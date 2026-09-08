Просто и экологично: борщевик предлагают вытеснить с помощью елок

С 1 марта 2026 года обязанность бороться с борщевиком Сосновского возложили на абсолютно всех владельцев земельных участков Фото: Алексей ФОКИН.

Пока человечество пугают восстанием машин, планету планомерно захватывает борщевик. Хотя в 2012 году борщевик Сосновского официально исключили из Государственного реестра селекционных достижений, как утративший хозяйственную полезность, он перешел на нелегальное положение и прекрасно себя чувствует.

Его шествие по средней полосе России можно назвать триумфальным - по некоторым оценкам, борщевик сейчас занимает более миллиона гектаров в европейской части страны. Для сравнения, в последние годы посевами ржи - исконно русской культуры, засевали 500-650 тысяч гектаров.

Ситуация настолько безрадостная, что с 1 марта 2026 года обязанность бороться с борщевиком Сосновского возложили на абсолютно всех владельцев земельных участков, включая рядовых граждан - дачников, владельцев домов и личных приусадебных хозяйств. Но как воевать с этим распоясавшимся монстром никто толком не представляет. Выкашивать? Но по словам доктора сельскохозяйственных наук Софьи Железовой, чтобы извести злокозненное растение на участке, необходимо выкосить его (в смысле участок), как минимум, 20 раз. Выкапывать с корнем? Никаких сил не хватит, если борщевик расплодился в промышленных масштабах. Химия? Но это же так не экологично!

В 2012 году борщевик Сосновского официально исключили из Государственного реестра селекционных достижений, как утратившего хозяйственную полезность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Простой и оригинальный способ борьбы со злостным сорняком предложила группа ученых из Института истории естествознания и техники и Института проблем экологии и эволюции РАН. Они изучили суперспособности агрессивного растения и пришли к выводу, что ахиллесова пята борщевика - его зависимость от высокой освещенности. Он предпочитает открытые пространства: опушки леса, старые заросшие луга, обочины дорог, то есть участки земли, где много солнца и мало тени. Ученые подумали: а что, если лишить сорняк доступа к солнечному свету?

Кто может украсть Солнце у борщевика? Ученые предположили, что в роли похитителя может выступить обыкновенная ель. Она известна тем, что способна расти в тени, а по мере роста формировать плотный полог.

Эксперимент под условным названием “Краденое солнце” проходил в Шаховском районе Подмосковья в течении 6 лет. Вот основные выводы:

- Ель способна выиграть битву света и тьмы и вытеснить борщевик с занимаемой им территории.

- Высота саженца имеет важное значение для выживания молодой ели. Оптимальная высота - не менее 51 сантиметра. Это позволяет деревцу прорваться в верхние ярусы сквозь заросли борщевика (средняя высота его листьев - 140 см). Через 5-6 лет молодые ели достигают высоты более 2 метров, этого достаточно, чтобы борщевик начал чувствовать недостаток солнечного света.

- Восстановление лесов можно применять, как экологически ориентированный подход к ограничению распространения борщевика.

По мнению авторов исследования, этот метод не означает, что все остальные способы можно выбросить на свалку истории. Однако если использовать его планомерно на протяжении ряда лет, то можно серьезно потеснить позиции борщевика.

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