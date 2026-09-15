6 сентября 1976 года на глазах Шаварша Карапетяна в Ереванское водохранилище упал троллейбус с людьми. Спортсмен в течение 20 минут нырял в ледяную воду и по одному доставал наверх пассажиров. Фото: Герберт БАГДАСАРЯН/TASS, Хухлаев Валентин/ТАСС.

Исполняется 50 лет легендарному подвигу Шаварша Карапетяна. 16 сентября 1976 года спортсмен спас жизни 20 человек. На его глазах в Ереванское водохранилище упал троллейбус с людьми. Шаварш в течение 20 минут нырял в ледяную воду и по одному доставал наверх пассажиров. Он до последнего пытался спасти как можно больше жизней, не обращая внимания на собственные травмы и кровь.

О его подвиге страна узнала лишь спустя шесть лет - из этой статьи "Комсомольской правды". Публикуем ее сегодня целиком.

От рекордов – к подвигу

Подводный бой чемпиона

– он завершился победой комсомольца, многократного рекордсмена мира Шаварша КАРАПЕТЯНА.

Мы познакомились в Москве, на недавнем чемпионате мира по скоростным видам подводного плавания. Могучие плечи и походка чуть вразвалочку выдавали в нем бывшего спортсмена, а уважительные приветствия, с которыми то и дело обращались к этому человеку тренеры, судьи, участники, доказывали, что его имя в спорте известно многим.

Тогда я и узнал историю многократного чемпиона Европы по подводному плаванию, обладателя множества мировых рекордов Шаварша Карапетяна. Историю его возвышения в спорте и трагического расставания с ним…

Это случилось несколько лет назад, но Карапетян и сейчас до мельчайших деталей помнит тот сентябрьский вечер. Ранняя осень в Армении – продолжение лета, лишь вода в озерах начинает понемногу отдавать тепло.

Шаварш заканчивал тренировку. Пробежал свои двадцать километров по берегу Ереванского озера. Как всегда – в полную силу. Поблажки, лень, по его убеждению, успех в спорте исключают. Около дамбы остановился, чтобы дождаться молодых ребят из секции подводников – его быстрый темп они пока не выдерживали...

И вдруг увидел: переполненный троллейбус потерял управление, резко свернул с дамбы, сшиб ограждение и с пятиметровой высоты упал в воду. Все случилось в какие-то секунды – из троллейбуса успели выскочить лишь несколько человек. Шаварш, словно не было позади изнурительной тренировки, рванулся вперед, на ходу сбросил тренировочный костюм, прыгнул в воду и поплыл к бурлящей воронке.

Публикация в «Комсомольской правде» от 12 октября 1982 года о подвиге Шаварша Карапетяна

Говорят, случай слеп. На этот раз его волей на месте происшествия оказался, быть может, единственный в миллионном городе человек, способный помочь людям, попавшим в беду. Но и ему, опытнейшему подводнику, едва хватило воздуха, чтобы нырнуть на десятиметровую глубину, выдавить ногами стекло, пробраться в троллейбус, схватить захлебнувшегося человека и вытащить его в окно. На поверхности он передал спасенного в лодку и вновь погрузился на дно. Там, в сплошной темноте, действовать приходилось на ощупь – один раз Шаварш, поспешив, вынырнул с троллейбусным сиденьем. До сих пор он не может простить себе ту ошибку – кому-то она стоила жизни.

На берегу собралась тысячная толпа. Останавливались машины, спасенных отвозили в больницы.

Шаварш торопится. Его движения сковывает резкая боль в животе. Он вновь надолго исчез под водой. Томительно тянутся секунды. Его друзья тоже ныряют на дно, но разыскать в темноте троллейбус им не удается. Но вот вздох облегчения. Карапетян опять на поверхности. И не один – сразу с двумя спасенными. И вновь спешит на дно. На воде остаются пятна крови. Пробираясь сквозь разбитые окна, Шаварш сильно порезал плечи, живот, ноги.

Двадцать раз без акваланга, без ласт, без всякого снаряжения уходил под воду Карапетян. Двадцать жизней спас. Подоспела помощь – подъемный кран. У Шаварша сильно кружится голова, он потерял много крови, он замерз. Но заменить его некому… Сил, чтобы самому нырнуть на десятиметровую глубину, уже нет. На дно он опускается теперь с тяжелым камнем в руках. Отыскивает в темноте троллейбус, выдавливает ногами оставшиеся стекла и крепко обвязывает машину железным тросом.

Когда Шаварш Карапетян вышел на берег, его, как в лихорадке, била крупная дрожь. Шаварш надолго заболел – воспаление легких, заражение крови… Сквозь порезы в кровь попала грязь из городского стока – это вызвало тяжелое осложнение.

- Какое качество самое важное в человеке?

- Доброта, - не задумываясь, словно давно уже решил этот вопрос, ответил он. – Доброта. Но не такая, знаешь, тихая, незаметная, которую держат в себе. Такого человека не добрым, а скорее незлобивым считаю. По-настоящему добр тот, кто свои самые важные дела отложит, на помощь придет и о благодарности не попросит. Одним словом, добрый человек тот, кто нужен людям.

В Ереване мы переговорили с Шаваршем о многом. Я узнал, что он мечтает о возрождении в Армении интереса к подводному спорту, что ищет талантливых ребят, которые сумели бы перенять все его секреты. В свободное время любит покопаться в автомобильных моторах.

В семье Карапетянов три сына, Шаварш – старший. Кстати, младшие его братья Камо и Анатолий тоже известные в республике спортсмены, мастера спорта по подводному плаванию. «Я счастлива, что у меня сильные и честные сыновья», - гордо сказала мать Асмик Карапетовна.

«Если родился мальчик, еще не значит, что из него вырастет мужчина» - гласит армянская поговорка. Шаварш учился во втором классе, когда однажды в отсутствие дома взрослых к воротам подъехал грузовик с углем. «Отца дома нет? – спросил шофер. – Тогда приеду завтра». Но мальчуган быстро вооружился лопатой, залез в кузов и в одиночку разгрузил четырехтонную машину.

В 15 лет Шаварш вместе с Камо приехал на летние каникулы в деревню к деду. Увидел: старый дом совсем обветшал, надо ставить новый. Братья успели закончить работу за два летних месяца. Знали: их помощь нужна – и никто ни разу не слышал от братьев жалобы, что вот гуляют одноклассники, купаются, а мы…

В тот вечер Владимир Самсонович проходил по дамбе и стал свидетелем аварии. В спасателе он с гордостью узнал своего сына. Отец молча стоял у самого берега, а когда Шаварш вышел из воды, отдал ему свою куртку. Асмик Карапетовна добавила то, о чем умолчал муж: на следующее утро Владимир Самсонович проснулся с поседевшей головой.

В комнате родителей на широкой бархатной подушке приколоты многочисленные спортивные награды трех сыновей. Если попросить, отец с гордостью поведает о каждой: «Это – Шаварш, это – Камо, а это – Анатолий…» Лишь одна награда не имеет здесь отношения к спорту – медаль «За спасение утопающих». Для Шаварша Карапетяна она – пока последняя…

После болезни он пробовал вернуться в спорт. Очевидцы рассказывают: чемпион Европы в ту пору тренировался так неистово, что его прежние занятия показались бы легкой разминкой. Он добился почти невозможного – вновь завоевал место в сборной. На чемпионате Европы в Венгрии уверенно лидировал на своей любимой дистанции 400 метров, где долгие годы не знал равных. До финиша и победы оставалось 50 метров, но вдруг резкая боль в животе парализовала движения. Как и тогда, на дне ереванского озера. Карапетяну удалось пересилить боль. Дистанцию он закончил, но выбраться из бассейна ему помогал уже новый чемпион…

Может ли медаль, которую получил Карапетян после той трагедии, заменить ему незавоеванные чемпионские титулы и непокоренные рекорды? Сам себе он такого вопроса не задает. Да, раньше Шаварш жил спортом, бредил рекордами, мечтал о победах. Но он никогда не считал, что спорт – это самоцель, что рекорды – это лишь способ удовлетворения собственного тщеславия. Скорее так: вся предшествующая жизнь была для него подготовкой к испытанию – когда же он оказался перед лицом этого испытания, то не дрогнул. Он совершил настоящий подвиг – совершил именно потому, что был готов к нему.

Удивительно, что никто из людей, возвращенных Карапетяном к жизни, не попытался найти своего спасителя, узнать хотя бы его имя. В прокуратуре Еревана я разыскал адреса спасенных пассажиров троллейбуса и повстречался с этими людьми. Они искренне удивлялись: зачем корреспондент ворошит эту давнюю историю? Рассудительно объясняли мне, что за житейскими хлопотами – переездом в новую квартиру, приобретением автомашины, продвижением по службе – как-то ушли на второй план смутные воспоминания о том происшествии, о безымянном спасателе, благие намерения разыскать его, пожать ему руку.

Ну что ж, жизнь продолжается. Захваченные ее суетливым ходом, люди забывают о дне вчерашнем, живут заботами новыми. Быть может, кто-нибудь и подыщет достойное объяснение тому, что не желают люди даже в воспоминаниях возвращаться к неприятным событиям в своей жизни, предпочитая душевный покой нелегким раздумьям. Но мне, честно скажу, не по душе и такая мудрость, и такой покой…

Мы шли вдоль дамбы, где сидели безмятежные рыбаки и загорелые мальчишки бросали камушки-голыши в воду. Карапетян остановился у того места, где несколько лет назад без колебаний бросился в озеро.

Шаварш молча смотрел на спокойные воды Ереванского озера. А я вспомнил, что у его родителей на стене висят фотографии двух сверстников, двух Шаваршей Карапетянов, деда и внука. Один из них, отличный пловец, так и не успевший стать чемпионом, погиб в 1943 году под Керчью. Второй – его внук, чемпион, оправдавший имя, полученное в память о деде.

С. ЛЕСКОВ.

(Наш спец. корр.).

Ереван.

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