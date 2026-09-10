В России разработали школьные уроки о претекстинге и других уловках кибермошенников

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Яндекс во второй раз принял участие во Всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн урок для школьников. В нём рассказывают о претекстинге (когда злоумышленник создаёт правдоподобную ложную историю), о том, как вовремя распознать правдоподобный обман и уловки кибермошенников.

Урок предназначен для детей от 6 лет и старше. Он выполнен в формате короткого мультфильма. Специалисты отмечают, что посмотреть его будет полезно и взрослым. Он рекомендован родителям или педагогам, которые смогут передать знания о цифровой безопасности детям.

В качестве примера претекстинга разработчики приводят следующий сценарий аферы. Злоумышленник может притвориться администратором популярной игры, чтобы получить пароль от аккаунта. В таких сценариях мошенники давят на эмоции — страх, стыд или жалость — и делают акцент на срочности, чтобы человек не успел усомниться в «легенде».

На примере главного героя — рыбки коробочки из подводного города Кораллвиль — школьники узнают, как мошенникам удаётся придумывать правдоподобные «легенды». Герои рассказывают о сценариях аферистов, благодаря которым те входят в доверие к жертве. Также зрителям дают набор приёмов, которые помогут обезопасить себя от возможных угроз.

Видеоряд сопровождают тифлокомментарии — короткие описания того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим и слабовидящим пользователям не упустить ничего важного.

— Кибермошенники нередко выбирают своей целью детей, рассчитывая на их неопытность и доверчивость. Цель нашего нового урока — научить детей мыслить самостоятельно, критически относиться к любой информации и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись и что бы ни говорили. На простых примерах мы объясняем школьникам, что ни на какие просьбы посторонних людей о срочной помощи нельзя реагировать незамедлительно: всегда нужно сначала сделать паузу и обратиться за советом к взрослому, которому ты доверяешь, — рассказал директор по информационной безопасности в Яндексе Александр Каледа.

К мультфильму прилагаются методические материалы, которые помогут учителям подготовиться к уроку. Среди них — презентация и сценарный план занятия. Все материалы выложены на сайте проекта «Цифровой ликбез». В конце занятия для школьников предусмотрен тест, который поможет проверить и закрепить новые знания.

Создатели ролика напомнили, что компания регулярно рассказывает детям о правилах безопасного поведения в сети. Например, школьники 1–4 классов могут изучить курс «Безопасность в интернете». Детям постарше доступен интерактивный квест, который научит распознавать фишинг и расскажет, как защитить личные данные от злоумышленников в сети. В прошлом году в проекте «Цифровой ликбез» вышел онлайн урок о дипфейках (подделке личности) и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. С момента запуска его прошли свыше 850 тысяч школьников по всей России.