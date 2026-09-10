Владельцы считают, что в гибели собак виновата вакцина, производитель говорит о проведении расследования Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владельцам собак, чьи питомцы погибли после вакцинации препаратом "Мультикан", предложили подписать соглашение об отказе от претензий и получении денежной выплаты. В компании назвали компенсацию за гибель собак после вакцинации препаратом "Мультикан" способом поддержать хозяев. Пострадавшие подозревают, что производитель хочет замолчать реальные проблемы и надеется купить их молчание. Разбирались, что известно о компенсациях за гибель собак после вакцинации препаратом "Мультикан", что говорится в соглашении и что о нем говорят юристы.

Компенсации за гибель собак после вакцинации препаратом "Мультикан": что известно

В середине августа чаты владельцев собак взорвались от жуткой новости о массовой гибели питомцев. По словам хозяев, и щенкам, и взрослым особям становилось плохо после проведенной вакцинации. Тревожные симптомы начинали проявляться на второй-четвертый день после прививки. Собак рвало, появлялась слабость, некоторые из них до крови разгрызали свои лапы. Проведенная терапия не приносила улучшения. Питомцы умирали в клиниках и дома на руках потрясённых хозяев. Среди пострадавших - владельцы собак из Ярославской области, Москвы и Подмосковья. Затем появились новости о таких же проблемах из других регионов.

Производитель вакцины ООО «Ветбиохим» после обвинений в гибели собак отправила в Ярославскую область своих специалистов. Партию «Мульткан-8»№20 и № 21 отозвали из обращения, после такую же участь постигла «Мультикан-6» серии 11 и 12. Их собираются дополнительно обследовать. В то же время Россельхознадзор обратился в прокуратуру, чтобы провести совместную проверку предприятия, где производили вакцину.

На данный момент результаты проверки не обнародованы. Но 10 сентября компания опубликовала сообщение, в котором отметила, что проверка не закончена, разбирательства еще идут. При этом здесь отметили, что уже работают с хозяевами и готовы поддержать их, выплатив компенсации за гибель собак после вакцинации препаратом "Мультикан".

- Компания на данный момент исходит из принципа расширенной ответственности бизнеса... Мы действуем так, как подсказывает нам совесть и сердце и стремимся поддержать владельцев в сложной ситуации, оказывая адресную поддержку, включая выплату денежных средств.

Соглашение о выплате компенсации за гибель собак после вакцинации препаратом "Мультикан": сумма и пункт о неразглашении

Это сообщение появилось после того, как некоторые владельцы стали публиковать в социальных сетях документы, полученные для подписания от компании. В них есть пункт о неразглашении информации. В СМИ и в комментариях его назвали пунктом о молчании. Согласно тексту получившие документ владельцы должны его подписать и после получения компенсации за гибель собак после приема вакцины "Мультикан" они отказываются от претензий и не могут разглашать условия соглашения в СМИ и соцсетях.

Этот пункт получившие документ владельцы восприняли как попытку замолчать результаты расследования и нивелировать всю ситуацию. В компании же отреагировали по другому, отметив, что пункт о конфиденциальности персональных данных, предмета и размера компенсации является базовым условием.

Официальных данных о сумме компенсации за гибель собак после вакцинации "Мультиканом" нет: в сообщении цифры не называются. В закрытых чатах владельцев обсуждаются разные суммы - от 100 тысяч рублей. В компании отметили, что выплаты могут быть разными так как соглашения заключаются индивидуально.

Правда, пока не все хозяева получили этот документ. В разговоре с KP.RU трое владельцев признались, что соглашение им не предоставляли.

«Нам ничего не предлагали, и мы ничего не подписывали. Денег от них мы не получали», - рассказала Ирина Гришина, у которой погибла собака породы той-терьер в середине августа.

Расследование гибели собак после вакцинации препаратом "Мультикан": опасно ли прививаться

Пока ответов владельцам собак приходится только ждать. Ранее в СМИ появлялась информация о гибели также кошек от родственной вакцины того же производителя, однако в Россельхознадзоре отметили, что жалоб к ним не поступало. В компании продолжают расследование.

- Для оперативной коммуникации и учёта всех заявлений нами создан Оперативный штаб, куда вошли специалисты компании, независимые ветеринары, эксперты и вирусологи, - сообщили в компании ООО "Ветбиохим.

Последние данные: партию №20 отозвали из обращения. Представители фирмы-производителя не рекомендуют использовать «Мультикан-8» серии 21, а также «Мультикан-6» серии 11 и 12. Их собираются дополнительно обследовать. Также в самом начале в компании предположили, что имело место вмешательство третьих лиц.

Свое расследование проводит прокуратура и Россельхознадзор.

- Управление Россельхознадзора сообщает о приостановке обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения «Мультикан-8» (серия 20, срок годности 01.2028 и серия 21, срок годности 02.2028), производитель ООО «Ветбиохим» (Российская Федерация), а также «Мультикан-6» (серия 11, срок годности 01.2028 и серия 12, срок годности 02.2028), - поделились в ведомстве.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Предложение о подобном соглашении - законная схема

«Тут речь идет о репутации. И в рамках ее защиты вполне возможно использование подобных документов. Это вполне рабочая и законная схема. Возможно, в данном случае речь идет не только о репутации, но и о защите компании от уголовного преследования по факту о жестоком обращении с животными. Правоохранители обязаны реагировать на такие сообщения в публичном поле. А если их не будет в публичном поле, как предлагается в соглашении, то и проверок в отношении компании-производителя тоже может не быть», - считает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.