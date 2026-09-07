Президент России Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер (справа налево) во время встречи. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.

Financial Times сообщила: по ее информации спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе переговоров представили в Москве и Киеве «обновленные версии» мирного плана по Украине.

При этом новых идей было не так много: «Вместо этого стремились возродить прежние предложения и сократить разногласия между Украиной и Россией».

«Перспективы более широкого прекращения огня кажутся все более призрачными», - сделало вывод по итогам миссии американских эмиссаров издание.

Уиткофф же сегодня написал в соцсети о «существенном прогрессе», включая согласование трехсторонних встреч с участием русских, украинцев и американцев.

Кому верить?

ДВА МИРНЫХ ПЛАНА

Между тем украинские источники опубликовали предполагаемый обновленный вариант мирного плана. Он предусматривает полное прекращение огня, отвод ВСУ с Донбасса и части Запорожской области - и возможность размещения там ООНовского контингента.

Киев также должен отказаться от силового возврата территорий и закрепить внеблоковый статус (относительно НАТО и других военных союзов) в конституции через референдум.

Также, утверждают украинские журналисты, в проекте прописано сокращение численности ВСУ, прекращение репрессий против русского языка, проведение президентских выборов.

Если сравнить эти тезисы с ноябрьским планом Белого дома из 28 пунктов, разница в том, что сейчас требования относительно русского языка прописаны мягче, уже не говорится о необходимости признать его вторым государственным.

Также теперь обозначен конкретный срок по проведению референдума и выборов: на это отводится 100 дней с момента, когда будет подписано соглашение.

Financial Times: спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе переговоров представили в Москве и Киеве «обновленные версии» мирного плана по Украине. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

ВСЕ РЕШИТСЯ НА ЗЕМЛЕ

В разговоре с KP.RU ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил: после того, как американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически констатировали смерть «духа Анкориджа», заговорили о необходимости новых идей и решений.

«То, что в мирном плане должно быть что-то новое, на мой взгляд, вполне логично. Вопрос в другом: выльются ли эти встречи во что-то большее, помогут ли реально решить украинскую проблему? Поскольку предыдущие попытки Уиткоффа и Кушнера сошли на нет, - отмечает Блохин. - Формально все готовы к переговорам, все хотят закончить войну. Но Запад и Украина желают неприемлемых для России условий.

Я бы сказал, что успех может быть не столько по украинскому урегулированию, сколько в рамках российско-американских отношений. По мнению эксперта, украинский конфликт - далеко не единственная тема, которая обсуждалась в Кремле. Также речь могла идти о совместных проектах России и США.

Американист, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло, в свою очередь, считает:

- Американским элитам выгодно, чтобы противостояние тянулось долго, лишь бы оно не переросло в ядерную фазу. Конфликт начнет двигаться к завершению только тогда, когда наши войска проведут ряд операций, - освободят Славянско-Краматорскую агломерацию, обойдут Сумы и Чернигов и двинутся на Киев, войдут в Днепропетровскую область. Тогда призывы к миру и мирным переговорам получат реальное воплощение.

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