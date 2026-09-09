Аналитики выдали отметку «Отличное место для работы» российскому оператору связи

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Билайн второй год подряд получил статус «Отличное место для работы» от исследовательской компании Happy Job. Компанию также включили в число организаций с лучшими показателями вовлечённости и лояльности сотрудников — в масштабах России и телеком отрасли. Статус подтверждают по итогам независимого анонимного исследования: его основу составляет оценка самой команды.

Чтобы получить отметку «Отличное место для работы», нужно выполнить два условия: в исследовании должны поучаствовать не менее 61 % сотрудников, а результат «Happy Индекса» («индекса счастья») — войти в топ 25% значений по отраслевому или российскому бенчмарку (эталонному показателю). За год показатель eNPS (индекс лояльности и удовлетворённости сотрудников) вырос на 5 процентных пунктов, mNPS (лояльность к непосредственному руководителю) — на 3 процентных пункта. Сейчас показатели вовлечённости, лояльности и удовлетворённости держатся на максимальном для рынка уровне. Решение о выдаче сертификата опирается только на результаты опроса.

В рамках исследования сотрудников просили оценить зарплату, льготы, рабочее место, безопасность и другие стороны служебного опыта. В компании считают, что сохранять высокую вовлечённость помогает системная работа с обратной связью и решения под разные потребности людей. В течение года развивали инфраструктуру, семейные программы и подходы к использованию льгот.

Например, работает внутрикорпоративная платформа: сотрудники сами выбирают, на что потратить доступные баллы — на развлечения, спорт, здоровье, обучение, путешествия или транспорт. Отдельное внимание — сотрудникам с детьми: помогают подросткам найти подработку на каникулы, организуют для детей досугово познавательные мероприятия.

Меняются и сами офисные пространства. В Москве и Ярославле появились летние рабочие места под открытым небом. Ещё один формат — летний коворкинг «Сигнал пойман»: это гибридное пространство в парке, где к рабочему процессу добавили йогу, массаж, мастер классы и неформальные встречи команд.

— Высокая вовлеченность — это не результат одной программы или красивых презентаций. Она формируется из ежедневного опыта сотрудников и, прежде всего, из понимания того, что их мнение действительно имеет значение. Поэтому для нас важно не просто собрать обратную связь, а показать, что происходит после опроса: внимательно разобрать комментарии, определить точки для улучшения и превратить их в конкретные решения. Это касается самых разных аспектов — от комфортной рабочей среды и развития экспертизы до поддержки семей и возможностей для самореализации. Когда сотрудники видят, что их слышат и что их обратная связь становится частью реальных изменений, доверие к компании растет, а вместе с ним сохраняется и высокий уровень вовлеченности, — объяснила заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию в Билайне Мария Голяндрина.

Сертификат «Отличное место для работы» действует один год и имеет уникальный идентификационный номер. Компания числится в перечне сертифицированных организаций на платформе, где проводили исследование.