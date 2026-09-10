Радио «Комсомольская правда» победило в трех номинациях престижной премии

Репортаж замглавреда Радио КП Дмитрия Белецкого занял 1 место Фото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Радио «Комсомольская правда» стало одним из победителей X Международного фестиваля «Радио без границ», организованного Российской Академией Радио.

Фестиваль проходит в Тюменской области 10-11 сентября. На конкурс было подано 117 работ радиостанций из 34 регионов России и Белоруссии – серьезная конкуренция. В результате жюри присудило победу программам Радио КП сразу в трех номинациях из пяти!

«Лучшей информационной программой» стал сюжет Радио КП- Петербург о массовом отравлении в Ленинградской области.

Среди музыкальных программ победу одержал «Настоящий хит-парад» на Радио «Комсомольская правда».

Радио "Комсомольская правда" увозит с престижного конкурса четыре диплома победителя Фото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

А в номинации «Развлекательная программа или радиоигра. Интерактивное общение со слушателем, создание настроения и атмосферы» лучшим академики РАР признали выпуск программы «Диалоги о Донбассе» Радио КП - Новороссия.

Но на этом награды, которые увезла «Комсомолка» с престижной премии, не закончились. Традиционно в рамках фестиваля проходит еще один конкурс – «Репортаж с колес». По правилам у участников конференции есть всего один день, чтобы сделать сюжет о городе, в котором проходит форум. В итоге репортаж замглавреда Радио КП Дмитрия Белецкого «Химия Тюмени» занял в этом конкурсе 1 место.