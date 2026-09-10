Ямпольская назвала возмутительным требование Японии снести памятник в Хабаровске

Советник президента РФ, председатель Наблюдательного совета фонда "Русский мир" Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Елена Александровна, как Вы относитесь к требованию Японии убрать памятник в Хабаровске - пятнадцатиметрового бронзового солдата, установленного на городской набережной? Причина - в том - что Солдат (скульптура) прикладом разбивает герб императорского дома, который выбит на пограничном столбе. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала это «абсолютно неприемлемым». Но не дело же японцев указывать нам, какие памятники ставить, а какие сносить… Правда ведь?

- Совершенно возмутительное, конечно, требование, - сказала советник Президента России, отвечая в четверг, 10 сентября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - И совершенно непонятно, как могут отдельные государства подобные высказывать претензии в отношении происходящего на нашей суверенной территории… В вопросах, касающихся сохранения нашей исторической памяти.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

- На прошлой неделе, 3 сентября, мы отмечали День воинской славы России, День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Этим все сказано. Россия – государство-победитель.

- Возможно, нынешнее правительство Японии недовольно итогами Второй мировой войны, но претензии заключаются, насколько мне известно, в хризантеме, которая является символом, по сути, гербом японского императорского дома.

- Дело в том, что на памятнике представлен реальный японский пограничный знак, когда-то разделявший остров. И именно этот пограничный знак разбивает солдат на нашем памятнике.

Так что это, по сути, речь идет о реальном событии.

- Этот памятник (памятник Солдату, установленный на набережной в Хабаровске. - А.Г.) - дань памяти солдатам, которые защищали наше Отечество на Дальневосточном фронте в годы Великой Отечественной войны. И совершенно невозможно позволять иностранным государствам, особенно тем, кто оказывал прямое содействие нацистской Германии, ставить под сомнение итоги Второй Мировой войны… Либо - победу нашего народа над фашизмом.

- На мой взгляд, не должно идти речи, даже речи не должно идти о том, что с этим памятником что-то не так. Мы события своей истории помним, свято чтим и отдельные страницы из нее не вымарываем… В отличие, кстати, от той же Японии, которая как-то год от года стала забывать, кто нанес ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки.

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- Мы историческую правду не забываем и свято храним, - заявила Елена Ямпольская, подводя итог сказанного. - Поэтому такой очередной недружественный шаг удивить никого не может, но и впечатления, конечно, никакого не производит.

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