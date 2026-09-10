Аналитики выяснили, как именно россияне выбирают машины и принимают итоговое решение о покупке конкретной модели

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Покупка автомобиля вызывает у россиян наиболее сильные эмоции. Приобретение транспорта — в топ 3 событий, которые эмоциональнее всего отзываются в сердцах людей. Такие данные публикует Авито Авто. Платформа провела опрос 10 тысяч респондентов.

В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответов. Четверть всех опрошенных (25%) рассказали, что покупка машины вызывает у них самые сильные эмоции. Столько же респондентов радуются приобретению одежды, обуви или аксессуаров. От ремонта дома, покупки мебели и техники сильнейшие впечатления получают 23%, а от приобретения жилья — 22%. Почти треть респондентов (30%) связывали свои максимальные эмоции с отпусками и путешествиями.

Аналитики также подробно расспросили россиян о том, почему они покупают машины и когда принимают решение их поменять. Для многих автомобиль связан не только с практической пользой, но и с эмоциями: 29 % ценят его за комфорт и возможность организовать поездки под себя, 28 % ассоциируют со свободой и независимостью. Среди других ответов респонденты называли «возможность путешествовать» и приводили в пример своё отношение к машине как к части образа жизни. Однако для 44 % автомобиль — это в первую очередь средство передвижения, а для каждого четвёртого (25%) — необходимость, без которой сложно решать повседневные задачи.

Поводом приобрести новую машину каждый третий (30%) назвал «несоответствие потребностям» — когда текущая уже не устраивает по своим возможностям. Чуть меньше респондентов (28%) приобретают авто, когда появляется желание большего комфорта и удобства. 29% дожидаются улучшения финансового положения и затем принимают решение поменять машину.

Каждый четвёртый (24%) меняет автомобиль, когда появляется возможность купить модель классом выше. Столько же россиян назвали покупку практической необходимостью. Реже решение принимают из за изменений в образе жизни (16%), внезапной симпатии к увиденной модели (15%) или увеличения количества поездок (12%).

При этом, несмотря на желание поменять машину, большинство подходят к таким тратам рационально. 41% совершают крупную покупку, когда появляются финансовые возможности, а каждый четвёртый (25%) откликается на выгодное предложение. Замыкают топ решений о приобретении следующие причины: импульсное желание при виде идеального варианта (16%), желание купить новую вещь (16%), подарок себе (15 %).

— Согласно результатам нашего недавнего исследования, более 80% россиян испытывают положительные эмоции в процессе выбора и приобретения автомобиля — прежде всего радость, предвкушение, интерес и удовлетворение. При этом эмоциональный интерес важно дополнять объективной оценкой, особенно когда речь идёт о крупной покупке. Для этого Авито Авто развивает инструменты, которые помогают последовательно проверить ключевые параметры сделки: изучить предложения в сервисе Селект, проверить историю автомобиля в Автотеке, а затем осмотреть его лично и обсудить детали с продавцом. Такой путь позволяет принимать решение спокойно и взвешенно, чтобы после покупки сомнения уступили место ярким эмоциям, — прокомментировал результаты опроса руководитель направления частных пользователей Авито Авто Андрей Тумкин.

Во время опроса респондентам также предложили сделать выбор в ситуации, когда два авто кандидата на покупку одинаково хороши по качеству и характеристикам. Почти половина покупателей (47%) выбирает сердцем: готовы переплатить за тот, что больше нравится. Прагматиками оказались 42%: считают переплату за эмоции нецелесообразной и выбирают более доступный или практичный вариант. Остальные респонденты не определились, какой путь им ближе — эмоциональный или рациональный.

После крупной покупки яркие эмоции у большинства быстро уступают место спокойному удовлетворению: 37% респондентов отмечают, что сильные переживания проходят, но остаётся чувство облегчения. Лишь каждый пятый (20%) сохраняет радость от приобретения надолго, а 14% признаются, что со временем покупка начинает нравиться им ещё больше. А 17% респондентов заявили: им эмоции от покупки не важны — они наслаждаются практической пользой вещи.