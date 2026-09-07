Стартовал прием заявок на национальную премию в области ИТ «Цифровые решения»

Она направлена на поощрение отечественных ИТ-проектов, способствующих развитию цифровой экономики, технологического лидерства и цифрового суверенитета страны. Второй сезон премии пройдет в рамках ежегодного ИТ-форума «Цифровые решения», который состоится с 6 по 10 октября 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве.

Подать заявку на соискание премии можно с 7 по 22 сентября 2026 года включительно на сайте форумцифровыерешения.рф.

«Национальная премия «Цифровые решения» — это объективная оценка эффективности российских цифровых продуктов. Отечественные разработки уже не только успешно замещают зарубежные аналоги, но и во многих случаях превосходят их по качеству, надёжности и функциональности. Наша задача — создавать условия для роста сильных российских ИТ-команд, масштабирования их разработок и выхода на международные рынки. Это позволит в полной мере реализовать экспортный потенциал отечественных технологий», — заявил Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

К участию в премии приглашаются проекты любого масштаба — от стартапов до решений крупнейших российских компаний, — эффективность которых подтверждена измеримыми результатами.

Номинации: «Лучшее решение в сфере цифровой безопасности», «Лучшее индустриальное ПО», «Лучшее пользовательское ПО», «Лучшее мобильное приложение для бизнеса», «Лучшее мобильное приложение для граждан», «Лучшая цифровая платформа», «Инновация в телекоме», «Лучший ИИ-сервис для бизнеса», «Лучший ИИ-сервис для государства», «Лучший ИИ-агент», «Лучший облачный сервис», «Лучшее решение для подготовки кадров», «Лучший цифровой государственный сервис», «Инновация в сфере цифровой инфраструктуры».

Заявки участников рассмотрит Экспертный совет премии, который объединяет представителей Правительства Российской Федерации, Минцифры России, профильных федеральных органов власти, крупнейших российских ИТ-компаний и отраслевых объединений.

Проекты будут оцениваться по единым критериям, включая масштаб внедрения, значимость для отрасли, инновационность, сложность реализации и подтвержденные результаты. Это позволит обеспечить прозрачную и объективную процедуру отбора. Торжественная церемония награждения победителей состоится в дни проведения ИТ-форума «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия».

Первый сезон премии «Цифровые решения» в 2025 году получил широкий отклик в профессиональном сообществе: на конкурс поступило 1277 заявок от 857 компаний со всей страны. По итогам экспертной оценки был сформирован шорт-лист из 160 проектов, среди которых определили победителей в восьми номинациях. Награды победителям на торжественной церемонии вручали Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Лауреатами национальной премии «Цифровые решения» в 2025 году стали:

• «Платформенное решение» — «Р7 Офис»,

• «Приложения и программы» — российская операционная система Astra Linux;

• «ИИ-разработка» — «Яндекс.Облако»;

• «Цифровая безопасность» — АО «Центр биометрических технологий»;

• «Цифровой сервис» — Государственная единая облачная платформа (ГосОблако);

• «Подготовка цифровых кадров» — образовательная платформа «Алгоритмика»;

• «Инновации в связи и телекоме» — ядро мобильной сети 4G НТЦ «Протей»;

• «Железное решение» — отечественные базовые станции «Иртея».

Справочная информация

Ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия». Форум объединит представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества. Деловая программа включит более 120 сессий с участием свыше 700 спикеров.

В центре внимания — цифровая инфраструктура, платформенные решения, искусственный интеллект, облачные сервисы, кибербезопасность, отечественное программное обеспечение, образовательные платформы и цифровые сервисы.

Для широкой аудитории подготовлены мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные программы, игровые и лаунж-пространства.

Впервые в рамках форума пройдет II Глобальный цифровой форум, который соберет участников из более чем 100 стран. В его программе — двусторонние встречи, экспертные сессии, семинары, мастер-классы, культурные мероприятия и презентация российских цифровых решений зарубежным партнерам.

Организатор форума и национальной премии — Минцифры России при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор проекта — АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы форума — АНО «Цифровая экономика».

Официальный сайт форума: форумцифровыерешения.рф