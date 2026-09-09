К оскароносному актеру Николасу Кейджу беда пришла откуда не ждали. Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press.

Побережье Малибу всегда считалось тихой гаванью для голливудской элиты — если не считать, конечно, легендарных калифорнийских пожаров. Но к оскароносному актеру Николасу Кейджу беда пришла откуда не ждали.

Особняк артиста, который он приобрел всего два года назад за 10,5 миллионов долларов, оказался на грани уничтожения из-за гигантского провала грунта, сообщает Daily Mail.

ЧП произошло во вторник утром, когда пожарные службы округа Лос-Анджелес выехали на вызов о прорыве газовой магистрали. Прибыв на место, они обнаружили, что широкая подъездная дорога к дому исчезла, уйдя под землю. На месте когда-то ухоженного въезда на территорию теперь зияет огромная воронка, больше 9 метров в диаметре. Она находится прямо у стены дома.

Особняк артиста, который он приобрел всего два года назад за 10,5 миллионов долларов, оказался на грани уничтожения из-за гигантского провала грунта. Фото: @TheLoganWheeler / X.

По данным издания Daily Mail, причиной обрушения стала эрозия почвы, усугубляемая непогодой: южное побережье Калифорнии продолжает штурмовать высокий прибой, вызванный ураганом «Мари». Мощные волны размыли песчаную основу под постройками.

В момент обрушения дороги внутри особняка никого не было — вдобавок дом, судя по всему, находился на реконструкции.

Южное побережье Калифорнии продолжает штурмовать высокий прибой, вызванный ураганом «Мари». Фото: Ronaldo Bolaños / Los Angeles Times via Getty Images.

Особняк в Малибу был построен в 1990-х годах покойным Хосе Либерманом, сооснователем медиа-империи Liberman Broadcasting. Долгие годы это поместье оставалось семейным достоянием, пока в 2024 году его не приобрел Кейдж.

Сын покойного владельца, Леонард Либерман, ранее поделился с The New York Times теплыми воспоминаниями об этом месте. Для его отца это был настоящий «райский уголок» — место силы и уюта, где семья проводила выходные.

«Мой отец умер, и мама просто больше не могла приезжать в этот дом. Слишком много воспоминаний», — объяснил он решение продать виллу.

Помимо выхода к уединенному пляжу, вилла могла похвастаться шикарной кухней для шеф-повара и гаражом с лифтом. Сейчас особняк в Малибу оцеплен оранжевыми конусами, рабочие оценивают масштаб разрушений.

Сейчас особняк в Малибу оцеплен оранжевыми конусами, рабочие оценивают масштаб разрушений. Фото: @TheLoganWheeler / X.

У Кейджа есть и другая недвижимость: недавно он купил квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке за $6,5 млн. Раньше актер, можно сказать, коллекционировал объекты недвижимости — у него были замки в Баварии и Англии, частный остров на Багамах, резиденция в Лас-Вегасе и даже «дом ужасов» в Новом Орлеане, чья хозяйка, мадам Ла Лори, пытала и убивала рабынь в начале XIX века.

Потом Николас попался на неуплате миллионных налогов, и ему пришлось распродать большую часть «коллекции».

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