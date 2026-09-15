Как бесплатно пройти ЭКО в 2026 году: мифы и правда о медпомощи по ОМС для будущих родителей

В России с 2013 года ЭКО проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. Фото: Carlo Prearo/Shutterstock/Fotodom.

Ежегодно более 30 тысяч малышей в российских семьях рождаются благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Основной метод, который позволяет преодолеть проблему бесплодия, — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Процедура и подготовка к ней относятся к достаточно дорогостоящей медпомощи. Однако в нашей стране с 2013 года ЭКО проводится бесплатно — за счет средств обязательного медицинского страхования. При этом до сих пор бытуют мифы, заблуждения как о порядке включения в программу ЭКО, так и о доступности процедуры.

Вместе с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) KP.RU рассказывает о ключевых правилах и важных нюансах: как на самом деле пройти подготовку и процедуру ЭКО бесплатно, в рамках ОМС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— За первые 7 месяцев текущего года по ОМС выполнено 69,8 тысячи процедур ЭКО. Такая динамика подтверждает востребованность процедуры среди российских семей, а также эффективность принимаемых мер по повышению доступности медицинской помощи и поддержке рождаемости в стране, — отмечает председатель ФОМС Илья Баланин.

По словам главы Фонда, за последние два года количество процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках программ обязательного медстрахования увеличилось почти на 20%. Растет и перечень диагностических исследований. Так, с 2026 года в ОМС включено преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Это важнейший шаг, который позволяет повысить эффективность процедуры и снизить риски для пациентов.

В российских семьях появляется все больше детей благодаря ЭКО по ОМС. Фото: Lee Charlie/Shutterstock/Fotodom.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ЭКО ПО ОМС

В интернете и соцсетях можно встретить утверждение: ЭКО по ОМС полагается только полным семьям, мужчина и женщина обязательно должны состоять в браке. Также, мол, есть серьезные ограничения по возрасту. И еще море трудновыполнимых условий.

Как на самом деле:

Во-первых, официальный брак не является обязательным критерием. Женщина может обратиться для проведения ЭКО по ОМС, если не состоит в браке с партнером. Либо не имеет партнера (в этом случае понадобится лишь доплатить за донорский биоматериал).

Во-вторых, сам по себе возраст не влияет на участие в программе ЭКО. Врачи оценивают способность пациентки к вынашиванию беременности в целом.

Что касается условий, при которых полагается ЭКО по ОМС, то они установлены приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 803н. Медпоказаниями для экстракорпорального оплодотворения считаются:

* неэффективность лечения бесплодия в течение 12 месяцев при возрасте женщины до 35 лет или в течение 6 месяцев при возрасте женщины 35 лет и старше;

* состояния, при которых ЭКО дает больше шансов на беременность, чем другие методы;

* наследственные заболевания, для предупреждения которых необходимо преимплантационное генетическое тестирование, независимо от статуса фертильности (то есть даже при возможности зачатия естественным способом. — Ред.);

* сексуальные дисфункции;

* ВИЧ-инфекция у одного из партнеров (независимо от статуса фертильности).

Для проведения процедуры ЭКО существуют ограничения, связанные с состоянием здоровья женщины. Фото: Roman Kosolapov/Shutterstock/Fotodom.

Также есть перечень ограничений для проведения ЭКО. Это ситуации, при которых подготовка и проведение процедуры временно откладываются — до стабилизации состояния здоровья. В числе таких ограничений любые острые воспалительные заболевания (до их излечения), необходимость хирургического лечения органов репродуктивной системы (например, при определенных типах миомы матки). Если у пациентки критично снижен овариальный резерв (запас яйцеклеток в яичниках), то возможен только перенос криоконсервированных эмбрионов. При отсутствии собственных, ранее переданных на криоконсервацию и хранение, требуется донорский материал — он подлежит оплате из собственных средств.

Противопоказания для ЭКО перечислены в Приложении 2 к приказу Минздрава № 803н. В их числе:

- ряд инфекционных и паразитарных заболеваний (определенные типы туберкулеза, острые вирусные гепатиты и хронические вирусные гепатиты в стадии обострения, определенные стадии ВИЧ-инфекции, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем, и др.);

- ряд злокачественных новообразований (в целом при онкологических заболеваниях вопрос о проведении ЭКО решается индивидуально совместно с врачом-онкологом);

- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;

- психические расстройства, при которых беременность опасна для жизни женщины, и др.

Сегодня порядок вступления в программу ЭКО по ОМС максимально упрощен. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКО ПО ОМС

Интернет полон разными версиями. В том числе опасениями: процедуры получения направления на ЭКО по ОМС крайне сложны, требуют огромных затрат времени и т. п.

Как на самом деле:

На сегодня порядок вступления в программу ЭКО по ОМС максимально упрощен. Доступность такой медпомощи — высокая, что подтверждает и растущее количество процедур (см. выше рубрику «Прямая речь»).

Будущим родителям нужно сделать такие шаги:

1. Обратиться в поликлинику по месту прикрепления и пройти необходимые обследования, назначенные лечащим врачом.

2. По результатам обследования врач определяет медпоказания для ЭКО, проверяет отсутствие ограничений и противопоказаний. Если все в порядке, лечащий врач выдает пациентке направление для проведения программы ЭКО и (или) переноса криоконсервированных эмбрионов в рамках ОМС.

! Обратите внимание: в интернете можно встретить информацию о необходимости обращения во врачебную и региональную комиссии для направления на ЭКО, однако это правило устарело. Пункт 14 Порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденного приказом Минздрава № 803н, предусматривает, что направление выдает именно лечащий врач.

3. Пациентка сама выбирает клинику для проведения программы ЭКО из реестра медицинских организаций, оказывающих такую медпомощь по ОМС. При этом с 2024 года действует обновленный принцип распределения квот на ЭКО. Приоритет отдается клиникам, которые за предыдущий год провели не менее 100 процедур экстракорпорального оплодотворения. Благодаря такому подходу в программе участвуют медицинские организации с подтвержденным опытом и высокой квалификацией специалистов. Повышается успешность процедур и надежность лечения.

Если долгожданная беременность не наступила, женщина может повторно обращаться для бесплатного проведения процедуры ЭКО по ОМС. Фото: all_about_people/Shutterstock/Fotodom.

В ТЕМУ

Про очереди и повторные процедуры

Если женщина выбрала клинику, в которой закончились объемы для проведения ЭКО по ОМС на текущий период, то пациентку обязаны включить в лист ожидания именно в этой медицинской организации. Либо, как вариант, женщина может выбрать другую клинику из реестра.

Ознакомиться с перечнем клиник, участвующих в программе ЭКО по ОМС, можно на сайте регионального органа здравоохранения (минздрава, департамента, комитета здравоохранения). Также по всем возникающим вопросам можно проконсультироваться, позвонив в колл-центр своей страховой компании, выдавшей полис ОМС.

В случае, если после проведения ЭКО беременность не наступает, законодательство позволяет женщине повторно обращаться для бесплатного проведения процедуры. В целом количество процедур по ОМС не ограничено — их можно делать столько раз, сколько позволяют здоровье пациентки и показания врачей. Каждый раз необходимо оформлять отдельное направление.

ЧТО ВХОДИТ В ЭКО ПО ОМС

Этот вопрос тоже часто обсуждается в интернете и соцсетях. Пациентки опасаются, что немалую часть подготовки, обследований до и после процедуры ЭКО по ОМС придется оплачивать за свой счет.

Как на самом деле:

Все базовые обследования, этапы ЭКО (от овариальной стимуляции до переноса эмбрионов в полость матки) полностью покрываются ОМС. То есть бесплатны для пациентки. Также в ряде случаев, по медпоказаниям, по ОМС проводятся криоконсервация эмбрионов, разморозка криоконсервированных эмбрионов и их внутриматочное введение.

Доплата может потребоваться за транспортировку и хранение криоконсервированных эмбрионов дольше установленного срока, донорские яйцеклетки или сперматозоиды, дополнительные генетические исследования эмбрионов.

! Узнать, что входит в ОМС и за что необходима доплата в каждом конкретном, индивидуальном случае, пациент может в своей страховой медицинской организации. Также в страховую компанию следует обращаться, если вы сталкиваетесь с другими вопросами или трудностями при подготовке либо проведении процедуры ЭКО по ОМС.

Ежегодно более 30 тысяч малышей в российских семьях рождаются благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В 2025 году в нашей стране было проведено более 116 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения по ОМС. Благодаря им на свет появились 32 625 детей. Прогресс в сфере вспомогательных репродуктивных технологий позволяет становиться родителями все большему количеству бесплодных пар. Необходимая медпомощь в рамках ОМС становится все более доступной.