Мошенники стали одолевать звонками пенсионеров и пугать их переводом пенсии в цифровые рубли Фото: Евгения ГУСЕВА.

Стоит появиться в нашей жизни чему-то новому, как мошенники тут как тут. Не смогли они пройти и мимо цифрового рубля, массовое внедрение которого по решению Центробанка началось с 1 сентября.

Мошенники стали одолевать звонками пенсионеров и пугать их переводом пенсии в цифровые рубли. По данным сервиса по борьбе с мошенниками «Мышеловка», злоумышленники уверяют пожилых людей, что якобы для отказа от перевода денег в цифровые рубли, они должны продиктовать код из СМС. И это может привести к краже денег, предупреждают эксперты. Несмотря на многочисленные разъяснения ЦБ, что цифровой рубль - это абсолютно добровольный выбор, что никто не переведет ваши деньги в цифровые рубли принудительно, что это лишь третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, люди все равно попадаются на удочки злоумышленников.

- Мошенники хотят выманить у жертвы тот самый код из СМС, который позволит им получить доступ к Госуслугам или личным кабинетам банков. Из свежего здесь только повод и так называемое «первое касание» - тема цифрового рубля сейчас актуальна, о нем много пишут в СМИ и он на слуху, поэтому мошенники не могли пройти мимо, - рассказал KP.RU руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

Эксперт поясняет, что запугивать пользователя по телефону или в чатах пытаются по тем же сценариям, что и с обычными банковскими счетами, когда человека убеждают в том, что его счет в банке по какой-причине оказался под угрозой. Только в данном случае упор сделан на новшество в виде цифрового рубля.

Цифровой рубль - это абсолютно добровольный выбор, и никто не переведет ваши деньги в цифровые рубли принудительно. Фoто: De Visu/Shutterstock/Fotodom

Пять главных уловок мошенников с цифровым рублем

1. Нужно срочно перевести пенсию или зарплату в цифровой рубль, иначе все сбережения сгорят

2. Если не конвертировать обычные накопления на счетах в цифровой рубль, вы потеряете все средства

3. Ваш банк перешел на цифровой рубль, надо срочно подключиться к платформе

4. Никуда не делась схема с псевдобезопасным счетом, на который просят перевести рубли — теперь уже цифровые

5. Обещают повышенный процент от инвестиций в цифровой рубль

Любой из этих сценариев заканчивается запросом кода из СМС. Так что противодействовать таким видам мошенничества стоит теми же способами, что и раньше:

- не поддавайтесь панике и не принимайте скоропалительных решений

- никому (совсем никому) не сообщайте коды из СМС. Никто из настоящих сотрудников банка или инстанций не будет его запрашивать

- с осторожностью относитесь к новым чатам и письмам — не переходите по ссылкам в них, если точно не уверены в отправителе, - поясняет Роман Алабин.

И главное, нужно помнить, что введение цифрового рубля носит исключительно добровольный характер. Никто не обязывает вас его использовать или на него переходить. Что касается пенсий, зарплат и иных выплат - в этом плане ничего не меняется, как получал человек пенсию или зарплату на текущие счета, так и будет. Запомните: никто цифровым рублем пенсии и пособия не платит!

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