Названы отрасли с самым большим ростом зарплат: кому и почему готовы платить работодатели

Самые большие темпы роста, как правило, показывают те сектора, где зарплаты не очень высокие, например, сельское хозяйство Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За восемь месяцев 2026 года средняя предлагаемая зарплата в России выросла на 10,7% - с 81,3 тысяч рублей в январе до 90 тысяч рублей в августе. Такие данные были получены аналитиками hh.ru, которые проанализировали зарплатные предложения работодателей в разных сферах.

Если сравнивать с августом прошлого года, то больше всего ставки выросли в сельском хозяйстве - на 49,8% (см. «Только цифры» ), сырьевом секторе (44,7%), а также у белых воротничков (так называют офисных сотрудников и различный административный персонал) - на 43,2%.

Почему работодатели готовы настолько увеличить зарплаты именно в этих сферах?

- Самые большие темпы роста, как правило, показывают те сектора, где зарплаты не очень высокие, например, сельское хозяйство. То, что зарплатные предложения доходят в сельском хозяйстве до 180 тысяч рублей, это прежде всего, объясняется сезонным характером работ в АПК. А если смотреть в целом по году, то зарплаты будут там не высокие. Хотя по ряду специальностей в сельском хозяйстве есть большой дефицит, например, механизатора вы меньше, чем за 300 тысяч не наймете. Если приходит механизатор, не работодатель назначает ему зарплату, а он ставит свои условия, говорит: «мне нужно 300 или 350». И работодатель отвечает: «ладно, давай я тебе дам эти твои 350». То есть так, где есть острый дефицит кадров, там идет диктат соискателя. Это всегда происходит в период уборочной и в период посевных. А потом, в ноябре, в декабре, когда уже ничего ни пахать, ни сеять не надо, разве что (условно) кур кормить, то зарплаты в АПК довольно резко упадут, - объяснил KP.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Что касается сектора добычи нефти и газа, то там, как отмечает эксперт, зарплаты традиционно опережают другие сектора экономики. Ну и наконец, замыкает тройку лидеров административный персонал.

- Скорее всего, речь идет об управленцах, в том числе работающих на госслужбе, то есть чиновниках разного уровня - муниципальных, региональных, - говорит Георгий Остапкович.

Но экономисты всегда поясняют - сами по себе зарплатные ставки - это всего лишь цифры. Оценивать благосостояние надо через реальные доходы населения. Если они растут, значит, наше финансовое состояние улучшается.

- Если говорить о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате, то она, по данным Росстата, за первое полугодие составила 12,7%, а рост реальной заработной платы составил 6,5% год к году. А вот рост реальных располагаемых денежных доходов (зарплата в доходах составляет максимум 60-62%) по итогам второго квартала 2026 года составил 1,5%. И это главный маркер нашего благосостояния. Рост не такой большой, но тем не менее, он есть, мы находимся в плюсе. Для сравнения в прошлом и позапрошлом году реальные располагаемые доходы росли на 7-9%. В общем, ситуация такая, что рост зарплаты, рост доходов продолжается, но более низкими темпами, чем в 25-м и в 24-м годах, - пояснил Георгий Остапкович.

Только цифры

10 областей, где зарплатные предложения выросли больше всего

1. Сельское хозяйство

Предлагаемая з/п в августе 2025г. - 120,3 тысяч руб.

Предлагаемая з/п в августе 2026г. - 180,2 тысяч руб.

Рост - 49,8%

2. Добыча сырья

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 117,4 тысяч руб.

Предлагаемая з/п в августе 2026 г - 169,9 тысяч руб.

Рост 44,7%

3. Административный персонал

Предлагаемая з/п в августе 2025 г. - 75,0 тысяч руб.

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 107,3

Рост - 43,2%

4. Домашний, обслуживающий персонал

Предлагаемая з/п в августе 2025 г. - 82,5

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 100,6

Рост - 21,9%

5. Транспорт, логистика, перевозки

Предлагаемая з/п в августе 2025 г. - 107,6 тр

2026 г - 131,0 тр

Рост 21,7%

6. Строительство, недвижимость

Предлагаемая з/п в августе 2025 г -116,0

140,2

20,9%

7. Производство, сервисное обслуживание

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 100,0

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 119,0

19%

8. Безопасность

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 62,0

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 73,2

18,1%

9. Рабочий персонал

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 100,1

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 116,6

рост -16,5%

10. Юристы

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 70,4

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 80,0

рост - 13,6%

По данным hh.ru

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