Ситуация на поле боя заставила сторонников Зеленского признать реальность, а не гнать пропагандистские выдумки Фото: REUTERS.

Не задалась эта неделя для Зеленского. Мало того, что посланники Трампа привезли в Киев новые идеи для переговоров с Москвой и Вашингтоном, которые, судя по реакции некоторых украинских депутатов, стали гораздо жестче предыдущих.

Тут еще политическое землетрясение у немцев, главных спонсоров Киева. Победа «Альтернативы для Германии» пусть и на местных выборах всколыхнула в Европе всех, кто считает, что пора снимать Украину с довольствия Евросоюза.

И новая напасть: украинская сельхозпродукция не может достичь покупателей в Европе, потому что все порты в Черном море блокировала Россия.

Пришла беда — отворяй ворота. Даже ярые сторонники Зеленского c телеканала CNN затянули песнь о скором поражении ВСУ.

С нынешними властями Германии надежды на то, что отношения с Россией улучшатся, нет и быть не может. Но сокрушительная победа на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт «Альтернативы для Германии» стала обнадеживающим сигналом.

Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и Тино Хрупалла, а также главный кандидат Ульрих Зигмунд во время пресс-конференции после выборов в земле Саксония-Анхальт в Берлине Фото: REUTERS.

Об этом в соцсети написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

«Мы предложим провести бизнес-форум между Россией, Германией и США с участием „Альтернативы для Германии“ в 2027 году для возобновления делового диалога и возвращения здравого смысла», — заявил Дмитриев.

«Если правительством Мерца довольны лишь 10% немцев, почему он продолжает упорно гнуть линию провальной политики и разжигания войны? И сколько из этих 10% — мазохисты?» — задался риторическим вопросом спецпредставитель президента.

Подтверждением неадекватности властей ФРГ стало недовольство министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля: Берлин не удовлетворен количеством заказов от Киева для немецкой оборонки. Киев, заявил министр в интервью Bild, должен учитывать интересы Германии, которая является его главным донором.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул Фото: REUTERS.

Тут Вадефуля надо поймать за язык. Он, по сути, подтвердил интерес руководства своей страны в продолжении войны на Украине. Берлин передал Киеву с начала конфликта уже свыше 100 миллиардов евро, а где «откаты»?

Война, по Вадефулю, — источник дохода германского ВПК. Поэтому она должна продолжаться. А все украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, сказал министр, должны вернуться домой.

Между тем вчера дала еще одну трещину версия о «гибридной войне», которую, по утверждению Берлина, ведет Россия.

При проверке на дороге у электростанции близ города Ахен полиция задержала немца Даниэля Фиманна. При нем оказалась взрывчатка, рядом в палатке в лесу тоже нашли взрывные устройства. И дома у него обнаружили взрывчатые вещества.

Террорист признался, что осуществлял диверсии против электростанций, потому что он против ископаемых источников энергии. И так боролся с климатическим кризисом.

Где тут «русский след», о котором немецкие власти трубят без устали?

ФИАСКО УКРАИНСКОЙ КУКУРУЗЫ

Настоящую подcтаву для Киева сейчас устроят американские фермеры. Из-за жесточайшей засухи Европа остро нуждается в значительных поставках кукурузы для корма скоту.

Украина раньше поставляла около половины европейского импорта кукурузы. И могла бы рассчитывать на дополнительную прибыль. Но — не получается. Наоборот, незалежную ждут одни убытки.

Российские удары закрыли все украинские черноморские порты, через которые шло до 90% сельхозэкспорта «незалежной». Если так будет и дальше, то, сказал в интервью Politico министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, страна не сможет экспортировать сельхозпродукции на сумму более $10 млрд. А это обрушит ВВП на 5 процентов. Вдобавок без денег от продажи урожая украинские фермеры в следующем сезоне могут оставить незасеянными до 7 млн гектаров.

Теоретически ту же кукурузу можно доставить в Европу и по земле. Но это обернется дополнительными транспортными расходами, превышающими миллиард евро. Тупик?

Но в этом году отличный урожай кукурузы у фермеров США. Ее много, цены привлекательны. И все больше европейских посредников отдают предпочтение поставщикам из-за океана.

Кукурузы у фермеров США много, и она идет по привлекательной цене Фото: REUTERS.

Для Белого дома, пишет Politico, это могло бы стать той самой торговой победой, к которой Трамп стремился весь прошлый год. Она способна пригасить недовольство американских фермеров высокими ценами на горючее из-за войны в Иране как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

«БОЕВОЙ ОПТИМИЗМ УГАСАЕТ»

Материал под таким предательским для Киева заголовком появился на CNN, где еще совсем недавно на все лады расписывали, как ВСУ «побеждают» русских. Неужели прозрели? Ситуация на поле боя заставила признать реальность, а не гнать пропагандистские выдумки.

«К несчастью для Украины, Россия постепенно разрушает так называемый „пояс крепостей“ на востоке — цепь из четырех промышленных городов, которые составляют основу восточной обороны Украины», — сокрушается CNN. Россияне продолжают проводить диверсионные операции и продвигаются в сторону Славянска и Краматорска, а также наступают на Константиновку, приводит агентство оценку ситуации аналитика из американского Института изучения войны Дженни Олмстед. Ее вывод: «Ситуация изменилась в пользу Москвы».

Пресс-секретарь 93-й механизированной бригады ВСУ, базирующейся в Краматорске, Ирина Рыбакова призналась корреспонденту CNN, что за последние годы не раз видела, как русские вытесняют украинские подразделения «из одного стратегического центра за другим». Однако, по ее словам, последние несколько недель даже на этом фоне были «безумными».

«Краматорск остается одним из последних оплотов Украины в Донбассе, — признают американские журналисты. Но россияне подбираются к нему все ближе». И делают пугающий для Зеленского вывод: если Россия прорвется здесь, то сможет продвинуться вглубь Украины гораздо быстрее.

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