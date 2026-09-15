Мэттью Риз получил две награды за лучшую актерскую игру в разных категориях за один вечер Фото: REUTERS.

Премия «Эмми-2026»: фото, последние новости

Главным триумфатором «Эмми» стала «Бухта вдов», победившая в категории «Лучший комедийный сериал» и в целом заработавшая 14 статуэток. Это комедийный хоррор о сонном городке Уидоу’c Бэй, расположенном на острове в Новой Англии; жители считают его проклятым. Мэр (Мэттью Риз) не верит в эти сказки, мечтает заманивать на остров туристов, но Уидоу’c Бэй еще продемонстрирует ему свою коварную натуру.

Главным триумфатором «Эмми» стала «Бухта вдов» Фото: REUTERS.

Риз был назван лучшим актером в комедии (для него этот вечер стал счастливым - он выиграл «Эмми» и как лучший актер в мини-сериале или телефильме за «Чудовище внутри меня», такого совпадения в истории «Эмми» еще не было. Кроме того, Риз теперь - единственный, у которого есть «Эмми» во всех возможных для актера главных категориях: в 2018 году он был назван лучшим в драме за «Американцев»). А еще «Эмми» достались лучшим актеру и актрисе второго плана (Стивен Рут и Кейт О’Флинн), режиссеру Хиро Мураи и сценаристке Кэти Дипполд. Церемония сейчас проходит в два этапа, и на состоявшемся 5 сентября вручении «Эмми» за технические достижения (из деликатности их называют «креативными искусствами», хотя там просто отдельно, в прихожей, награждают тех, кто не представляет интереса для широкой публики) «Бухте вдов» дали еще и статуэтки за музыку, операторскую работу, работу художника, кастинг, звуковой монтаж и так далее.

Джин Смарт Фото: REUTERS.

Лучшей актрисой в комедии была названа Джин Смарт («Хитрости»), что уже чуть-чуть переходит границы приличий: это ее пятая «Эмми» за одну и ту же роль (и восьмая «Эмми» в целом). Впрочем, это был финальный сезон «Хитростей», так что в следующем году должно, наконец, повезти какой-то другой актрисе. («Хитрости» напоследок получили рекордные для комедии 24 номинации и считались в своей категории основным конкурентом «Бухты вдов»).

Ноа Уайли Фото: REUTERS.

Лучшим драматическим сериалом, как и в 2025-м, названа медицинская драма «Больница Питт», а лучшим актером - ее звезда Ноа Уайли. Это, как и победу «Бухты вдов», задолго до церемонии предсказывали аналитики: «Питт» получил в общей сложности феерические 25 номинаций. В прошлом году он обошел фантастический сериал «Разделение», в этом - фантастический сериал «Одна из многих» (Pluribus), - в общем, в Американской телевизионной академии продемонстрировали, что предпочитают традиционные ценности (сериал про врачей) каким-то новомодным фантазиям. Впрочем, Рэй Сихорн за «Одну из многих» назвали-таки лучшей драматической актрисой. (Среди конкурентов «Питта» был еще популярный «Рыцарь семи королевств», но он сейчас был номинирован лишь в одной-единственной, главной категории «Лучшая драма», а 5 сентября получил только награду за «Лучший трюк»).

Рэй Сихорн Фото: REUTERS.

Лучшим мини-сериалом назвали драму «ГКС Сент-Луис». Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме - 79-летнюю Салли Филд за фантастическую драму «Необычайно умные создания» о дружбе пожилой женщины и высокоинтеллектуального осьминога (это ее четвертая «Эмми», а еще у нее есть два «Оскара», правда, выигранные сто лет назад).

Салли Филд Фото: REUTERS.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ЭММИ-2026»

Лучший комедийный сериал - «Бухта вдов»

Лучший драматический сериал - «Больница Питт»

Лучший актер в главной роли в комедии - Мэттью Риз («Бухта вдов»)

Лучшая актриса в главной роли в комедии - Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актер в главной роли в драме - Ноа Уайли («Больница Питт»)

Лучшая актриса в главной роли в драме - Рэй Сихорн («Одна из многих»)

Лучший актер в роли второго плана в комедии - Стивен Рут («Бухта вдов»)

Лучшая актриса в роли второго плана в комедии - Кейт О’Флинн («Бухта вдов»)

Лучший актер в роли второго плана в драме - Том Пелфри («Задание»)

Лучшая актриса в роли второго плана в драме - Элисон Дженни («Дипломат»)

Лучшая режиссура (комедия) - «Бухта вдов»

Лучшая режиссура (драма) - «Медленные лошади»

Лучший сценарий (комедия) - «Бухта вдов»

Лучший сценарий (драма) - «Одна из многих»

Лучший мини-сериал - «ГКС Сент-Луис»

Лучший актер в мини-сериале или фильме - Мэттью Риз («Чудовище внутри меня»)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Салли Филд («Необычайно умные создания»)

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