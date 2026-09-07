До 20 сентября в Москве можно приложиться к вновь обретенной святыне Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

До 20 сентября в Москве можно приложиться к вновь обретенной святыне. Накануне по центру столицы в крестном ходу пронесли ковчег с мощами Дмитрия Донского. А затем оставили его в главном православном соборе страны для поклонения верующих.

ТОТ САМЫЙ — ИЗ УЧЕБНИКА

В храме Христа Спасителя выставили ковчег с мощами Дмитрия Донского

Первыми в очереди корреспондент KP.RU замечает группу в костюмах камуфляжного окраса. Осторожно знакомлюсь: из Подмосковья прибыло сообщество ветеранов спецоперации. Широкоплечие, глаза добрые… Но почти все — с тросточками и костылями. На груди у каждого второго замечаю орден Мужества.

— Мы не могли не приехать, — коротко комментируют ветераны свой визит. Больше слов и не нужно: без витиеватых сентенций главное и так понятно.

Каждый пришел испросить молитв Дмитрия Донского о сокровенном Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередь движется быстро. Каждый пришел испросить молитв Дмитрия Донского о сокровенном. Но все будто единодушно понимают: желающих много и задерживать никого не хочется. При этом если кто-то хочет подольше «пошептать» у ковчега, его никто торопить не будет.

Сам ковчег — великолепная с художественной точки зрения работа. Золотом отлита десница благоверного князя — ей он держал меч во многочисленных битвах. В деснице — окошечко с мощами.

В храме невольно подслушиваю разговор семьи из Томска. Мать напоминает сыну и дочке лет — лет двенадцати — параграф из учебника истории. И действительно, с нами сегодня снова тот, кто получал благословение у Сергия Радонежского и бился на Куликовом поле.

Мощи Дмитрия Донского оставили в главном православном соборе страны для поклонения верующих Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двенадцатилетним отроком Дмитрий принял престол и посвятил себя делу, которое казалось невозможным: объединить разрозненную Русь и сбросить ордынское иго. Он построил белокаменный Кремль в Москве, собрал вокруг удельных князей и повел воинство на Куликово поле. В момент той битвы ему — 29 лет!

Сергий Радонежский послал в помощь монахов-схимников Пересвета и Ослябю. 8 сентября (21 по новому стилю), в день Рождества Пресвятой Богородицы, Дмитрий не остался в шатре: встал в ряды воинов в доспехах простого ратника.

Успех над войсками Мамая показал: ордынцев можно побеждать. В битве участвовали дружины из разных земель — редкий для эпохи пример сплоченности. Перед смертью Дмитрий завещал престол старшему сыну — впервые установив порядок, который исключал усобицы.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ СВЯТОМУ

— Мы, православные христиане, твердо верим, что случайностей в нашей жизни не бывает. Бог нас любит и не оставляет нас своей милостью. Такой милостью является обретение мощей Дмитрий Донского. Воина, защитника Руси, который от Бога получил особую благодать, — рассказал KP.RU Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.

— Святые — наши старшие братья и сестры на небесах. Главный и единственный источник помощи православных — Бог. Святые выступают нашими заступниками перед Ним. О чем молиться Дмитрию Донскому?

— Святых мы призываем в наши сомолитвенники. Обретение мощей — повод, чтобы мы усердно помолились святому Дмитрию. Попросили его ходатайства за наше Отечество. И за наших воинов, которые сейчас с оружием в руках защищают интересы страны в зоне СВО. Мы молимся, чтобы Господь дал мужества, терпение и силу духа, которая поможет победить врага. Навязать ему победу — с Божьей помощью!

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

— А ведь благоверный князь был еще многодетными отцом — 12 детей! И государственным деятелем…

— Конечно. Вспоминая житие Дмитрия Донского, мы также молимся, чтобы Господь его молитвами установил в русских православных семьях любовь и согласие. Чтобы Господь благословил наши семьи многочадьем. Святой Дмитрий был примерными семьянином. Также просим у него разрешения своих жизненных ситуаций. И, конечно, ходатайств перед Богом: укрепить весь наш русский народ в вере. Чтобы великий князь помог нам быть истинными христианами, а не теми, кто просто так себя называет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Мы — свидетели великого события»

Настоятель храма Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосино (Москва) протоиерей Владимир Клюев:

«Сегодня мы стали свидетелями великого и знаменательного события. Тот факт, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского выставили именно в кафедральном соборе — Храме Христа Спасителя, — имеет глубочайший духовный и исторический смысл. Святые мощи обретены именно сейчас, в сложное время, — и это промысел Божий. Поддержка нас — от Него. Господь — всевидец. В самое трудное время Он даёт нам понять, что Его милость — с нами.

Обретение мощей — чудо. Оно не было запланировано. Известно, что в 2007 году планировалось открыть гробницу, но тогда ничего не получилось. А сейчас всё произошло по Божьему промыслу. В Архангельском соборе Московского Кремля проводили реставрационные работы. Был вскрыт саркофаг великого князя — и обнаружены мощи. Антропологическая экспертиза подтвердила полную подлинность останков князя. Спустя столетия Дмитрий Донской вновь возвращается к своему народу.

Почему мощи выставлены именно в Храме Христа Спасителя? Этот собор является главным храмом России. Напомню, изначально он был воздвигнут как благодарность Богу о спасении России от нашествия Наполеона. И, несмотря на то что храм был разрушен в советские годы, а затем отстроен заново, он остаётся духовным символом нашей государственности и воинской славы. Так что выбор места для ковчега глубоко символичен.

Дмитрий Донской — небесный покровитель русского воинства, защитник нашего Отечества. Он одержал победу на Куликовом поле, положив начало освобождению Руси от ордынского ига. Принесение мощей в Храм Христа Спасителя как бы соединяет эпохи и подвиги разных исторических периодов.

Каждый из нас до 20 сентября может прийти в главный храм страны, чтобы лично прикоснуться к святыне — к мощам — и вознести молитвы. Сейчас нужны молитвы о даровании мира, об укреплении веры и защите Родины. Это великая милость Божья и ответственность для всех нас. Призываю всех прийти поклониться: для укрепления веры в наших сердцах и любви к нашей Родине».

ДОСЛОВНО

«Обратим же наши горячие молитвы ко святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому, который да испросит у Милостивого Господа ограждения земли Русской от всякого врага и супостата, крепости сил - воинству нашему, мудрости - властям, а народам исторической Руси - прочного мира, согласия и необоримой победы над духом вражды и ненависти».

Послание патриарха Кирилла, в связи со вторым обретением мощей Дмитрия Донского

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