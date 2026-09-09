Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов. Хотели бы узнать, как Кремль оценивает это решение венгерского правительства? И как недружественные шаги Будапешта отразятся на двусторонних отношениях?

- Отразятся они негативно, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в среду, 9 сентября, на вопросы журналистов. - Безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений. Вместе с тем, мы сохраняем свою открытость для дальнейшего развития наших связей, мы заинтересованы в этом и мы не являемся сторонниками нанесения какого-либо вреда такому, скажем так, ценному багажу и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений.

Песков заявил, что стройных дорожных карт по урегулированию на Украине пока нет Трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Но что касается конкретно этого решения, конечно же, на него будет дан адекватный ответ.

Без ответа эти действия не останутся.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Минфин сообщил, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП. При этом правительство прогнозировало по итогам года показатель меньше, на уровне 1,6%. К концу года расходы бюджета еще увеличатся. Как в Кремле на этом фоне, рассматривают ли возможное повышение налогов?

Песков:

- Об этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель, эта цифра - подвижна. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается.

Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.

Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.

Вопрос:

- Биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года поднялись выше 950 долларов за тысячу кубометров. Как вы считаете, может ли это изменить решение Европы о запрете российского газа? Были ли какие-то контакты с европейцами по газовому вопросу или, может быть, запросы от них? И сохраняет ли Москва готовность поставлять энергоносители в Европу, с учетом текущего состояния отношений?

Песков:

- Вы знаете, по логике вещей и исходя из здравого смысла, конечно же, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения и более дешевый газ.

Более дешевым газом мог бы давно для них стать российский газ, российский трубный газ, российский сжиженный газ, хотя сжиженный газ продается всегда по спотовой цене.

Песков: "По логике вещей и исходя из здравого смысла, конечно же, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения и более дешевый газ". Фото: 63ru78/Shutterstock/Fotodom

Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось, у них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа.

И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы.

Это говорит о том, что нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным.

Рекорды еще будут установлены дальше. И европейцы отдают себе в этом отчет.

Исходя из здравого смысла, они могли бы давно воспользоваться «Северным потоком», одна нитка которого остается живой и работоспособной, и она может быть запущена в одночасье, что называется.

Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение.

Пока мы видим, что европейцы сами наносят себе ущерб, ущерб своей экономике, ущерб своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цены на российский трубный газ.

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