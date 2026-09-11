Вопрос дня: А вы бы что изменили в наших школах? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования:

- Сделал бы, чтобы люди, не имеющие профессионального опыта управления образованием, не мешали работать. Потому что образовательный процесс, в том числе и школьное расписание, - вещь достаточно тонкая. А четверг, кстати, как и среда, - самые продуктивные дни для учеников.

Анна Марченкова, мать двоих детей, Смоленск:

- Давайте запретим красные ручки учителям началок. Они своими перечеркиваниями доводят детей до страха ошибок. Но ведь ошибаться - это нормально, на этом учатся!

Андрей Борисенко, летчик-космонавт, Герой России:

- Думаю, ребята хотя бы в старших классах должны изучать астрономию. Как минимум в качестве обязательного раздела в курсе физики.

Лариса Егорова, врач-педиатр, пенсионерка:

- На уроках физкультуры ребятам нужно давать упражнения для правильной осанки, укрепления мышц спины. В идеале - регулярное плавание. И надо обращать внимание на освещение в классе - не только под потолком, где лампы, но и на рабочем месте ученика.

Иветта Болотова, многодетная мать из Оренбурга:

- Я бы хотела, чтобы в каждой школе и детсадах ввели продленку. У нас родители сейчас должны искать дополнительно нянек, тратить огромные деньги, чтобы их детей забирали из детсада или школы.

Наталья Ледовских, почетный деятель искусств Ставропольского края, режиссер:

- Надо включить в обязательную программу понятное и увлекательное для детей изучение искусства и мировой культуры.

Валерий Куличков, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы на Поклонной горе:

- Школа нуждается в профессионалах - а то бывает, что молодые учителя сами школьной программы толком не знают. И еще необходимо обратить внимание на патриотическое воспитание.

Виктор Ильященко, мастер спорта, обладатель Кубка Азии по тхэквондо:

- Я бы сделал четыре часа физкультуры в неделю. Сейчас всего два.

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