Как Россия собирается ответить Японии на заявление по Курилам: Мария Захарова рассказала

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия ответит на все угрозы и действия от Японии, связанные Курилами. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Должна быть адекватная реакция: где-то она должна быть симметричной, где-то она должна быть асимметричной, зеркальной, по-разному. Так и происходит: на санкции отвечаем теми антисанкциями или ответными мерами, которые выгодны в первую очередь нам», — приводит слова Марии Захаровой KP.RU.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление в отношении Японии. Он подчеркнул, что Токио перешел черту в нормах приличия, когда стал оценивать визит президента РФ Владимира Путина на Курилы. Япония не могла говорить в таком тоне.