Россия вышла на второе место по продажам автомобилей в Европе: почему автоэксперты считают, что радоваться нечему

В августе Россия поднялась на второе место по продаже автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

РОСТ ПРИ ПАДЕНИИ

Цифры иногда умеют удивлять. Продажи новых автомобилей в России в августе снизились впервые с начала весны. По сравнению с последним месяцем прошлого года, было реализовано на 6,5% меньше машин – всего 114 285 единиц. До этого рынок показывал уверенный рост – последний раз падение в сравнении с 2025-м наблюдалось лишь в феврале. В то же время в главных странах Европы август оказался «плюсовым». Реализация подросла и в Германии, и в Великобритании, и в Италии с Францией. Но если в июле Россия занимала пятое место на континенте по объемам продаж, то в августе поднялась на второе! Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". И это – несмотря на тенденцию к снижению активности покупателей.

Как так вышло?

Ответ – в особенностях национальных рынков. Скажем, в Великобритании август традиционно отличается низким спросом, поскольку 1 сентября (и еще 1 марта) в Соединенном Королевстве происходит смена идентификатора на номерных знаках. Он указывает на возраст машины, поэтому британцы предпочитают не покупать новые автомобили в августе и феврале, чтобы по номерам они не «выглядели» на год старше, чем есть на самом деле.

Также в большинстве стран Европы последний месяц лета – традиционная пора отпусков. Автовладельцы проводят время на отдыхе, а не в салонах дилеров. Отсюда и падение показателей продаж. Если сравнивать с июлем, цифры в августе ниже в среднем на 30-40%. В России же – всего на 6,3%.

РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ?

- В принципе, второе место в Европе – не предел для нашего рынка. В лучшие времена мы стабильно занимали и верхнюю строчку. Так что поводов для радости и тем более гордости – не так много, - отмечает автоэксперт Андрей Ломанов. – С другой стороны, не могу не отметить, что и в Европе цены существенно выросли, а производство – падает. Рынок там в целом стагнирует, хотя ситуация все равно лучше нашей. У нас же август продемонстрировал, что спрос начал заметно снижаться. Салоны пустуют, покупателей становится меньше. В общем, предаваться оптимизму нет повода.

Действительно, если по итогам июля российский рынок превышал показатели прошлого года на 12,2%, то к сентябрю – уже всего на 9,3%. Эксперты отмечают, что такая тенденция, скорее всего, сохранится до декабря.

- Первую половину года мы опережали график предыдущего за счет его низкой базы. Напомним, что до прошлого лета продажи в стране шли крайне плохо, рынок фактически стоял. Спрос начал набирать обороты как раз в мае-июне. Теперь низкая база 2025-го сменилась высокой. А предпосылок к оживлению рынка – никаких. Ключевая ставка практически не снижается, цены растут, скидки дилеры не предлагают. В общем, людей ничто не стимулирует идти в салоны и покупать машины. Так что по итогам года мы получим плюс-минус те же цифры, что и в прошлый раз – около 1,3 млн реализованных легковушек, - добавляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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