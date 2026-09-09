Экспедиция РГО на Шпицберген: как проходила секретная операция по эвакуации ученых из Арктики

Главный редактор радио "Комсомольская правда" перед полетом в материковую Норвегию - город Киркенес. Это ближайший населенный пункт к российской-норвежской границеАндрей Горбунов Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Архипелаг Шпицберген – это самая северная часть Норвегии. А еще уже почти 500 лет здесь живут русские люди. Собственно, поэтому Русское Географическое Общество и решило запустить уникальный проект – впервые в истории собрать и нанести на печатную карту объекты нашего наследия, которые находятся в разных точках Шпицбергена. Ученые несколько недель занимались своими научными изысканиями. Ну а я обо всем увиденном рассказывал на радио «Комсомольская правда» и на KP.RU. Но после того как Норвегия по просьбе Украины арестовала наше научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», вечер перестал быть томным. Мы могли застрять на архипелаге на полгода…

ОЧЕНЬ СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

Вторник. 2:30 ночи. В это время весь Баренцбург обычно спит. Но не 8 сентября 2026 года. У гостиницы стоят два желтых автобуса. Темные фигуры с рюкзаками наперевес спешно запрыгивают внутрь. Наконец, водители дают по газам…

В 2:30 нас погрузили в автобусы и отвезли в порт Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полным ходом идет суперсекретная операция по возвращению пассажиров арестованного научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» обратно в Россию. Масштаб и задействованные в этой миссии структуры поражают. Руководитель треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов позже рассказал мне:

- «Арктикуголь» активно взаимодействовал с конторой губернатора Шпицбергена. И в то же самое время не стоит недооценивать вклад Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИДа РФ и генерального консульства России на Шпицбергене… Аналогов таких логистических операций не существует. Это такое новаторское действо.

Казалось бы, просто общая фраза. Но, поверьте, за ней стоят десятки идей, собранных воедино, несколько бессонных ночей и сутки телефонных переговоров между самыми разными ведомствами нескольких стран.

С собой в дорогу дали бутерброды Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

О том, что пассажиров «Профессора Молчанова», включая научную экспедицию РГО, будут эвакуировать, нам стало известно за сутки до старта операции. Но всем причастным строго-настрого запретили рассказывать кому-либо данную информацию. «Одно неосторожное слово, и вся логистика может рухнуть», - звенели в арктическом воздухе Баренцбурга стальные слова. Но даже при всём желании, что можно было рассказать? Известно лишь было, что в ночь с понедельника на вторник мы можем отправиться домой. Но как – самолетом или кораблем? Даже эта информация была засекречена.

В понедельник в 7 вечера поступил приказ – собрать свои чемоданы/рюкзаки и выставить их в лобби отеля до 23:30. В итоге багаж был доставлен на корабль заранее. А мы, одаренные сухпайками, отправились вслед за чемоданами в порт ближе к трем ночи.

Главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов был среди пассажиров арестованного судна вместе с экспедицией Русского географического общества. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

НЕ МОРСКОЙ, А КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ

Сперва нам предстояло попасть из русской столицы Шпицбергена в норвежскую столицу архипелага – Лонгйир. А сделать это можно только по воде. Нет, конечно, еще есть вариант на вертолете. Но воздушных бортов на 69 человек не найти, да еще и лететь пришлось бы ночью при шквальном ветре. Поэтому нас отправили морем.

Когда автобусы с пассажирами прибыли в порт, вместо привычного и уже родного «Профессора Молчанова» на пристани нас ждала огромная овальная махина. «Это что-то НЛОшное», - прошептали пораженные девчонки. Но нет, это были не внеземные технологии, а всего лишь корабль губернатора Шпицбергена. Чиновник лично выделил свой борт под нашу эвакуацию. Правда, ограничений хватало. Во-первых, при входе на корабль все должны были разуться. По судну можно перемещаться только в носках или тапочках. Во-вторых, нам выделили лишь одну крытую палубу. На другие заходить было категорически запрещено. Впрочем, и этой доставшейся нам с барского плеча площадки оказалось вполне достаточно. Пространство было больше похоже на бальный зал, нежели на стандартные корабельные каюты.

На входе у всех проверили загранпаспорта. Норвежцы были приветливы и даже чересчур улыбчивы Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но для начала у каждого гражданина России проверили загранпаспорт. Норвежцы были нарочито вежливы. Я бы даже сказал, вежливы до снисходительности. На любой вопрос и фразу у них была заготовлена натянутая до ушей улыбка.

Корабль губернатора Шпицбергена. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

РУССКИХ ПРИРАВНЯЛИ К БЕЛЫМ МЕДВЕДЯМ

В одном из своих прошлых дневников про Шпицберген я рассказывал, что в Баренцбурге нет полиции. Ее можно вызвать из Лонгйира только в самых экстренных случаях. Например, если в поселок забрел белый мишка и не желает уходить. И вот тогда на вертолете на выручку примчат норвежские стражи порядка. Оказалось, что эвакуация российских граждан со Шпицбергена приравнивается к нападению полярного медведя. Чтобы сопроводить русских до границы, в Баренцбург прибыл целый отряд полиции. Впрочем, эксцессов и агрессии не было ни с одной стороны. Так что норвежские копы спокойно могли видеть десятый сон в своих теплых кроватях, а не ждать от нас какого-то подвоха или провокации.

Так выглядит корабль губернатора Шпицбергена изнутри Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ – БЕЗ ШЕНГЕНА В ЕВРОСОЮЗ

В порту Лонгйира нас ждали автобусы и полицейские машины. Автобусы – чтобы доставить нас в местный аэропорт. Полицейские машины – просто так, на случай кабы чего не вышло.

Каких-то десять минут, и мы уже в воздушной гавани. В обычных современных условиях улететь с архипелага на материк можно только с шенгенской визой в загранпаспорте. Но мы оказались в экстраординарных обстоятельствах. Поэтому власти Норвегии впервые в своей современной истории разрешили россиянам пересечь свою территорию без виз. В Баренцбурге ходил слух, что для этого еврочиновникам пришлось приравнять пассажиров «Профессора Молчанова» к лицам, потерпевшим кораблекрушение. Но никакого официального подтверждения этому нет.

Корабль пришел в норвежскую столицу Шпицбергена Лонгйир. Там нас ждала полиция. На всякий случай. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Никто без виз через территорию Норвегии еще не летал. Историческое событие, - говорил землякам в аэропорту Лонгйира руководитель «Арктикугля» Ильдар Неверов. А еще он между делом добавил:

- В самолете вас будут сопровождать дружелюбные, очень такие френдли сотрудники полиции королевства Норвегии, чтобы всё прошло хорошо.

Дальше на автобусах нас отвезли в аэропорт Лонгйира. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если честно, я бы предпочел полёт без «очень таких френдли» мужчин в штатском. Но кто меня спрашивал…

БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ НЕ СОБИРАТЬСЯ!

Полет длился два часа Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летели мы над морями, над полями и горами в славный град Киркенес. Это ближайший от России населенный пункт Норвегии. После приземления напряжение в воздухе буквально начало искрить. Чувствовалось, как норвежская сторона переживает, что пустила к себе 69 безвизовых русских: а вдруг кто-то из них окажется шпионом и сбежит творить свои шпионские дела. Поэтому после прилета нам даже не позволили зайти в здание аэропорта. Новую партию автобусов пригнали аккурат к трапу самолета. Плюс нам сразу объявили, что багаж получать не надо. Нам его отдадут прямо на российско-норвежской границе.

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

А еще нас без конца пересчитывали. Ну реально, как будто боялись, что кто-то из нас даст дёру. Возле автобуса норвежская женщина многозначительно объявила:

- В вашем автобусе будет даже туалет!

Я не знаю, на какую реакцию она рассчитывала. Мол, «ВАУ, до чего прогресс на западе дошел!»?

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

От аэропорта Киркенеса до КПП Борисоглебск на российско-норвежской границе примерно 10 километров пути. Мы их проскочили за считаные минуты. А дальше началось мучительное ожидание. Автобус припарковался перед зданием паспортного контроля с норвежской стороны. При этом нам не разрешили самостоятельно пройти таможню. Вместо этого таможня пришла к нам в автобус. Несколько пограничников прошлись по салону и тщательно проверили паспорта. Ну, и в очередной раз пересчитали, конечно. Как в мультике: «Он и меня посчитал».

В какой-то момент, видимо, чтобы не провоцировать бунт курильщиков, норвежцы объявили, что можно по 10 человек выходить курить – перед автобусом. Некурящий я, разумеется, тут же закосил под курящего, чтобы подышать свежим воздухом. А «надзиратели» без устали продолжали нас пересчитывать. И вдруг вместо десяти нас оказалось 12.

На границе норвежские таможенники тщательно проверили наши паспорта Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это не должно быть! Вас не должно быть двенадцать! Я говорить, вас должно быть десять. Двое уйти! – отчитывала нас норвежка из сопровождения.

Картина маслом: с одной стороны забор из проволоки, с другой — стоят норвежские полицейские и таможенники, которые периодически окрикивают: «Больше десяти не собираться!».

Вдруг рвануло там, откуда не ждали.

- В автобусный туалэт ходить больше нельзя, - озадаченно констатировали норвежцы. – Смыв вода сломался.

Никогда еще западная цивилизация не была так близка к провалу…

Наконец, нам разрешили взять свои вещи и пересесть в российские автобусы. На них мы и подкатили к отечественному таможенному пункту.

Гулять разрешали выходить по 10 человек. Стояли на границе около часа. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАКРЫЛИ ПОЛЯНУ НА ПОЛЯНЕ

Отдаю должное русским пограничникам! Сколько бы о тебе ни рассказывали в новостях, какой бы международный скандал ни разгорался вокруг «Профессора Молчанова», ты на границе. А, следовательно, будь добр – пройди все таможенные процедуры по форме. У нас дважды проверили документы. Сначала сверились с «загранами». А на следующем посту настала очередь уже внутренних паспортов. Когда еще через полчаса автобус вновь остановился, по салону поползло ворчание: «Ну сколько можно уже нас проверять!» И тут в автобусе появились люди с российскими флагами:

Долгожданное прибытие на Родину Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ребята, мы жители ближайших сёл. Мы вам там на поляне стол накрыли. Горячий чай, блины, арбуз. Пойдемте, перекусите с дороги. С возвращением!

Пикник на российской земле Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

И тут я окончательно понял: МЫ ДОМА!

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