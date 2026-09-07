Сколько будет стоить отдых в бархатный сезон: три направления подешевели

На Турцию приходится 40% всех проданных путевок Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Летать на пляжи осенью дешевле - это аксиома, и ее вновь подтвердили в Ассоциации туроператоров России. На отдых на черноморских курортах, как на наших, так и на абхазских, отпускники в бархатный сезон тратят на 20 - 25% меньше, чем в августе. В Турции, Египте и даже Вьетнаме с Таиландом (для которых бархатный сезон понятие условное, там море в сентябре не остывает) - на 7-12%.

А вот если сравнить расходы на осеннее солнце с прошлым годом - появляются сюрпризы.

Средний чек за туры снизился на трех пляжных направлениях:

- России (на 4%, в 2026 году отдыхающие готовы отдать 98 300 рублей в среднем),

- Тунисе (на 8%, 175 300 рублей)

- ОАЭ (на 2%, 177 700 рублей).

Подорожал бархатный сезон:

- в Абхазии (аж на 15%, до 119 900 рублей в среднем),

- в Турции (на 12,5%, 227 900 рублей),

- в Египте (на 12%, 203 300 рублей),

- на Мальдивах (на 8%, 288 000 рублей),

- в Китае (на 5%, 182 500 рублей).

В Таиланде и Вьетнаме - без изменений.

Уточним, что речь не о ценах на туры, а именно о среднем чеке - сколько путешественники готовы платить за отдых на каждом курорте, в суммы включены поездки разной продолжительности и в отели разного уровня. Но все с перелетом.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КУРОРТЫ БАРХАТНОГО СЕЗОНА 2026

Где россияне ищут солнце в сентябре и октябре?

Если у себя в стране - то на Черном море, конечно (почти половина всех осенних туров, 46%, - это вояжи и в Краснодарский край, рассказали эксперты Национального туроператора “Алеан”), а также на курортах Кавминвод (31% бронирований), в Калининградскую области (хотя купаться уже вряд ли), загородных отелях Подмосковья, Дагестане.

Если за границей - то в первую очередь в Турции (на нее приходится 40% всех проданных путевок), Египте, Абхазии и Эмиратах.

Спрос на “бархатную” Абхазию вырос на 33% по сравнению с прошлым годом, говорят в “Алеан” - благодаря тому, что в Сухум стало больше прямых рейсов из разных регионов России, а многие гостиницы предлагают более-менее бюджетный “Все включено”. Грузия, а именно приморские отели Батуми, тоже стала популярнее - туда покупают на 28% больше туров, чем прошлой осенью.

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