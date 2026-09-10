Россияне рассказали, за что дают детям деньги на карманные расходы

65% опрошенных россиян регулярно дают детям деньги на карманные расходы. Фото: NataliyaBack//Shutterstock/Fotodom

Экономист рассказала KP.RU, как родителям следует учить детей финансовой грамотности: на карманные расходы лучше давать наличные, а не заводить карту, и выплаты стоит сделать регулярными, а не по запросу. По словам специалиста, это научит детей лучше планировать свой бюджет, научиться разумно тратить, копить с случае необходимости и рассчитывать на свои силы. При этом большинство россиян отметили, что они обычно так и поступают, говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Целых 65% опрошенных россиян рассказали, что регулярно дают ребенку фиксированную сумму, например, раз в неделю, или раз в месяц на карманные расходы. А ребенок уже сам решает, как этими деньгами распоряжаться: потратить все в первый день, тратить понемногу или копить на большую покупку. Респонденты отметили, что первое время дети советуются с ними, когда начинают получать деньги, но потом учатся, и начинают чувствовать себя более уверенно.

65% опрошенных россиян регулярно дают детям деньги на карманные расходы Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Просто даю детям деньги, когда у них кончились предыдущие. Выходит вполне разумная сумма. Дети понимают на что тратить, а на что - нет. Сначала спрашивали меня, можно ли им купить что-то на те деньги, которые я им дала. А сейчас уже после многих обсуждений сами понимают. Так постепенно и передается опыт обращения с деньгами», - делится участница опроса.

По 7% опрошенных сообщили, что дают детям деньги за определенные заслуги: за хорошие отметки или за помощь по дому. Россияне уверены, что в первом случае деньги простимулируют детей лучше учиться, а во втором – приучат к труду и чистоплотности. Правда некоторые добавили, что в этой системе есть и недостаток, без финансового поощрения договориться с ребенком, чтобы он убрался, помог по дому или сходил в магазин – просто невозможно.

6% россиян выбрали вариант «другое» и рассказали, что дают деньги только того, когда ребенок попросит или, наоборот, просто разрешают брать сколько хочется из общей тумбочки.

«У нас в шкафу небольшая сумма на повседневные нужды всегда лежала, пока дочь росла, и она могла оттуда брать столько, сколько ей надо на кино, мороженое и прочие мелочи, правда, всегда должна была предупреждать», - вспоминает участник опроса.

Оставшиеся 15% заявили, что вообще не дают ребенку свободных денег, если тому что-то нужно – от шоколадки до нового гаджета – все покупают сами.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 400 человек.

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