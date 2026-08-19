Владельцы считают, что в гибели собак виновата вакцина, производитель называет все диверсией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы собак по всей стране встревожены после новостей из Ярославской области. Там после введения вакцины «Мультикан-8» стали массово гибнуть питомцы, - по крайней мере, так утверждают в соцсетях их хозяева. Заявляется, что жертвами могли стать около 100 животных. Правда, эта цифра не подтверждена официально.

«Четыре дня все было хорошо. А потом Марсель стал поджимать лапку, в которую сделали вакцину. И тут же резко стала нарастать температура до 41. Он начал сильно вылизывать эту лапу до крови. Спасти его не удалось», - рассказывает владелица 8-летнего мопса Елена Кузнец.

Питомцу ставили вакцину из той злосчастной партии №20. Именно она, по мнению хозяев погибших собак, стала причиной гибели. У Елены еще два питомца породы акита ину. Они в реанимации.

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Хозяева погибших собак создали чат, в котором собирают информацию о животных, которым стало плохо после укола. В нем не только жители Ярославской области. О смерти питомцев приходят известия из регионов центральной части страны, а также Подмосковья и Москвы.

«Город Щекино. 13 августа была проведена вакцинация двух собак Самба ( 6 лет, клинически здорова) и Даша (14 лет, сердечница, но в остальном тоже норма). 17 августа у старшей начала болеть лапа, куда кололи вакцину. Через 3 часа лапу начала поджимать вторая собака. Они не находили себе место, выли, скулили. Через два дня скончались», - это сообщение уже из Тульской области.

И все хозяева уверены - виновата вакцина. По их мнению, она могла быть произведена с нарушениями.

«Знаете, у всех собак признаки вируса Ауески. При нем бывает сильный зуд, лихорадка - все, как у наших питомцев. Может, при производстве его занесли туда? Мы много лет пользовались этой вакциной, не было никаких проблем, а тут ни с того ни с сего столько случаев гибели. Явно что-то пошло не так», - говорит заводчица Татьяна.

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Производитель вакцины ООО «Ветбиохим» после обвинений отмалчиваться не стал. В Ярославскую область выехали специалисты компании, чтобы на месте разобраться в случившемся. Партию №20 отозвали из обращения, также представители фирмы-производителя не рекомендуют использовать «Мультикан-8» серии 21, а также «Мультикан-6» серии 11 и 12. Их собираются дополнительно обследовать.

«Анализируя совокупность имеющейся на сегодняшний день информации, характер и динамику распространения сообщений, мы отмечаем признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц», - сообщили в ООО «Ветбиохим».

Сейчас Россельхознадзор обратился в прокуратуру, чтобы провести совместную проверку предприятия, где произвели вакцину «Мультикан 8». В это ведомство, кстати, не поступало ни одного обращения от хозяев пострадавших собак.

В то же время владельцы планируют провести анализы и вскрытие своих питомцев, чтобы узнать причины их гибели. Пока официально они не озвучены.

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Мог ли попасть вирус в вакцину, как утверждают хозяева погибших собак?

- Насчет вируса, вопрос сложный. Но, возможно, ее могли плохо очистить от белка. На него у большинства животных развивается аллергия и анафилактический шок. Причем, все это протекает тяжело и сразу задевает желудочно-кишечный тракт. Поэтому при первых симптомах недомогания необходимо сразу же вести питомца к ветеринарному врачу. В этих случаях нельзя медлить. Но отмечу, что предпосылок к гибели собак может быть много. Нужно дождаться официальных исследований, - рассказала KP.RU ветеринарный врач, врач-хирург с 26-летним стажем в Москве Екатерина Гуляева.

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