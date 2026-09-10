«Вкалывают роботы, счастлив человек»: ждет ли нас светлое будущее или увлечение ИИ ведет к закату цивилизации

Ученые нас успокаивают: взамен устаревших профессий, которыми займутся роботы, появляются новые, более творческие, интересные, вдохновляющие. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom

КАКИМ ОН БУДЕТ - НОВЫЙ МИР?

«Создаст ли искусственный интеллект новый, ничем не примечательный мир?» - редакционная статья с таким заголовком вышла на днях в престижном научном журнале Nature. Широкое применение ИИ во всех сферах жизни общества, по мнению исследователей, лишает письменность и изображения индивидуальности. Поскольку люди все чаще используют нейросети, чат-боты, наши тексты становятся все более похожими друг на друга. «Уже сейчас есть данные, что эта возросшая однородность может влиять на то, как мы принимаем решения, какие мнения разделяем. Это способно снизить разнообразие человеческой культуры, мешать познанию», - опасаются авторы статьи.

- ИИ и гаджеты стали оказывать мощное влияние на способность человека принимать решения. Увеличивается прокрастинация (когнитивная лень, стремление откладывать дела на потом). Снижается познавательная самостоятельность. Мыслительные процессы человека передаются на аутсорсинг электронным устройствам и нейросетям, - рассказал KP.RU российский ученый, педагог, декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.

В 1-й части нашей беседы вместе с экспертом мы подробно разобрали влияние цифровых технологий на изменение интеллектуального уровня людей. А что насчет быта, повседневной жизни, рынка труда? Можем ли мы рассчитывать на воплощение в жизнь песни из «Приключений Электроника»: «Вкалывают роботы, счастлив человек»?

«ИЗ-ЗА ИИ УВОЛЯТ СОТНЮ, ТРУДОУСТРОЯТСЯ - ЕДИНИЦЫ»

- Безусловно, рациональное использование цифровых технологий облегчает жизнь. Если привлекать ИИ к решению рутинных задач - поиск, первичный анализ данных, переводы текстов и т.п. - это расширит наши возможности для выполнения более сложных, интеллектуальных заданий, - говорит Дмитрий Деулин. - В каких-то сферах оправдана, приносит пользу автоматизация. Например, появление касс самообслуживания в супермаркетах.

В то же время не стоит забывать: любой научно-технический прогресс - всегда вызов человечеству. Например, в связи с порождением научно-технической революции Карл Маркс писал: «Рабочие вследствие капиталистического применения техники становятся живой принадлежностью машины». Сегодня мы видим, что, с одной стороны, растет зависимость людей от гаджетов (сколько вы выдержите без своего смартфона?). С другой - роботы, автоматизация начинают вытеснять человека с рынка труда.

- Но нас успокаивают: взамен устаревших профессий, которыми займутся роботы, появляются новые, более творческие, интересные, вдохновляющие.

- Пока реальность говорит о другом. Регулярно появляются данные о массовом сокращении работников из-за внедрения цифровых сервисов. Так, один из последних прогнозов говорит о том, что к 2030 году около 30% сотрудников в России сократят из-за ИИ. Да, возникают новые специальности, связанные, в том числе, с обслуживанием современной техники, работой с нейросетями. Но их число даже близко не покрывает количество рабочих мест, которые исчезают «благодаря» цифровым технологиям. И вряд ли когда-нибудь в этой сфере наступит баланс. Тем более, что увольняют при переходе к ИИ, автоматизации в основном людей в возрасте 45-50+. Многие в таком возрасте смогут переучиться на программиста или специалиста по генной инженерии? Значит, в будущем станет масштабно расти число безработных.

- Картина выглядит совсем нерадужной.

- В то же время сейчас мы видим, что, например, на Западе начинает спадать ажиотаж, неумеренный восторг от замены работников на ИИ. Работодатели все чаще говорят о том, что ожидания оказались завышенными, не оправдали себя. Уволенных сотрудников начинают возвращать. Так что все не так просто и однозначно.

РАЗМЫВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И «СТЕКЛЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

В целом общество начинает относиться к цифровым технологиям более осторожно, отмечают эксперты. Недавно американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, опубликовал эссе об опасностях, которые несет ИИ. Бизнесмен обвинил нейросети и в уничтожении миллиардов рабочих мест, и в разрыве человеческих связей, утрате людьми навыков общения, росте имущественного неравенства. Гейтс предложил различные меры для спасения человечества. В частности, призвал зарезервировать за людьми некоторые виды деятельности, запретив использование в этих сферах цифровых сервисов.

- ИИ действительно порождает массу проблем, - подтверждает Дмитрий Деулин. - Так, остро встает вопрос размывания ответственности. Мы все чаще слышим, что нейросети выходят из-под контроля, «по своей воле» совершают хакерские атаки, похищают данные. У меня, правда, есть подозрение, что на самом деле за такими действиями стоят люди, которые «переводят стрелки» на ИИ. Однако поиск, определение виновных, их привлечение к ответственности в цифровую эпоху становится все более сложным.

Я думаю, что современная наука находится в начале пути изучения новых парадоксов, феноменов и вызовов, связанных с развитием ИИ. Например, детей, рожденных после 2010 года, часто называют «стеклянным поколением». Они росли, взаимодействуя с окружающим миром прежде всего через гаджеты. Это накладывает серьезный отпечаток на мышление, психику. У таких детей пониженная стрессоустойчивость («хрупкие, как стекло»), повышенная психологическая уязвимость.

На Западе начинает спадать ажиотаж, неумеренный восторг от замены работников на ИИ. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

В ТЕМУ

На что тратит время молодежь в цифровой среде

- В 2019-2021 гг. мы проводили исследования, посвященные интернет-зависимому поведению молодых людей, - рассказывает Дмитрий Деулин. - Оказалось, что учащиеся с низкими показателями успеваемости проводят в мобильном телефоне больше времени по сравнению с испытуемыми, которые учатся лучше.

Также анализ «экранного времени» позволил установить, на что его тратит молодежь:

- социальные сети - 33%;

- мессенджеры - 35%;

- браузеры - 7% (например, поиск информации в интернете);

- видеосервисы - 7%;

- игровые сессии - 6%;

- музыкальные порталы - 6%;

- приложения на телефоне - 6%.

«При этом еще одно наше исследование показало: у молодежи нарушено восприятие времени, проводимого в цифровом пространстве, - отмечает эксперт. - Опрашиваемые студенты говорили мне, что тратят 2-3 часа. А когда мы просили их открыть показатель «экранное время» в смартфоне, ребята ахали. У некоторых доходило до 72 часов в неделю».

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Как избежать угасания интеллекта и поддерживать работоспособность мозга

- Как писал философ Кант, важно «не учить мыслям, а учить мыслить». ИИ дает нам готовые решения и мысли. А развитый интеллект - это способность размышлять, анализировать, принимать решения, - поясняет декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин.

По просьбе KP.RU эксперт дал советы - что поможет поддерживать, повышать своей интеллект и улучшать работоспособность мозга.

1. Старайтесь читать печатные книги. Приучайте к этому детей. Художественная, научная, документальная литература способствует развитию мышления и других навыков интеллекта. А также помогает избавляться от клипового мышления, которое связано со снижением интеллектуального уровня.

2. Еще один прием для тренировки удержания внимания и борьбы с клиповым мышлением: читайте текст и одновременно считайте количество слов в нем. Начинайте с одной странички и увеличивайте объем.

3. Используйте другие когнитивные тренировки. Например, есть специальные приложения, компьютерные программы для этого.

4. Стремитесь к цифровой, информационной гигиене. Ограничивайте время пребывания в соцсетях, общения в мессенджерах (лучше позвонить и поговорить живым голосом). Психотерапевты рекомендуют не включать смартфон в течение первого часа после подъема утром и в идеале отключать за час до сна.

5. Развивайте ориентацию в пространстве - при любой возможности отключайте навигатор в смартфоне. Да, попытки найти дорогу самостоятельно это определенный стресс. Но - стресс полезный, способствующий поддержанию работы мозга, увеличению объема гиппокампа, отвечающего не только за пространственную ориентацию, но и за память.

6. Играйте в игры, требующие логики, абстрактного мышления, анализа. Это шахматы, различные настольные игры.

7. Больше общайтесь с детьми. «Когда вы проверяете домашние задания, помогаете разбираться в школьных предметах, пытаетесь доступно объяснить сложные вещи ребенку - все это очень благотворно влияет на ваш головной мозг, способствует поддержанию и развитию вашего собственного интеллекта», - поясняет Дмитрий Деулин.

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