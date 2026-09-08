Зеленскому от американцев нужны личные гарантии безопасности. У нас он может получить только скамью подсудимых и гарантию - до конца жизни в клетке. Фото: paparazzza/Shutterstock/Fotodom.

После переговоров представителей президента США Уиткоффа и Кушнера в Москве и в Киеве – на фоне трехдневной приостановки ударов по объектам в украинской столице - последовала масса публикаций с попытками анализа того, к чему эти визиты привели.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Казаковым.

ПРОТИВНИК ЖИВ

- Наш противник опасен как прежде?

- Противник - живой. Они сидят и планируют. В прошлый раз, когда дроны ВСУ прорывались к Москве, они по конкретным коридорам шли. У них новые разведданные от американцев. Одни коридоры мы перекрыли, появились новые коридоры. Нам нужно перегрузить систему ПВО.

- Сколько для этого нужно времени и сил?

- Это математика. Предположим, 80 ЗРК на одном направлении – этого, может, и недостаточно, а 120 комплексов ПВО - возможно, достаточно. Сколько дронов прорвется? Можно предположить - 10-12. Они, каждый раз запуская, надеются на большее, а мы каждый раз почти все их сбиваем.

Работа радиолокационной станции ВС РФ. Фото: Александр Река/ТАСС.

УГРОЗЫ УКРАИНЫ ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД РОССИЕЙ

- Когда в Киеве говорят, что небо над Россией будет закрыто – мы представляем, что именно начнется?

- Вспомните начало прошлого туристического сезона. Попытки атаковать наши аэродромы, толпы в аэровокзалах. Из оперативной памяти достаньте хотя бы одну картинку в наших аэропортах горящего на земле самолета или горящего объекта инфраструктуры. Ну, больше, чем за год.

- Нет ни одной.

- Знаете почему? А потому, что ни разу не получилось. Много дней та атака продолжается - и вот теперь он такой выходит: небо закрыто! Так же, как они говорили, что «русские парад не проведут». Да чушь собачья! Очередная информационно-психологическая атака. Мелкая и дурацкая.

КАКИМИ БУДУТ ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ, УКРАИНЫ И США

- В это же время американцы пытаются возобновить переговоры о мире.

- Пресс-секретарь президента заявил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия американцев, не исключает возврата к трехстороннему формату переговоров. Он при этом, правда, не раскрыл, чем новые предложения отличаются от формулы Анкориджа.

- Какие ключевые моменты привели к приезду Кушнера и Уиткоффа в Москву, а потом в Киев?

- Первый - слом глобального нарратива. Наши оппоненты живут не на земле. Они живут в нарративах. И у них был глобальный нарратив - перемога Украины. Украина "достигла паритета". Еще немножко, и "экономика России сломается". Они разгоняли несколько месяцев глобальный нарратив о "победе Украины". Мы ответили кратно сильнее. Закрыли морские ворота, разнесли логистическую инфраструктуру, закрыли практически тему с локомотивами, разбили несколько сухопутных погранпереходов, начали выносить металлургию. АЗС - уже за три сотни сожгли на левобережной Украине.

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

- Мы ответили так, что они захотели мира?

- Они сказали: ой, а что у нас с перемогой? Тумблер переключается, и все западные СМИ начинают орать: Украина не переживет зиму! Срочно патриоты нужны! Но патриотов не хватает. Произошел слом глобального нарратива. Мы его сломали на земле. Пока вы там болтали, мы вам инфраструктуру разрушили.

ВСТРЕЧА ПУТИНА, ТРАМПА И СИ ЦЗИНЬПИНА

- Это пункт первый.

- Есть и пункт второй. На осень планируются несколько мероприятий, возможно, эпохального значения.

- Что вы имеете в виду?

- Саммит АТЭС в Шэньчжэне. Там может состояться тройная встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Это главный козырь против возможной мировой войны. Даже если они просто начнут втроем разговаривать. И эти два пункта - на земле и в информационной повестке - привели к тому, что «коллективный запад» резко всколыхнулся.

ПРОГНОЗ ОБ ОКОНЧАНИИ СВО: ЗАКОНЧИТЬ ДО ЗИМЫ

- Американцы предложили Зеленскому закончить конфликт до зимы, но он собирается воевать дальше...

- Предложение об этих переговорах – это предложение Путина. Мы вернулись, с точки зрения дипломатии, в весну 2022 года. Мы в те переговоры входили с позиции абсолютной силы и преимущества, пока не отвели войска. Мы тогда были в подавляющей позиции. Но и сейчас мы находимся в такой же позиции. Украина не переживет зиму.

- Что делать с Зеленским, кроме как заменить его?

- Зеленскому от американцев нужны личные гарантии безопасности. У нас он может получить только скамью подсудимых и гарантию - до конца жизни в клетке. Думаю, до него дошло, что в нынешней ситуации британцы его удавят, как таракана в углу. И поэтому он просит личных гарантий именно в Штатах.

Зеленскому от американцев нужны личные гарантии безопасности. Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press.

ФИНАЛ ЗЕЛЕНСКОГО

- Никто другой не сможет предоставить ему хоть какие-то гарантии?

- Никто. Предложат - селись в глухой деревушке где-нибудь в Айове, и мы тут тебя прикроем по программе защиты свидетелей. Речь о его жизни, не о деньгах. Но его, возможно, предложат менять.

- А на выборы он не пойдет?

- Вряд ли. Для него нет шанса объявить, что "я устал, я ухожу, я заболел".

- Кому Зеленский сейчас пытается что-то доказать вбросами, что будет воевать до последнего?

- Тем, кого Зеленский боится примерно так же, как и МI6. Это украинские нацики, которые убьют его, если он хотя бы вид подаст, что согласен на условия Москвы. И поэтому все эти высказывания. Потому он публично отвергает предложения, с которыми прилетели к нему Кушнер и Уиткофф. Он от них отказывается - мол, я даже по отходу из Донбасса приказ не отдам.

- Он так сильно боится нациков, потому что они ближе?

- Там наперегонки - либо его конвой, британская охрана, либо нацики. Последних он боится больше. И это отыгрыш перед ними. И в это время под шумок он готовится куда-нибудь свинтить. Думаю, это история этой осени.

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