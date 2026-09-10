OLIMPBET разыграет до 300 000 000 к 80-летию отечественного хоккея

Фото: OLIMPBET

Механика разработана к 80-летию отечественного хоккея, в которой участвуют ставки на хоккей и киберхоккей. Призовой фонд — до 300 000 000 рублей. Главный приз — премиальный автомобиль.

Как участвовать:

• Ставки принимаются только на хоккей и киберхоккей.

• В зачёт идут ординары и экспрессы любой суммы и любого коэффициента.

• Баллы начисляются по принципу 1 рубль ставки = 1 балл.

Акция пройдёт в 4 этапа. На каждом этапе:

• Топ-100 участников получают фрибеты.

• Топ-10 получают перстень, деньги, шанс выигрыш автомобиля и место в «Клубе 1946»

Перстни — это настоящие произведения искусства. Каждый — уникальная ювелирная работа ограниченного тиража. Корпус изготовлен из стерлингового серебра с покрытием червонным золотом высокой пробы, тяжёлая массивная посадка. В перстень инкрустировано более 200 кристаллов идеальной огранки — блики не сливаются, каждый камень работает отдельно и создаёт глубокий объёмный эффект. Над каждым экземпляром трудилась команда из десяти ювелиров в течение семи дней: от отливки до финальной полировки.

Помимо победителей акции перстни получат легенды отечественного хоккея. Так, первый перстень уже вручили президенту ПХК ЦСКА Игорю Есмантовичу на презентации клуба.

Кроме того, на каждом этапе OLIMPBET распределит фрибеты среди случайных участников — шанс получить приз есть даже у тех, кто не попал в топ-100. Также предусмотрены 10 wild card: ещё десять мест в «Клубе 1946» разыгрываются в социальных сетях OLIMPBET и через другие дополнительные механики. В этих розыгрышах могут участвовать все желающие, включая новых пользователей и игроков с небольшим бюджетом.

Членство в «Клубе 1946» даёт VIP-билеты на матчи КХЛ, встречи с легендами хоккея и лимитированный мерч.

«80 лет отечественного хоккея — это не просто круглая дата на календаре. Это целая эпоха, вместившая в себя десятки легендарных побед, сотни великих игроков и миллионы сердец, которые бились в унисон с каждой шайбой. Хоккей давно перестал быть просто видом спорта — он стал частью нашей национальной идентичности, нашей культуры, нашей истории. Это гордость, которую мы проносим через поколения. Четыре наших партнёрских клуба в этом году отмечают этот знаковый юбилей, и мы не могли пройти мимо. Для нас было важно не просто поздравить, а создать проект, который по своему масштабу и духу соответствовал бы величию этой даты. Именно так родился «Клуб 1946». Название выбрано не случайно — это прямая отсылка к году основания отечественного хоккея, к тому самому моменту, когда всё только начиналось.

Мы хотели, чтобы наш проект стал не просто акцией, а настоящим событием, достойным той богатой истории, которой по праву гордится вся страна. «Клуб 1946» — это наш способ сказать спасибо хоккею, игрокам, клубам и, конечно, болельщикам. Тем, кто делает этот вид спорта по-настоящему великим» — отметил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Подробности и условия участия — на сайте и в приложении OLIMPBET.

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