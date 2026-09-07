Переименовать Луну в Меланию: поступок Трампа напомнил гоголевского Ноздрева

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заставил публику поволноваться, заявив в своей соцсети, что Луна принадлежит США.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заставил публику поволноваться, когда разместил в своей соцсети фото спутника Земли с американским флагом и надписью «ЛУНА – НАША».

Неопытный наблюдатель в этой ситуации побежал бы за таблетками, а то и за санитарами, но весь мир уже привыкает к «географии по Трампу». Что поделаешь, если человек решил топонимику всей вселенной свести к двум словам: «Америка» и «Трамп».

За свой второй срок у власти Дональд переименовал Мексиканский залив в залив Америки, озеро Онтарио на границе Канады и США – в озеро Америка. И замахнулся на то, чтобы назвать Ормузский пролив между Ираном и Оманом «проливом Трампа», а штат Нью-Мексико на юге своей страны – штатом Нью-Америка.

Фото: соцсеть Truth Social

Похоже, Трамп, словно золотоискатели конца XIX века в романах Джека Лондона, торопится застолбить весь мир, символически обозначив его как собственность – свою и вверенного ему государства. Правда, любые владения должны иметь границы. А Дональд не признает никаких пределов. Как у Ноздрёва в гоголевских «Мертвых душах»:

«Вот граница! – сказал Ноздрёв. – Всё, что ни видишь по эту сторону, - всё это моё… И даже по ту сторону, весь этот лес и всё, что за лесом, - всё моё… - Да когда же этот лес сделался твоим? Разве ты недавно купил его? – Да, я купил недавно… пока был на ярмарке».

Уникальность политики Трампа в том, что свои новые «приобретения» он даже не покупает в прямом смысле, а именно что «столбит», просто объявляя американской собственностью.

Теперь вот Луна. Может, и ее пора переименовать? Для разнообразия, в честь жены - в Меланию?

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