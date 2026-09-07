Западные кураторы смогут найти Зеленскому замену Фото: REUTERS.

Главе евродипломатии Кае Каллас пришлось отказаться от создания группы высокого уровня по вопросам обороны (High-Level Group on Defence) в составе бывших политических и военных лидеров. На нее надавили крупные страны-члены ЕС, прежде всего, Германия и Италия. Об этом сообщила газета Politico. Отказ Брюсселя от реализации инициативы, выдвинутой Каллас 1 сентября 2026 года на встрече министров обороны в Ирландии, - это очередной удар по позициям экс-премьера Эстонии. Которая противостоит франко-германским планам по реформированию Европейской службы внешних связей.

На Радио «Комсомольская правда» поговорили с доцентом кафедры политанализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олегом Глазуновым.

ДАВЯТ НА КАЛЛАС

- Прожженная русофобка Каллас не пользуется серьезным авторитетом в ЕС?

- Ею откровенно недовольны Париж, Берлин и Рим. Каллас больше ориентируется на Вашингтон, чем на насущные проблемы Евросоюза. Но кто она такая, чтобы пытаться решать вопросы военной реформы в рамках ЕС? Есть еврокомиссар по обороне Андреус Кубилюс (уроженец другой экс-республики советской Прибалтики - ред.). Каллас грубо лезет в вопросы которые не в ее компетенции, - цитирует Глазунова KP.RU.

- За что она выступает?

- Не за создание европейской армии, а за более тесное сотрудничество с блоком НАТО, а, конкретно, - с США. В европейских столицах многие видят, что ни к чему хорошему это не приведет. Много недовольных деятельностью Каллас. Особенно, когда таким тяжеловесам, как Франция или Германия, пытается диктовать условия бывший премьер такой страны, как Эстония.

- Париж и Берлин никогда не станут танцевать под дудку представителя Таллина?

- Точно нет. А для нас эти разногласия выгодны. И что касается проблем по созданию европейской армии — чем дольше они будут между собой ссориться, какая армия у них должна быть, тем нам спокойнее.

- То есть, интриги Каллас нам на руку?

- Мы должны поддержать Каллас в ее борьбе — чтобы усилить разногласия между чиновниками ЕС.

Каллас больше ориентируется на Вашингтон, чем на насущные проблемы Евросоюза. Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press

АМЕРИКАНСКИЙ ВОЯЖ

- Спецпосланники Трампа после визита в Москву провели переговоры в Киеве и уже вернулись в США. Сообщения об итогах визита в Киев несколько разноречивы.

- Уже, в общем, известно, что предложенные Москве условия вряд ли нас устроят. Но США как гегемону надо продолжать демонстрировать, что они постоянно вовлечены в решение всех значимых конфликтов. По первой информации из кулуаров можно предположить, что стороны конфликта не согласились на условия, которые предложили гости из-за океана.

- Обе стороны не согласились?

- Вообще-то для Зеленского визит представителей Трампа выглядит как поддержка со стороны США. И с точки зрения поддержки западом имиджа киевского режима для него это - скорее, плюс. Но это не отменяет непреложный факт: мир на Украине возможен лишь тогда, когда Зеленский уйдет. С этим персонажем никто в России мирного договора пописывать не будет.

- Ему нет доверия?

- Нет. А нужен человек, который не замазан войной. Ну, или не так сильно замазан. Скорее всего это будет американский ставленник.

- Полагаете?

- Хотя, с учетом того, что Трампу Украина все менее интересна, им может оказаться и ставленник Британии. Но, в итоге, кандидатуру так или иначе им придется согласовывать с Москвой — с учетом того, согласимся ли мы общаться с этим персонажем или нет. И, например, есть сомнения, что это будет Залужный.

ДОЙТИ ДО ГРАНИЦ

- Если мы полностью освободим Донбасс и сильно продвинемся на юге — зачем нам с кем-то о чем то договариваться — мы же сможем диктовать?

- Но нам не дадут дойти до западных границ Украины. Как только мы всерьез там продвинемся, например, освободим Николаев и Одессу, то поляки сразу войдут на Запад Украины, заберут Львов и Ивано-Франковск. А венгры заберут ту часть украинского Закарпатья, которую считают своей. При том нам-то эти регионы и не нужны особо. Они же были и остаются очагами бандеровщины. И смогут ими стать в будущем «под оккупацией» - при поддержке Европы.

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