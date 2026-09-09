Помятый, с красными глазами: на похороны короля Норвегии пришли Зеленский и осужденный за изнасилование сын королевы

Владимир Зеленский c женой Еленой на похоронах норвежского короля Фото: REUTERS.

Норвегия попрощалась с королем Харальдом V. На его похороны в Осло прибыли представители всех монарших семей Европы и десятки глав государств.

Прилетел и Зеленский. Выглядел он ужасно — помятое лицо, красные глаза. Но причиной вряд ли была скорбь по королю. Поездкой украинец воспользовался, чтобы встретиться с премьером Норвегии Стёре и просить у него оружие. Комментаторы местного издания Investornytt не преминули заметить, что это в траурные дни выглядело «бестактно». Ну, а что удивляться, точно так же Зеленский вел себя на похоронах папы римского Франциска или сенатора Линдси Грэма*.

Вторым небанальным явлением стал приход на церемонию осужденного за избиения и изнасилования пасынка нового короля Хокона VIII — Мариус Борг Хейби должен был находиться под домашним арестом, но получил разрешение от приставов посетить прощание.

Мариус Борг Хейби Фото: REUTERS.

Улицы Осло заполнили 180 тысяч норвежцев, пожелавшие проводить монарха в последний путь. Харальд V умер 28 августа, не дожив до 90-летия. Он стал одним из самых долго правивших монархов Норвегии, его «королевский стаж» составил 35 лет.

Еще до похорон тысячи норвежцев приходили в часовню королевского дворца — там гроб с телом Харальда был установлен с 1 сентября. Очередь в часовню иногда растягивалась на километры, ожидание доходило до семи часов.

Сегодня в полдень траурная процессия покинула Дворцовую площадь. У ворот королевской резиденции выстроился почетный караул из сотен военных.

За гробом отца шел новый король Норвегии, Хокон VIII в. сопровождении дочери, кронпринцессы Ингрид Александры, младшего сына, принца Сверре Магнуса и сестры, принцессы Марты Луизы. Королева Соня, вдова покойного, и королева Метте-Марит, жена Хокона, ехали в автомобиле.

Новый король Норвегии Хокон VIII шествует за гробом с телом отца Фото: REUTERS.

Отпевание прошло в Кафедральном соборе. Во втором ряду у алтаря вместе с родственниками сидел 29-летний Мариус Борг Хейби, сын Метте-Марит, рожденный ею до брака с Хоконом от мужчины с уголовным прошлым. Мариусу было четыре года, когда его мать вышла замуж за принца.

Пасынок нового короля Норвегии оказался в центре многочисленных скандалов. Недавно суд приговорил его к четырем годам тюрьмы за насилие и торговлю запрещенными веществами. Пока рассматривается апелляция, Мариус должен находиться дома с электронным браслетом на ноге.

Появление преступника на церемонии вызвало возмущение в норвежском обществе: он, по мнению критиков, оскорбил чувства своих жертв, придя на прощание с приемным дедом.

Появление преступника на церемонии вызвало возмущение в норвежском обществе Фото: REUTERS.

На похоронах были король Швеции Карл XVI Густав с семьей, король Дании Фредерик X, король Испании Филипп VI с женой Летицией, король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой, Филипп и Матильда Бельгийские, князь Монако Альбер II, король Иордании Абдалла II и королева Рания. Великобританию представляли принц Уильям и принцесса Анна.

Зеленского в Осло никто особо не ждал, ведь покойный Харальд виделся с ним лишь один раз в жизни, в 2023 году. Тем не менее, украинец прилетел даже вместе с женой Еленой. Накануне похорон глава киевского режима провел переговоры с норвежским премьером и руководителями оборонных компаний под одним простым лозунгом: «Больше ПВО для Украины».

После службы процессия отправилась к крепости Акерсхус. Харальда похоронили в королевском мавзолее, там же, где покоятся его родители — король Улаф V и принцесса Марта.

* Был признан в РФ террористом и экстремистом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Королевой Норвегии стала подруга финансиста-педофила Эпштейна: смена монарха обросла семейными скандалами

Оставил престол скандальной родне: король Норвегии Харальд V умер в больнице