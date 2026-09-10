Лера Кудрявцева прервала молчание о жизни с Игорем Макаровым: вот что сказала

Игорь Макаров на 18 лет младше Леры Кудрявцевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лера Кудрявцева впервые а долгое время заговорила о молодом муже Игоре Макарове. Похоже, в семье телеведущей царит идиллия. А все проблемы хоккеиста с алкоголем остались в прошлом.

Лера Кудрявцева заверила, что для нее не обязательно, чтобы муж минимум раз в неделю делал ей подарки. Телезвезда отметила, что никогда ничего не выпрашивает у Игоря Макарова. "Забота гораздо важнее подарков", - сказала 55-летняя телеведущая.

А вот предложение руки и сердца, по ее словам, мужчина делать должен. Она заявила, что свадьбу оплачивал Игорь, а творческая сторона организации торжества была на ней.

В звездной семье царит благодать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лера спокойно относится к тому, что супруги могут помогать друг другу в карьере. Однако у них с Макаровым слишком разные сферы работы. Она отметила, что ей все равно, смотрит ли муж проекты с ее участием или нет.

Кудрявцева рассказала, что Макаров домосед. У него нет друзей-женщин и никто к нему не "кадрится"

При этом в начале отношений Игорь ревновал возлюбленную и даже дрался из-за нее. "За меня он порвет", - поведала блондинка Гере Иващенко.

Артистка также призналась, что у них с Игорем нет страстей, как раньше. "Успокоились. Ребят, когда 13 лет будете в браке... Мы ходим в ресторанчики, ездим отдыхать. Романтика - это три года, а потом до свидания", - заключила телеведущая.