Главная уловка - предложить что-то особенное. Например, «хорошую иностранную вакцину» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Осень - время не только простуд, но и традиционного обострения у мошенников. Пока вы думаете, как уберечься от вирусов, аферисты думают, как уберечь вас от лишних денег. На этот раз они придумали новую легенду: рассылают россиянам уведомления якобы от имени портала «Госуслуги» с предложением записаться на вакцинацию от новых штаммов гриппа.

«ЗАБРОНИРУЙТЕ ИМПОРТНУЮ ВАКЦИНУ»

Как рассказали в сервисе «Мошеловка» (платформа Общероссийского народного фронта по борьбе с кибермошенниками), аферисты предлагают записаться на бесплатную прививку «без очередей» или «забронировать импортную вакцину». Схема не новая, но работает безотказно, потому что играет на сезонном страхе и желании получить все быстро.

- Схема традиционно появляется осенью каждый год. Началась она еще с ковида, тогда призывали вакцинироваться от коронавируса. А дальше это все перешло на вакцинацию от гриппа, - пояснила Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка». - Так как вакцинация идет бесплатно, мошенники в осенний период начинают рассылать приглашения. Они могут быть и в соцсетях, и на электронной почте, иногда даже фиксируются звонки, но сейчас они крайне редки, все-таки это именно переписка.

По словам эксперта, главная уловка - предложить что-то особенное. Например, «хорошую иностранную вакцину».

СХЕМА №1: ОДНА ССЫЛКА - И ВЫ БАНКРОТ

Казалось бы, обыкновенная запись на прививку - как тут вообще можно добраться до денег? Оказывается, легко.

- Мошенники не деньги выманивают, а добиваются, чтобы человек перешел по ссылке. И дальше два варианта. Первый - ссылка ведет на поддельный сайт, который замаскирован под «Госуслуги». Там якобы для подтверждения доступности бесплатной медпомощи вас просят проверить персональные данные (ваши личные сведения: паспорт, СНИЛС и так далее) - и в итоге эти данные уходят мошенникам. Второй вариант - ссылка запускает загрузку вредоносного программного обеспечения на телефон. Тут ничего вводить не надо: вирус ставится незаметно и дает аферистам удаленный доступ к вашему устройству, с которого также воруются все данные, - предупреждает Алла Храпунова.

Мошенники рассчитывают на любопытство и доверие. Приходит уведомление - вроде бы от «Госуслуг», все официально, зачем проверять? А в итоге одна ссылка может стоить вам денег и утечки личных данных. Поэтому правило тут одно, и оно железное.

- Переходить по ссылкам из сообщений нельзя ни в коем случае, - говорит эксперт. - Если письмо пришло на почту, проверьте адрес отправителя. Если речь о бесплатной медпомощи, проверяйте все в своей поликлинике, где вы стоите на учете, или в официальных сервисах.

Мошенники обирают россиян, обещая вакцинацию от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

АНТИВИРУС НУЖЕН И ТЕЛЕФОНУ

Также Алла Храпунова напомнила о необходимости антивируса не только на компьютере, но и на телефоне. Многие про него забывают, а зря. При переходе на опасный сайт антивирус выдаст предупреждение.

- Мы внимательно должны читать предупреждения, которые дает нам телефон, а не скидывать их. И загружать на телефон ничего нельзя. Если вы проходите запись на вакцинацию, это не значит, что вы что-то должны загрузить. Это абсурд, - подчеркнула собеседница.

ЕСЛИ ВИРУС УЖЕ НА ТЕЛЕФОНЕ

В случае, если вы перешли по ссылке и загрузили программу, действовать надо оперативно.

- Нужно запустить проверку антивирусом, найти это программное обеспечение и удалить. Обычно это программа для удаленного доступа. Лучше обратиться к специалистам (например, айтишникам с вашей работы, - Ред.), чтобы они почистили телефон, - советует эксперт. - Опасно то, что вы не будете видеть, что делают мошенники: они могут читать все смски, заходить в приложения.

При этом Храпунова отметила, что банки сейчас тоже обязаны проверять, нет ли на телефоне, где установлено банковское приложение, вирусов. Если фиксируется опасная активность, банк может сам позвонить клиенту и приостановить платежи.

- Но помните: эти звонки идут с официальных номеров банков, и они не просят ни кодов, ни смс. Они просто говорят, что есть подозрение на вирус, и дальше вы действуете сами. Никуда деньги переводить не нужно, - добавила она.

Если же персональные данные уже утекли, тут, увы, сделать ничего нельзя. Поэтому главная задача - не допустить кражи. А для этого нужна простая цифровая культура: не переходить по ссылкам и не сообщать коды.

Часто мошенники даже не утруждают себя ссылками. Они просто звонят и просят сообщить код из СМС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

СХЕМА №2: НАЗВАЛИ КОД МЗ СМС - ПОТЕРЯЛИ РАЗУМ И ДЕНЬГИ

Часто мошенники даже не утруждают себя ссылками. Они просто звонят и просят сообщить код из СМС (короткое сообщение с цифрами для входа в аккаунт).

- Если вам нужна специальная иностранная вакцина, вам говорят: давайте сообщите код из смс. Код из СМС мы не должны сообщать ни в коем случае. Никто никогда, тем более все, кто связан с медицинской помощью, ОМС, коды не будут запрашивать никогда, - уверена Храпунова.

ЕСЛИ ПОПАЛСЯ, ОТКЛЮЧИ ТЕЛЕФОН

Если человек все-таки сообщил код, вступает в силу второй, самый опасный этап обмана.

- Мошенники даже не взламывают «Госуслуги», им главное запугать человека, что он сообщил код. Дальше начинаются звонки от псевдопомощников, «спасателей», якобы сотрудников «Госуслуг», финразведки, банков. Говорят, что в личном кабинете замечена активность, и надо спасать деньги, переводить на «безопасный счет», - рассказывает эксперт.

Что делать, если ошибка уже совершена? Самое главное - остановить атаку.

- Надо отключить телефон, идти в МФЦ (многофункциональный центр, где оказывают государственные услуги) и менять пароли от «Госуслуг». Но чтобы остановить второй этап, надо перестать отвечать на звонки. Мы рекомендуем часа на 2-3 выключить телефон. Мошенники атакуют мгновенно, для них главное - эффект неожиданности. Вы придете в себя, смените пароль, посоветуетесь с родственниками. Не надо никому верить. Представители финразведки не будут вам звонить. Безопасных счетов не существует. Переводить деньги на них не надо, - резюмировала Алла Храпунова.

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