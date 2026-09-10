В день рождения Лариса Долина пожаловалась, что мошенники оставили ее ни с чем

Народная артистка России Лариса Долина отмечает 71-й день рождения. Фото: личный архив.

Сегодня народная артистка отмечает 71-й день рождения. По этому случаю Лариса Долина в соцсетях поделилась своим актуальным снимком с поклонниками, а также пожелала себе здоровья и поддержки. Упомянула Лариса Александровна и историю, связанную с мошенниками, которые вынудили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках.

«Сегодня я отмечаю свой 71-й день рождения. Вот так я выгляжу сегодня. Как-то очень быстро пролетели годы… Но столько всего хорошего в моей жизни произошло, что всё плохое и страшное удалось пережить, справиться, перевернуть страницу и войти в свой новый год жизни с ощущением, что нужно ещё что-нибудь сделать, что-то красивое и запоминающееся. Не знаю, сколько ещё мне отведено быть на сцене, всё решается на небесах… Но, сколько бы Господь не дал, приму и буду жить дальше», — написала в соцсетях Долина.

Стоит отметить, что для своего возраста артистка выглядит потрясающе. Лариса Александровна не скрывает, что придерживается строгой диеты, чтобы всегда быть в форме.

Вспомнила певица и историю с мошенниками, которые в 2024 году обманным путем вынудили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках по цене значительно ниже рыночной — всего за 112 млн рублей. Также народная артистка передала аферистами еще около 70 млн рублей наличными.

«Я богатый человек, но не материально, мошенники постарались оставить меня ни с чем. Я богата друзьями и близкими, своим творчеством и верой в людей, несмотря ни на что. Я многому научилась и продолжаю учиться. Я счастлива, что вижу, как растёт моя смена, новое поколение будущих звёзд и, что я к этому причастна (это мой ответ тем, кто бесконечно жаждет, чтобы я ушла…). У меня очень богатая творческая жизнь и я ещё до сих пор востребована (к сожалению для тех, кто пишет, что я — старуха и мне не место на сцене)», — разоткровенничалось звезда.

А в конце Долина пожелала себе продолжения профессионального пути, здоровья, сил и поддержки.

Добавим, что буквально на днях стало известно, что Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 миллионов рублей с осужденных по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Выплачивать средства обязаны Анжела Цырульникова (выполняла роль курьера) и Андрей Основа. Правда, пока непонятно, каким образом они будут это делать.

Кстати, жилищный вопрос Лариса Александровна все же решила. Ранее исполнительница рассказала, что влиятельные друзья подарили ей квартиру. Совсем недавно певица переехала в элитные апартаменты площадью 242 кв. м в московском ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы. Стоимость квартиры бизнес-класса составляет не менее 250 млн рублей. Говорят, что после аферы с квартирой в Хамовниках Лариса Александровна оформила недвижимость на дочь Ангелину. Таким образом звезда решила обезопасить себя.

Новое жилье оказалось тоже с историей, и довольно сомнительной. Ранее квартира принадлежала джазовому пианисту и бизнесмену Игорю Райхельсону, впоследствии обвиненному в махинациях и мошенничестве и объявленному в федеральный розыск.

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