Спецслужбы России задержали шпиона и предотвратили теракт против сотрудников посольства Великобритании. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Спецслужбы России предотвратили теракт против сотрудников посольства Великобритании, в котором потом обвинили бы Россию.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирал сведения по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко В Москве силовики задержали и допросили мужчину, который собирался сведения о сотрудниках посольства Великобритании для украинского блогера Дмитрия Карпенко

Сценарий таких провокаций давно отработан СБУ. Стоит вспомнить ту же Бучу или инсценировку убийства Бабченко*. Украина в этом напоминает истеричную тетку, которая рвет на себе грязный халат, царапает лицо, визжит, что ее хотела изнасиловать Россия и призывает покарать ту.

ШПИОН САМ ПРЕДЛОЖИЛ СВОИ УСЛУГИ

В этот раз СБУ решили разыграть дипломатическую карту, в которой роль сакральной жертвы отвели британскому посольству. И хочется верить, что британская разведка не была в курсе готовящегося теракта.

45-летний гражданин России Марат работал охранником этого посольства в Москве. Сам предложил сотрудничество украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, больше известному под пафосным прозвищем «Апостол Дмитрий».

Дмитрий Карпенко Фото: социальные сети.

Пару слов об этом персонаже, оказавшемся агентом СБУ. Он стал известным, когда работал над проектом «Ищи своих». Проект запустило минобороны Украины в 2022 году, чтобы показывать пленных и погибших в ходе СВО российских военнослужащих, а также выходить на их родственников. Все это грубо нарушало Женевские конвенции, ведь лица пленных не были скрыты, а сами интервью проходили в форме допроса.

И вот Карпенко узнал, где работает Марат, очень заинтересовался, предложил ему собирать все сведения о посольстве и его сотрудниках.

Марат не скрывал своих русофобских взглядов и даже хвалился коллегам татуировкой украинского тризуба на правом плече. Когда не нашел понимания, носил рубашку с длинным рукавом. В общем, типичный идейный враг, который долго искал, как навредить России.

45-летний гражданин России Марат работал охранником Британского посольства в Москве и сам предложил услуги спецслужбам Украины. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

— С января по май этого года Марат передавал все сведения про посла Великобритании, его заместителей, всего дипломатического корпуса. Установочные данные дипломатов, их фотографии, информацию о поездках, проводимых мероприятиях, гостях посольства, о том, как утроена система безопасности посольства и какой там контрольно-пропускной режим, как можно проникнуть туда на машине или пешим, — сообщили сотрудники спецслужб России.

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Вся его переписка попала в руки наших спецслужб.

«Привет. Посол должен прилететь завтра, в воскресенье в 23:25… Заместитель посла ездила на ужин, отсутствовала с 20:13 до 00:30», «Сегодня состоялась встреча посла Великобритании с послом Израиля. Посол Израиля прибыл в 12:59 убыл в 14:30», — это только фрагмент шпионских донесений.

Марат откровенничал, что, если его мобилизуют, то при первой же возможности перебежит на сторону Украины.

Переписка Марата с Дмитрием Карпенко. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

ПОДРОБНОСТИ ПОДГОТОВКИ ТЕРАКТА В ПОСОЛЬСТВЕ БРИТАНИИ

СБУ с помощью Марата знали о каждом шаге дипмиссии: где живут, куда едут, с кем встречаются и даже где обедают.

— Там два уровня охраны. Внутренний периметр охраняют британцы, которые имеют дипломатический статус. А снаружи — нанятая охранная фирма. Вот там и работал Марат с 2017 года. За эти годы он прекрасно изучил всех сотрудников службы безопасности: и россиян, и британцев, — рассказали KP.RU наши спецслужбы.

Теракт планировался либо в самом посольстве, либо в резиденции посла в Москве. Потом Россию обвинили бы в неспособности обеспечить безопасность дипмиссии, в несоблюдении Венских конвенций. А Великобританию втянули бы в прямой конфликт с Россией.

— Западу это было бы преподнесено как нагнетание «антизападной истерии» в России. Под это можно было бы просить еще больше финансирования на вооружение и требовать усиления санкций против России, — поясняют сотрудники спецслужб.

В мае контрразведка задержала Марата, а также раскрутила всю агентурную цепочку. Шпион во всем признался. Теперь его ждет статья 275 УК РФ — «Государственная измена» с перспективой пожизненного заключения.

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Марат передавал украинской разведке данные о работниках Британского посольства в Москве. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

БРИТАНСКИЙ ГАМБИТ

Официального представителя британской разведки (СИС) уже вызвали в управление международного сотрудничества в ФСБ, где ему предоставят все доказательства слежки за дипмиссией. Получается, что Великобритания оказалась втянутой в развязанный ею же вооруженный конфликт. А Украина готова жертвовать даже своими стратегическими партнерами, если только это может навредить России.

— История показывает, что вот такими сложными интригами англичане стравливают целые государства. Жертвами становятся простые британцы, вынужденные нести ответственность за действия своих властей. Украине же отвели роль страны-камикадзе. Хотя британская разведка должна была ждать от Украины ножа в спину, ведь создавала она этого гомункула по своему образу и подобию, — заметил оперативный сотрудник ФСБ.

Он добавил, что Украина всегда завидовала политическим провокациям своих западных кураторов. Вспомним политические убийства Павла I, Александра Грибоедова, Григория Распутина и, конечно же, немецкого посла Мирбаха, нацеленные либо на развязывание войн, либо на то, чтобы не дать эти войны завершить.

ОБРАЩЕНИЕ ФСБ К РОССИЯНАМ: НЕ СТАНЬ «БИОДРОНОМ»

А спецслужбы напоминают: согласно примечанию к статье 275 УК РФ лицо, совершившее государственную измену, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

*Внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и объявленный МВД в розыск, физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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