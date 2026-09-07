Российский студент обнаружил в цветочном горшке неизвестных науке существ. Их назвали Квазимодо

Герман Созонов – мог бы назвать обнаруженных существ своим именем. Поскромничал. Фото: пресс-служба ТюГУ

В «животном мире» пополнение. Российские ученые описали новый микроорганизм. Статью о сути их открытия на днях опубликовал авторитетный научный журнал European Journal of Protistology. В авторах – четверо, включая «виновника торжества» Германа Созонова. Ведь именно он – студент 1 курса, лаборант-исследователь лаборатории AquaBioSafe Тюменского Государственного университета – понял, что крошечные существа, которых он случайно увидел, не известны науке. Коллеги помогли их исследовать и классифицировать.

Новый микроорганизм назвали Celatomonas quasimodo. Род в его имени характеризуют слова, образованные из латинских «тайный» и «одноклеточный». Добавление quasimodo указывает на особенности вида – активно делящиеся клетки малютки изгибаются, приобретая «сгорбленную» форму, не встречавшуюся ранее ни у одного другого представителя этой группы – ассоциация с горбуном Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери».

На русский язык научное название обнаруженных существ можно перевести как «Тайные одноклеточные квазимоды».

Удивительно, что «незнакомцы» - эти самые «квазимоды», которые, научно выражаясь, представляют собой новый род и вид гетеротрофных жгутиконосцев – якобид, в самом деле, прятались в цветочном горшке. Как попали – можно только гадать, но Герман обнаружил их в грунте для комнатных растений, который купил в магазине:

- Это произошло совершенно случайно: я купил в магазине грунт, чтобы посадить косточку от персика, - рассказывал Герман Созонов. - Из чисто научного любопытства решил посмотреть на биоразнообразие протистов (см. Справка КП) в этом грунте. Помимо типичных почвенных форм обнаружил в пробе совершенно неожиданное - активного жгутиконосца из группы якобид.

Порой открытия лежат буквально у нас под ногами, нужно лишь проявить любознательность, делает вывод Герман.

Трудно с ним не согласиться.

СПРАВКА КП

Протисты представляют собой организмы, имеющие ядро в клетке, живут в воде, влажной почве и внутри других организмов. В природе участвуют в почвообразовании. К протистам, например, относятся инфузории-туфельки и амебы, известные со школьной скамьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские ученые соединили гены человека и комара: вот что получилось

Российские ученые создали "умную" повязку для "людей-бабочек"

Вопрос закрыт: жизнь на Землю занесли из космоса