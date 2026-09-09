Ослабление рубля — это не случайность, а часть «бюджетной игры» Минфина и Центробанка. Фото: Andrey Mihaylov/Shutterstock/Fotodom

Цена нефти пробила психологически важную отметку в 100 долларов за баррель. Для рядового россиянина это чаще всего означает одно: курс доллара вот-вот поползет вниз, а акции на бирже — вверх. Но так ли все просто на самом деле? И почему при дорогой нефти рубль продолжает падать? Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил KP.RU, почему так происходит и когда наша валюта и акции начнут расти.

НЕФТЬ РАСТЕТ, А РУБЛЬ ПАДАЕТ

Казалось бы, логика простая: нефть дорожает — бюджет получает больше валютной выручки — рубль должен укрепляться. Однако в реальности мы видим обратное. Экономист Василий Колташов считает, что ослабление рубля — это не случайность, а часть «бюджетной игры» Минфина и Центробанка.

— При таких ценах на нефть мы наблюдаем другую ситуацию, когда достаточно серьезным является ослабление национальной валюты. И это ослабление, по всей видимости, предназначено для наполнения бюджета, — пояснил Василий Колташов.

По словам экономиста, эта тактика временная. Он прогнозирует, что ситуация изменится в течение осени.

— Как и в прошлом году, возможно, это произойдет в октябре, — поделился своим прогнозом экономист.

Цена нефти пробила психологически важную отметку в 100 долларов за баррель. Фото: REUTERS.

НА ЧЕМ ЕЩЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ БЮДЖЕТ

Экономист обращает внимание на то, что Россия зарабатывает не только на «черном золоте». Ситуация на мировых рынках складывается для нашей страны крайне удачно по целому ряду позиций.

— Нефть дорожает, газ тоже — цена сжиженного природного газа уже перевалила за 800 долларов за тысячу кубометров, — констатирует Василий Колташов.

Он напоминает, что европейские хранилища перед зимой заполнены минимально, а значит, спрос на газ будет высоким. Это гарантирует рост цен и на российский сжиженный природный газ. Кроме того, выгодная ситуация складывается и в других секторах.

— Удобрения Россия также будет продавать со значительной премией. Мировой рынок лишился практически чуть ли не трети поставляемых удобрений. Зерно тоже будет дорожать, — перечисляет экономист.

КОГДА ЖДАТЬ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ

Главный вопрос, который волнует всех, — когда же рубль начнет расти? По мнению Василия Колташова, ждать осталось недолго, но точную дату назвать сложно.

— Новое укрепление рубля будет означать исправление многих проблем, в том числе и по инфляции. И вполне возможно, что Банк России даже снова перейдет к политике снижения ключевой ставки. Но это будет не ранее второй половины октября. Может быть, в ноябре, — прогнозирует Василий Колташов.

Он подчеркивает, что фундаментальных причин для слабого рубля все же нет. Все обстоятельства складываются в пользу укрепления национальной валюты. Слабый курс сейчас — это лишь отражение игры, которая в какой-то момент должна остановиться.

ЧТО БУДЕТ С АКЦИЯМИ

Фондовый рынок, который последние месяцы переживал не лучшие времена, также должен ожить. Экономист связывает это с тем же укреплением рубля и общим улучшением экономической ситуации.

— Фондовый рынок начнет возвращать позиции, потому что многомесячное падение на рынке ценных бумаг, конечно, не назовешь приятным. Это сильно нервирует инвесторов. Но я полагаю, что это должно будет закончиться во второй половине осени. И рынок должен будет уже почувствовать себя более уверенно, — заявил Василий Колташов.

Цена нефти пробила психологически важную отметку в 100 долларов за баррель. Фото: REUTERS.

НЕФТЬ: А ПОЧЕМУ НЕ 200?

Один из самых важных вопросов — насколько устойчив текущий рост цен на нефть. Экономист считает, что отметка в 100 долларов за баррель для рынка уже преодолена всерьез и надолго.

— Я думаю, что нефть закрепится выше 100 долларов за баррель, по той простой причине, что американские хранилища пустеют, в Европейском Союзе практически нет достаточных запасов сжиженного природного газа, он испытывает нехватку и нефти, и это предвещает рост цен, — аргументирует свою позицию Василий Колташов.

Однако, по его словам, это не означает, что цена взлетит до 200 долларов, как это могло бы быть раньше. Причина — в «нездоровье» западных экономик, которые просто не могут платить больше.

— Война на Ближнем Востоке должна держать баррель на уровне 150 долларов, а может быть и выше. Но такие цены на Западе платить Просто не в состоянии, — констатирует экономист. — Западные экономики вялые и легко становятся еще более вялыми, и в результате это сильно ограничивает рост цен.

ЗАПУДРИТЬ ГОЛОВУ ЗАПАДУ

Василий Колташов не исключает, что в происходящем есть и политическая составляющая. Ослабление рубля может быть частью стратегии, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение относительно реального состояния дел в российской экономике.

— Может быть, в этой игре есть еще один стратегический момент. Российское высшее руководство хочет, чтобы Запад считал нас слабыми. И это просто сымитированное ослабление рубля отчасти для того, чтобы показать Западу, что мы идем неровной походкой, — предположил он. — Западные экономические чиновники очень склонны воспринимать любые затруднения в России как большой праздник и абсолютизировать их. Они радуются каждой неприятной новости о нашей экономике. Совершенно не понимая, что неприятные новости у нас очень быстро сменяются на приятные. Просто, потому что экономика фундаментально эффективна.

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА СПАД

Василий Колташов обращает внимание на то, что в экономике наблюдается противоречие. Отдельные отрасли чувствуют себя прекрасно, в то время как другие буксуют.

— Мы наблюдаем противоречие живое между ростом и развитием. У нас, например, в этом году довольно активно растет обрабатывающая промышленность и машиностроение. А вот другие сектора, в том числе сфера услуг, малый бизнес, различные элементы производственные, в 2026 году вялы, и где-то даже идет сокращение, — отмечает экономист.

По его мнению, для придания ускорения всему хозяйству необходимы масштабные инфраструктурные проекты.

— Сейчас на мировых рынках для России все складывается хорошо. Этим надо воспользоваться, чтобы ускорить рост внутри страны. Например, активнее строить высокоскоростные железные дороги. Работа уже идет, но если ее ускорить, то не придется сокращать выпуск стали и стройматериалов, — заключил Василий Колташов.

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