Даниил Воробьев забрал дочь у бывшей жены и требует с нее 5 млн алиментов

Даниил Воробьев и его гражданская жена Марина, снимки из личного архива Марины. Фото: телеграм-канал юриста Маргариты Гавриловой

До настоящего времени Даниил Воробьев мало рассказывал о своей личной жизни. Но с сегодняшнего дня ситуация изменилась. Оказалось, что по биографии Воробьева можно снимать отдельный сериал. В своем телеграм-канале юрист Маргарита Гаврилова рассказала, что 45-летний Воробьев разошелся с гражданской женой Мариной, забрал дочку и теперь требует с экс-супруги миллионные алименты. А всё потому, что Марина залезла в телефон актера и прочитала его личную переписку.

«Ко мне обратилась Марина, бывшая гражданская жена актёра Даниила Воробьёва! Брак они не регистрировали, жили вместе почти 6 лет и вместе воспитывали красавицу-дочку. По каким причинам и когда что-то пошло не так — не знаю! Но точно знаю, что хотя бы ради дочери нужно расходиться красиво, по-человечески! Но мальчики они такие мальчики: злее и обидчивее девочек в разы! Актёр улетел в отпуск с ребёнком и оставил жене свой телефон (о, Боги, какая беспечность?). Какая девочка удержится от соблазна пошерстить телефон мужа? Марина нашла в телефоне мужа массу откровений, разбивших ей сердце! Когда благоверный узнал об этом, был сильно возмущён и встал в позицию обороны! Не покаялся, не извинился, а пошёл в атаку! Да ещё в какую!» — сообщила в телеграме Гаврилова.

Юрист также сообщила, что по заявлению Воробьёва было возбуждено уголовное дело против его бывшей гражданской жены по трём статьям — 137, 138 и 272 статьи УК РФ. Все за доступ к телефонной информации.

«Я не понимаю таких методов борьбы с матерью твоего ребёнка, тем более находящейся в заведомо более слабой социальной и медийной позиции! До этого Марина подала на алименты и определение с собой места жительства дочери! Поскольку адрес регистрации господина Воробьёва из последних известных — это квартира Марины, в которой он не проживает, решение было заочным! Теперь актёр отменил заочное решение и подал встречный иск о взыскании с Марины алиментов на содержание дочери, так как считает, что дочь должна жить с ним! Встречный иск содержит требование об определении места жительства дочери с отцом (понять бы ещё где?) и взыскании алиментов! Какой-то до неприятного повторяющийся сценарий! Тошнотворный! Прилучный тоже судился за место жительства сына с ним! И ещё масса мужчин реализовывали свои нехотелки платить алименты вот по такой схеме! Грустно и мерзко от всего этого!» — поделилась Маргарита Гаврилова.

По словам Гавриловой, долг по алиментам у востребованного актёра, по словам его бывшей гражданской супруги, составляет примерно 5 миллионов рублей. Сам Даниил Воробьев пока никак не прокомментировал ситуацию.

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