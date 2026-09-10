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Экономика10 сентября 2026 12:22

Названы отрасли с самым большим ростом зарплат: кому и почему готовы платить работодатели

Остапкович: реальные денежные доходы населения показывают рост
Елена МАТВЕЕВА
Самые большие темпы роста, как правило, показывают те сектора, где зарплаты не очень высокие, например, сельское хозяйство

Самые большие темпы роста, как правило, показывают те сектора, где зарплаты не очень высокие, например, сельское хозяйство

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За восемь месяцев 2026 года средняя предлагаемая зарплата в России выросла на 10,7% - с 81,3 тысяч рублей в январе до 90 тысяч рублей в августе. Такие данные были получены аналитиками hh.ru, которые проанализировали зарплатные предложения работодателей в разных сферах.

Если сравнивать с августом прошлого года, то больше всего ставки выросли в сельском хозяйстве - на 49,8% (см. «Только цифры» ), сырьевом секторе (44,7%), а также у белых воротничков (так называют офисных сотрудников и различный административный персонал) - на 43,2%.

Почему работодатели готовы настолько увеличить зарплаты именно в этих сферах?

- Самые большие темпы роста, как правило, показывают те сектора, где зарплаты не очень высокие, например, сельское хозяйство. То, что зарплатные предложения доходят в сельском хозяйстве до 180 тысяч рублей, это прежде всего, объясняется сезонным характером работ в АПК. А если смотреть в целом по году, то зарплаты будут там не высокие. Хотя по ряду специальностей в сельском хозяйстве есть большой дефицит, например, механизатора вы меньше, чем за 300 тысяч не наймете. Если приходит механизатор, не работодатель назначает ему зарплату, а он ставит свои условия, говорит: «мне нужно 300 или 350». И работодатель отвечает: «ладно, давай я тебе дам эти твои 350». То есть так, где есть острый дефицит кадров, там идет диктат соискателя. Это всегда происходит в период уборочной и в период посевных. А потом, в ноябре, в декабре, когда уже ничего ни пахать, ни сеять не надо, разве что (условно) кур кормить, то зарплаты в АПК довольно резко упадут, - объяснил KP.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Что касается сектора добычи нефти и газа, то там, как отмечает эксперт, зарплаты традиционно опережают другие сектора экономики. Ну и наконец, замыкает тройку лидеров административный персонал.

- Скорее всего, речь идет об управленцах, в том числе работающих на госслужбе, то есть чиновниках разного уровня - муниципальных, региональных, - говорит Георгий Остапкович.

Но экономисты всегда поясняют - сами по себе зарплатные ставки - это всего лишь цифры. Оценивать благосостояние надо через реальные доходы населения. Если они растут, значит, наше финансовое состояние улучшается.

- Если говорить о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате, то она, по данным Росстата, за первое полугодие составила 12,7%, а рост реальной заработной платы составил 6,5% год к году. А вот рост реальных располагаемых денежных доходов (зарплата в доходах составляет максимум 60-62%) по итогам второго квартала 2026 года составил 1,5%. И это главный маркер нашего благосостояния. Рост не такой большой, но тем не менее, он есть, мы находимся в плюсе. Для сравнения в прошлом и позапрошлом году реальные располагаемые доходы росли на 7-9%. В общем, ситуация такая, что рост зарплаты, рост доходов продолжается, но более низкими темпами, чем в 25-м и в 24-м годах, - пояснил Георгий Остапкович.

Только цифры

10 областей, где зарплатные предложения выросли больше всего

1. Сельское хозяйство

Предлагаемая з/п в августе 2025г. - 120,3 тысяч руб.

Предлагаемая з/п в августе 2026г. - 180,2 тысяч руб.

Рост - 49,8%

2. Добыча сырья

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 117,4 тысяч руб.

Предлагаемая з/п в августе 2026 г - 169,9 тысяч руб.

Рост 44,7%

3. Административный персонал

Предлагаемая з/п в августе 2025 г. - 75,0 тысяч руб.

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 107,3

Рост - 43,2%

4. Домашний, обслуживающий персонал

Предлагаемая з/п в августе 2025 г. - 82,5

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 100,6

Рост - 21,9%

5. Транспорт, логистика, перевозки

Предлагаемая з/п в августе 2025 г. - 107,6 тр

2026 г - 131,0 тр

Рост 21,7%

6. Строительство, недвижимость

Предлагаемая з/п в августе 2025 г -116,0

140,2

20,9%

7. Производство, сервисное обслуживание

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 100,0

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 119,0

19%

8. Безопасность

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 62,0

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 73,2

18,1%

9. Рабочий персонал

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 100,1

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 116,6

рост -16,5%

10. Юристы

Предлагаемая з/п в августе 2025 г - 70,4

Предлагаемая з/п в августе 2026 г. - 80,0

рост - 13,6%

По данным hh.ru

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