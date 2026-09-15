Уникальная архитектура на слиянии двух рек: ГК «А101» открывает продажи в новом доме в «Деснаречье»

Фото: пресс-служба ГК «А101»

Дом класса «комфорт+» будет построен по индивидуальному проекту Архитектурной мастерской Максима Атаянца и станет одним из самых узнаваемых в Новой Москве.

Дом, который заметят

Над обликом «Деснаречья» в рамках единого дизайн-кода работают около десятка ведущих российских архбюро. Но при этом каждый проект имеет свое неповторимое лицо и характер. Дом от мастерской Атаянца занимает в этом ряду особое место. Он будет состоять из двух зданий, объединенных общим стилобатом. Центральную 23-этажную башню со шпилем окружат секции второго корпуса, высота которых «ступеньками» снижается от 15 до 6 этажей. Такой силуэт напоминает знаменитые московские «семь сестер» – высотки эпохи сталинского ампира.

Виды, которые вдохновят

Каскадная этажность проекта сделает большую часть квартир видовыми. Из их окон откроются впечатляющие пейзажи: продвинутая архитектура в окружении моря зелени на слиянии рек Десна и Незнайка. Максимальный обзор получат жильцы четырех двухуровневых квартир-пентхаусов на 22-23 этажах центральной башни. Каждая из них будет располагать собственной террасой, а в гостиной с вторым светом высота потолков составит 6,1 м – это добавит интерьеру легкости и простора. Террасы будут и у 13 верхних квартир второго корпуса – благодаря ступенчатому силуэту эти открытые пространства получится разместить на крышах соседних секций. Без летних помещений не останутся и остальные жильцы: у 94% лотов проектом предусмотрены лоджии и балконы.

Фото: пресс-служба ГК «А101»

Нестандартные планировки и инфраструктура бизнес-класса

Более 90% из 352 квартир дома получат нестандартные планировочные решения – такие, например, как две ванные комнаты или мастер-спальни. Столь же высокой будет обеспеченность «подземной инфраструктурой». На «минус первом» и «минус втором» этажах разместятся 300 парковочных мест (включая 29 семейных, на два автомобиля, и 30 – с зарядкой для электрокаров) и 273 кладовых. Эти цифры близки к характеристикам домов бизнес-класса. Сходства с ними добавит и центральное гранд-лобби, которое станет своеобразной «гостиной» для всех жильцов: просторной и уютной, с зонами ожидания, мягкой мебелью и продуманной навигацией. Стоимость квартир начинается от 12,8 млн рублей за однокомнатные лоты и доходит до 32,4 млн за пятикомнатные. Двухкомнатные квартиры обойдутся от 16,9 млн, трёхкомнатные — от 20,1 млн, четырёхкомнатные — от 26 млн рублей.

Двор-сквер для всех возрастов

Этот же подход, где «комфорт+» приобретает черты бизнес-класса, применили и при формировании окружающего пространства. Корпуса образуют закрытый двор площадью около трети гектара – что сопоставимо с половиной футбольного поля. Это тихий сквер с продуманной инфраструктурой для всех возрастов: отдельные площадки для детей 1-3, 4-7 и 8-11 лет, спортивные зоны для игры в петанк и настольный теннис, тихие уголки с гамаками и качелями, а также детская образовательная зона для занятий на открытом воздухе. Пристальное внимание уделено и бытовым деталям, делающим жизнь максимально удобной: есть места для остановки такси и курьерских служб, велодорожка, соединяющая двор с внешней территорией, и скрытый «карман» для мусорных контейнеров. Калитки и ворота оборудуют системой контроля доступа. А все въезды в подземный паркинг вынесут на внешние проезды – двор будет тихим, безопасным и полностью свободным от машин.

Фото: пресс-служба ГК «А101»

Об архитекторе

Автор проекта Максим Атаянц – член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор России, художник, преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств. Среди наиболее значимых проектов его мастерской – Собор Святого Духа в Санкт-Петербурге, олимпийский комплекс «Горки Город» и культурно-этнографический парк «Моя Россия» в Сочи, жилые районы «Город набережных», «Опалиха О2» и «Пятницкие кварталы» в Подмосковье.

Выдача ключей запланирована на июнь 2029 года. Подробнее о проекте – на сайте ГК «А101».