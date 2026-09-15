Зендея в сверкающем платье, Николь Кидман в перьях и Селена Гомес в золоте: самые яркие образы звезд на «Эмми 2026»

Николь Кидман и Зендея Фото: REUTERS.

В Лос-Анджелесе в 78-й раз вручили премию «Эмми», которая в Америке является телевизионном аналогом «Оскара». По традиции номинанты и звёздные гости блистали на ковровой дорожке в разных образах. Мы выбрали наиболее эффектные.

Зендея не перестает удивлять поклонников преображениями. Так, на ковровой дорожки «Эмми» 30-летняя актриса появилась в роскошном полупрозрачном платье с камнями и кристаллами от Prada. Но все внимание было приковано к новой короткой стрижке звезды. Понятно, что с длиной Зендея попрощалась ради очередного проекта, но все же с локонами ей намного лучше.

Зендея Фото: REUTERS.

Селена Гомес (роль в сериале «Убийства в одном здании»), вышедшая в золотом платье от Louis Vuitton, сама напоминала главную награду «Эмми» — золотую статуэтку в виде женщины с крыльями. Образ 34-летняя актриса дополнила украшениями с бриллиантами.

Селена Гомес Фото: REUTERS.

А вот 36-летняя Меган Сталтер решила буквально превратиться в статуэтку «Эмми». Звезда сериала «Хитрости» надела золотой костюм и дополнила образ элементом с атомом и электронами, который она держала над головой. Все тело актрисы было покрыто золотой краской.

Меган Сталтер Фото: REUTERS.

Николь Кидман покорила дорожку в шикарном приталленом наряде с перьями от Chanel, подчеркнувшим точеную фигуру 59-летней звезды.

Николь Кидман Фото: REUTERS.

Звезда сериала «У Марго проблемы с деньгами» Эль Фаннинг выбрала мятное платье с бахромой от Ralph Lauren.

Эль Фаннинг Фото: REUTERS.

Также на дорожке блистали Флоренс Пью в лавандовом переливающемся платье от Vivienne Westwood и Дакота Джонсон в черно-белом туалете от Carolina Herrera.

Флоренс Пью Фото: EAST NEWS.

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