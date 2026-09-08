После переговоров представителей президента США Уиткоффа и Кушнера в Москве и в Киеве – на фоне трехдневной приостановки ударов по объектам в украинской столице - последовала масса публикаций с попытками анализа того, к чему эти визиты привели.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Казаковым.
- Наш противник опасен как прежде?
- Противник - живой. Они сидят и планируют. В прошлый раз, когда дроны ВСУ прорывались к Москве, они по конкретным коридорам шли. У них новые разведданные от американцев. Одни коридоры мы перекрыли, появились новые коридоры. Нам нужно перегрузить систему ПВО.
- Сколько для этого нужно времени и сил?
- Это математика. Предположим, 80 ЗРК на одном направлении – этого, может, и недостаточно, а 120 комплексов ПВО - возможно, достаточно. Сколько дронов прорвется? Можно предположить - 10-12. Они, каждый раз запуская, надеются на большее, а мы каждый раз почти все их сбиваем.
- Когда в Киеве говорят, что небо над Россией будет закрыто – мы представляем, что именно начнется?
- Вспомните начало прошлого туристического сезона. Попытки атаковать наши аэродромы, толпы в аэровокзалах. Из оперативной памяти достаньте хотя бы одну картинку в наших аэропортах горящего на земле самолета или горящего объекта инфраструктуры. Ну, больше, чем за год.
- Нет ни одной.
- Знаете почему? А потому, что ни разу не получилось. Много дней та атака продолжается - и вот теперь он такой выходит: небо закрыто! Так же, как они говорили, что «русские парад не проведут». Да чушь собачья! Очередная информационно-психологическая атака. Мелкая и дурацкая.
- В это же время американцы пытаются возобновить переговоры о мире.
- Пресс-секретарь президента заявил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия американцев, не исключает возврата к трехстороннему формату переговоров. Он при этом, правда, не раскрыл, чем новые предложения отличаются от формулы Анкориджа.
- Какие ключевые моменты привели к приезду Кушнера и Уиткоффа в Москву, а потом в Киев?
- Первый - слом глобального нарратива. Наши оппоненты живут не на земле. Они живут в нарративах. И у них был глобальный нарратив - перемога Украины. Украина "достигла паритета". Еще немножко, и "экономика России сломается". Они разгоняли несколько месяцев глобальный нарратив о "победе Украины". Мы ответили кратно сильнее. Закрыли морские ворота, разнесли логистическую инфраструктуру, закрыли практически тему с локомотивами, разбили несколько сухопутных погранпереходов, начали выносить металлургию. АЗС - уже за три сотни сожгли на левобережной Украине.
- Мы ответили так, что они захотели мира?
- Они сказали: ой, а что у нас с перемогой? Тумблер переключается, и все западные СМИ начинают орать: Украина не переживет зиму! Срочно патриоты нужны! Но патриотов не хватает. Произошел слом глобального нарратива. Мы его сломали на земле. Пока вы там болтали, мы вам инфраструктуру разрушили.
- Это пункт первый.
- Есть и пункт второй. На осень планируются несколько мероприятий, возможно, эпохального значения.
- Что вы имеете в виду?
- Саммит АТЭС в Шэньчжэне. Там может состояться тройная встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Это главный козырь против возможной мировой войны. Даже если они просто начнут втроем разговаривать. И эти два пункта - на земле и в информационной повестке - привели к тому, что «коллективный запад» резко всколыхнулся.
- Американцы предложили Зеленскому закончить конфликт до зимы, но он собирается воевать дальше...
- Предложение об этих переговорах – это предложение Путина. Мы вернулись, с точки зрения дипломатии, в весну 2022 года. Мы в те переговоры входили с позиции абсолютной силы и преимущества, пока не отвели войска. Мы тогда были в подавляющей позиции. Но и сейчас мы находимся в такой же позиции. Украина не переживет зиму.
- Что делать с Зеленским, кроме как заменить его?
- Зеленскому от американцев нужны личные гарантии безопасности. У нас он может получить только скамью подсудимых и гарантию - до конца жизни в клетке. Думаю, до него дошло, что в нынешней ситуации британцы его удавят, как таракана в углу. И поэтому он просит личных гарантий именно в Штатах.
- Никто другой не сможет предоставить ему хоть какие-то гарантии?
- Никто. Предложат - селись в глухой деревушке где-нибудь в Айове, и мы тут тебя прикроем по программе защиты свидетелей. Речь о его жизни, не о деньгах. Но его, возможно, предложат менять.
- А на выборы он не пойдет?
- Вряд ли. Для него нет шанса объявить, что "я устал, я ухожу, я заболел".
- Кому Зеленский сейчас пытается что-то доказать вбросами, что будет воевать до последнего?
- Тем, кого Зеленский боится примерно так же, как и МI6. Это украинские нацики, которые убьют его, если он хотя бы вид подаст, что согласен на условия Москвы. И поэтому все эти высказывания. Потому он публично отвергает предложения, с которыми прилетели к нему Кушнер и Уиткофф. Он от них отказывается - мол, я даже по отходу из Донбасса приказ не отдам.
- Он так сильно боится нациков, потому что они ближе?
- Там наперегонки - либо его конвой, британская охрана, либо нацики. Последних он боится больше. И это отыгрыш перед ними. И в это время под шумок он готовится куда-нибудь свинтить. Думаю, это история этой осени.
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