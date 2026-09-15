От студенческой идеи до федерального гранта: стартует третий сезон конкурса «Благоустрой!»

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и направлен на профориентацию студентов архитектурных направлений в области комплексного благоустройства и формирование библиотеки креативных решений для регионов. К участию в конкурсе приглашаются студенты архитектурно-строительных направлений российских вузов в возрасте от 17 до 35 лет как индивидуально, так и в составе команды до 5 человек. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса – благо-устрой.рф.

Главный приз в 1 млн рублей достанется автору лучшего проекта, а победителей в каждой номинации ждут денежные призы в 300 тыс. рублей, стажировки в ведущих архитектурных бюро и архитектурная экспедиция.

«Конкурс «Благоустрой!» дает возможность будущих архитекторам и градостроителям еще в процессе обучения погрузиться в проектную деятельность. Под руководством региональных и федеральных экспертов в области комплексного благоустройства территорий они получат неоценимый опыт для дальнейшего профессионального развития. Отрадно, что конкурс все более и более популярен у молодежи. За два сезона заявки на участие подали более 3,5 тыс. студентов со свыше 400 проектами для 75 регионов, из которых 128 стали финалистами. Растет качество и уровень методической проработки проектов. Надеемся, что очень скоро проекты победителей украсят наши города, а творческий потенциал, нестандартные и смелые решения станут фундаментом для положительных изменений городской среды. Лучшие идеи уже реализуются в некоторых регионах по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», с момента старта которого благоустроено более 9,5 тыс. территорий, реализовано 264 победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — отметил Министр строительства и ЖКХ РФ, председатель экспертного совета конкурса «Благоустрой!» Ирек Файзуллин.

В третьем сезоне конкурса «Благоустрой!» помимо новых номинаций студентов ждут новые форматы взаимодействия с экспертами. Кроме образовательных акселераторов, на которых ведущие архитекторы и урбанисты поделятся лучшими практиками и градостроительными трендами, у полуфиналистов появится возможность личного общения с мэтрами благоустройства в формате «института наставничества».

В рамках консультационного блока полуфиналисты получат индивидуальный проектный разбор с рекомендациями по доработке проектов от Олега Шапиро (Wowhaus), Никиты Асадова («Архитектурное Бюро Асадова»), Григория Соломина (бюро «Новая земля»), Николая Новикова (бюро «План на город»), Юрия Шередеги (SheredegaConsulting) и других ведущих экспертов в области комплексного благоустройства.

«Конкурс «Благоустрой!» даёт студентам редкую возможность: их идеи не остаются учебными эскизами, а могут стать реальными проектами. Для молодого архитектора это бесценный опыт — пройти путь от концепции до практической реализации и понять, как его решения влияют на жизнь города. В этом году в рамках конкурса мы будем работать со студентами в формате наставничества, чтобы помочь доработать проекты до уровня, который действительно может преобразить городские пространства. Городская среда — это сложный организм. И конкурс учит студентов работать с ним профессионально: слышать запросы людей, уважать историю и предлагать современные, качественные решения. Это и есть настоящая школа урбанистики».

В третьем сезоне конкурсантам предстоит разработать архитектурные концепции в семи номинациях на выбор. Минстрой России представляет четыре основные номинации по благоустройству парков, набережных, центральных площадей и территорий, прилегающих к объектам религиозного значения, в опорных населенных пунктах, малых городах и исторических поселениях с населением до 50 тыс. жителей, от 50 тыс. до 100 тыс. жителей и от 100 тыс. до 300 тыс. жителей.

При разработке проектов участникам предстоит изучить локальную идентичность, природный и градостроительный контекст, сценарии повседневной жизни и на этой основе сформировать собственный подход к развитию пространства. Разработанные концепции сформируют библиотеку проектных решений для регионов и смогут стать основой для дальнейшей доработки и реализации, в том числе при подготовке заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

Партнерские номинации в третьем сезоне конкурса представляют Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Госкорпорация «Росатом» и федеральная строительная компания DOGMA.

Проекты победителей прошлых сезонов конкурса «Благоустрой!» уже реализуются в регионах России: «Парк Бурелом» в Новоазовске студентов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры дважды победил во Всероссийском конкурсе малых городов и получил грант на реализацию более 140 млн рублей, а в этом году проект «Путь познания» в Сарове студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета выиграл грант 104,7 млн рублей и будет реализован в следующем году. Проекты студентов Волгоградского государственного технического университета и Астраханского государственного университета (АГУ) им. В. Н. Татищева для Волгоградской области два года подряд побеждают во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства и уже воплощаются в жизнь.

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