9 сентября нанесен групповой удар по складу предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотников в Киеве. Фото: REUTERS.

9 сентября нанесен групповой удар по складу предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотников в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ. Использовались дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также прилетело по инфраструктуре в Николаеве и прилегающих районах. Сожжены терминал «Ника Терра» и крупные логистические центры «Метро» и «Новой Почты».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным консультантом Антоном Трутце.

ДЫРЯВЫЕ КАРМАНЫ

— Карманы противовоздушной обороны Киева дырявы — там только крошки остались?

— То, что у противника исчерпались запасы ПВО, это факт. И важно не только то, что у ВСУ стало сильно хуже с боеприпасами к имеющимся под Киевом, Одессой и Харьковом системам ПВО. Важен и переход ВС РФ на все более широкое использование реактивных ударных дронов.

— Их перехватывать тяжелее?

— Теми средствами ПВО, которые у противника есть с боезапасом, вроде IRIS-T, дронами-перехватчиками, которые Киев может сам производить и их мобильными огневыми группами перехватывать наши «Герани-4» и гибридные «Бандероли», не говоря о баллистике, значительно тяжелее. Потому увеличилась эффективность нашего воздействия на тылы противника. И потому — да, противнику плохо.

— Но не смертельно плохо?

— Плохо — не значит, что он уже проиграл. Противнику плохо, но он предпринимает военные и политические шаги, чтобы свою слабость компенсировать. Рано делить шкуру неубитого медведя.

Также прилетело по инфраструктуре в Николаеве и прилегающих районах. Фото: REUTERS.

НЕСОВПАДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

— Если посмотреть на ситуацию глазами Киева — что у них есть из реально действенных аргументов?

— Не надо считать, что главный наш противник, который большой субъектностью обладает — это сам Киев. Он — весьма специфическая марионетка. На которую одновременно воздействуют и разные политические круги внутри Европы, в основном, направленные на конфронтацию с нами, и разноречивые американцы.

— На Украине цели американцев и европейцев не совпадают?

— Нет. Важно не то, что думает по этому поводу Киев, а то, что думают по этому поводу европейцы. Постулат, что Европа должна быть готова к конфликту с Россией к 2030-му году, в Европе высказывается открыто многими политиками. И эти политические круги сильно воздействуют на Украину.

— Но разве эти круги не видят, что в незалежной все идет, мягко говоря, не очень хорошо?

— Видят, но над ними-то не капает. Это ведь не их бомбят, не их склады, не их заводы горят. И страдания народа Украины — не проблемы их избирателей.

На Киев одновременно воздействуют и разные политические круги внутри Европы, в основном, направленные на конфронтацию с нами Фото: REUTERS.

ВОЗМОЖНА ЛИ КАПИТУЛЯЦИЯ?

— Мы можем добиться безоговорочной капитуляции киевского режима?

— Такой, как с нацистской Германией, когда столица противника взята штурмом, а лидер противника погиб, и субъект переговоров пропадает, и противнику просто диктуются условия окончания войны — это вряд ли. Пытаться сегодня силой оружия навязать свою политическую волю этому противнику — проблематично. Их воля к сопротивлению остается. И, тем более, наш реальный противник сейчас — это Европа, а не Украина. И возникает вопрос, на что европейцы будут готовы в кризисе.

НОВЫЙ ВТОРОЙ ФРОНТ

— Наше продвижение как дальше будет выглядеть, как станет действовать Европа — откроют второй фронт на Балтике, заблокируют Калининград, другую провокацию устроят?

— Это возможные варианты, на которые могут пойти те европейские круги, которые стремятся к конфронтации, к войне. У Европы развязаны руки, они не ведут военных кампаний, потому мы вынуждены держать в голове все возможные варианты — и их беречься. Действительно, европейцы могут резко обострить ситуацию на Балтийском море. В первую очередь, блокировать Калининград — если решатся повышать ставки. Такое не обязательно будет, но это не исключено.

— Есть противоядие?

— Как можно более быстрое и полное достижение наших целей в СВО будет способствовать отрезвлению противника. Это напрямую продемонстрирует, насколько мы сильны, и потому с нами связываться — себе дороже.

ТЕ, КТО ЗА ВОЙНУ

— Зеленский несколько месяцев твердит, что у него кончаются ракеты для ПВО — и кое-кто, вроде немцев, поддался на уговоры и поделился…

— Очевидна цель — добиться больших поставок ракет для всех западных систем ПВО на Украине — в первую очередь, PAC-2 для Patriot. Также Зеленский требует еще большего увеличения финансирования. Об этом пишет, в том числе, весьма влиятельное американское издание New York Times. И это ведь не «беспристрастная аналитика». Руководство крупнейшей газеты США обладает конкретными политическими связями, симпатиями и влиянием. И высказывания о том, что Зеленскому сейчас так трудно, ему срочно нужно помочь, имеет своей целью не просто «проинформировать миллионы читателей». Это политическое заявление тех американских кругов, которые за продолжения войны…

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