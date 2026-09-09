«Развелся со мной по-тихому»: Актриса Алла Клюка судится с бывшим мужем из-за квартиры в центре Москвы

Звезда сериала «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» Алла Клюка судится с режиссером Владимиром Морозовым из-за квартиры Фото: кадр из фильма.

В Дорогомиловском суде столицы сейчас рассматривается спор из-за квартиры между известной актрисой, звездой сериала «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» Аллой Клюкой и её бывшим мужем режиссером Владимиром Морозовым.

СПЕРВА КВАРТИРУ УВЕЛИ МОШЕННИКИ

Пять лет назад уже была громкая история: у актрисы Аллы Клюки и её мужа режиссера Владимира Морозова мошенники «угнали» двухкомнатную квартиру в кирпичной доме на Брянской улице рядом с Киевским вокзалом. Это центр Москвы. Мошенники воспользовались тем, что Клюка и Морозов больше 10 лет жили в Америке. И по поддельным документам оформили на их двушку договор купли-продажи. KP.RU подробно писал об этом. В результате долгих хлопот, расследования и уголовного дела квартиру вернули.

Из-за этой квартиры теперь новый спор. По мнению Аллы Клюки, квартиру «угнал» бывший муж. Морозов и Клюка в разводе уже полтора года. Алла по-прежнему живет в Нью-Йорке. Морозов вернулся в Москву. Вероятно на этом основании считает, что двухкомнатная квартира, купленная в браке, то есть совместная супружеская собственность, теперь безраздельно его. И неважно, кто больше зарабатывал. В этом браке, судя по всему, больше зарабатывала жена.

Обращение в Следственный комитет подписано пострадавшими и их друзьями

НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА

Алла Клюка прославилась ещё в начале 90-х, и даже чуть раньше, когда вышла на экраны чернушная перестроечная драма «Тело». В том фильме у Клюки была главная роль и яркая эротическая сцена. Но не только с этим был связан её успех. В киношной среде Клюка считалась очень перспективной, молодой актрисой. Она снялась в главных ролях в трагикомедиях Николая Досталя «Облако-рай», «Коля перекати поле», в комедии Аллы Суриковой «Хочу в тюрьму»… На фестивалях ей регулярно вручали призы и награды. Ещё студенткой Щепкинского училища Клюка улетела в Америку учиться актерскому мастерству. В начале 90-х в России были модны студенческие обмены. Вышла там замуж за американца Кенни Шаффера, родила ему сына, снялась в рейтинговых сериалах «Клан Сопрано» и «Закон и порядок».

При этом она умудрялась сниматься и в России. Широкую известность ей принес сериал «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» по произведениям Дарьи Донцовой. Клюка играла главную героиню. Режиссером сериала был Владимир Морозов. Тогда они и познакомились, полюбили друг друга. Актриса развелась с американским мужем и в 2003 году вышла замуж за Морозова. При этом её экс-супруг Кенни Шаффер остался с ней в прекрасных отношениях, даже гулял на её свадьбе, которую играли в Москве в Доме кино… Вот так начиналась эта история, все были счастливы и довольны. И с прежним мужем рассталась интеллигентно, и с новым — вся жизнь впереди.

Молодожены сразу купили двухкомнатную квартиру на Брянской улице, Алла ждала ребёнка, в 2003 году у них с Морозовым родился сын Иван. Кстати, старший сын от американца переехал в Москву учиться и учить русский язык. Любимый муж, дети, не жизнь, а сказка, особенно, когда есть крыша над головой.

ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ПОКУПАЛИ КВАРТИРУ

Теперь эта «крыша» — двухкомнатная квартира на Брянской улице — предмет спора в Дорогомиловском суде. После развода с Морозовым Алла Клюка подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. Морозов делить квартиру не хочет.

7 сентября свидетелем в суде (мы тоже там были и слушали) выступил известный продюсер Игорь Толстунов. Алла Клюка снималась в его фильмах, в той же «Евлампии Романовой». Толстунов рассказал, как в 2003 году дал Алле деньги в долг, в районе 35 тысяч долларов. На что? На покупку квартиры. Само собой, двухкомнатная квартира на Киевской стоила дороже — 107 тысяч долларов. Но Алла добавила ещё из своих сбережений (в то время она много снималась). Кстати, к концу съемок «Евлампии Романовой» свой долг продюсеру она полностью вернула. Толстунов подтвердил.

Свой вклад в строительство семейного гнездышка внёс и супруг-режиссер. Владимир Морозов продал свою однокомнатную квартиру в Солнцево за 47 тысяч долларов. Эти деньги тоже пошли на покупку их с Аллой квартиры. Теперь в суде эта сумма имеет важное значение. Когда в 2003 году Клюка и Морозов квартиру покупали, по просьбе продавца они цену в договоре занизили в два с лишним раза. И по документам она стоила ровно столько, за сколько Морозов продал свою однушку в Сонцево. Да ещё и оформили квартиру не в равных супружеских долях, а только на Морозова. Он — москвич, а у Клюки было белорусское гражданство. Решили, так проще, чтобы не заморачиваться. Кто же знал тогда, что будут долгосрочные последствия?

— Почти сразу после регистрации брака мы с Аллой Фёдоровной купили убитую двухкомнатную квартиру со следами пожарища, — рассказывал Владимир Морозов в суде. Свою «бывшую» он теперь называет по имени-отчеству. — Моих денег от продажи однокомнатной квартиры в Солнцево хватило на покупку этой убитой квартиры. И даже хватило ещё нам на жизнь. Двухкомнатная квартира на Брянской улице приобретена только на мои средства, — не моргнув глазом, настаивал Морозов, невзирая на показания продюсера Игоря Толстунова, что он тоже давал деньги на квартиру, пускай и в долг. — Алла Фёдоровна никогда на эту квартиру не претендовала. Лишь когда у нас её похитили мошенники, мы выступили с бывшей женой единым фронтом…

И это легко объясняется: «выступить единым фронтом» помогли друзья Аллы Клюки — известные актеры, они написали письмо Александру Бастрыкину в Следственный комитет. После этого всё закрутилось, возбудили уголовное дело и квартиру удалось вернуть.

— То, что эта квартира — совместная супружеская собственность, и вернулась она в их общую собственность, никогда не подвергалось сомнению, — свидетельствовал в суде адвокат Григорий Прядко, который в своё время защищал интересы Клюки и Морозова в борьбе с мошенниками.

Режиссер Владимир Морозов. Фото: Ivan Vlad/wikimedia.org

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЛУЧИЛСЯ РАЗВОД

Владимир Морозов выдвигает еще один аргумент в свою пользу, мол, он хочет оставить квартиру на Брянской улице их общему с Аллой Клюкой сыну Ивану. Возможно, и так. Но Иван живет и учится в Америке. А у Морозова есть ещё наследники — дети от первого брака. Случись что, на квартиру найдутся и другие желающие. И всё равно Морозов настаивает:

— Алла Фёдоровна не имеет морального права что-то требовать от меня. В Америке я не бездельничал: работал фотографом… в музыкальной школе, писал сценарии для будущих фильмов — жизнь кипела. Не я был инициатором развода. Не буду рассказывать, что между нами произошло, когда Алла устроилась работать администратором в Линкольн-центр в Нью-Йорке. Она очень изменилась, поэтому произошел наш разрыв. Я вернулся в Москву. Предлагал ей восстановить отношения. Готов был простить и закрыть глаза на всё. Но она не хотела возвращаться. Даже членские взносы в Союз кинематографистов России не захотела платить, — наябедничал на бывшую жену режиссер.

Алла Клюка по-прежнему живет в Америке, куда мы ей позвонили, чтобы узнать и её мнение.

— С Морозовым мы не виделись два года. С нашим сыном Иваном он не общается, не помогает, — рассказала мне Алла Клюка. — Да, я работаю администратор в Линкольн-центре. Не вижу ничего в этом плохого. Иван учится в музыкальном и математическом колледжах, учебу оплачиваю я… Работы у Морозова в Америке не было. Ходить и фотографировать — это не работа, а хобби. Жили в основном на мои деньги. Мне было сложно содержать семью и оплачивать учёбу сына. Когда я просила Морозова найти работу, он воспринимал это в штыки. Это и стало яблоком раздора. Он улетел в Москву. Разрыв между нами был очевиден, и всё равно для меня стало неожиданностью, когда в ноябре прошлого года узнала из СМИ, что Морозов со мной развелся. Мы общались по телефону, он ничего не говорил. Развелся по-тихому. И не в ноябре, а ещё в мае 2025 года. Почему всё это время молчал? Думаю, из-за квартиры, чтобы её не делить…

Имущественный спор между Аллой Клюкой и Владимиром Морозовым продолжается, о результатах мы сообщим.

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