Легендарный Шаварш Карапетян, человек, который сделал невозможное, спасая с 10-метровой глубины людей, запертых в упавшем в Ереванское озеро троллейбусе. Фото: Евгения Гусева, Д.Прантс/Фотохроника ТАСС

Его имя должно было греметь на весь мир: одиннадцать мировых рекордов, чемпион Европы, непревзойдённый пловец-подводник. Но мир — если бы захотел — мог бы запомнить его как человека, который десятки раз нырнул в ледяную мглу, чтобы вытащить чужих ему людей, которые были обречены умереть на дне, в холодной воде водохранилища. Но мир не захотел. По крайней мере, не сразу. Не тогда, когда это было больше всего нужно.

Шаварш Карапетян — это человек, для которого чужая жизнь всегда была дороже своей. В момент опасности он не думал о себе. Истекающий кровью спортсмен нырял снова и снова, вытаскивая незнакомцев, не думая, чем это может обернуться для него самого, для его карьеры. А что он получил в награду? Ничего… Ему не нужно было медалей, Шаваршу хватило бы простого человеческого “спасибо”, но и его он услышал только спустя шесть лет после катастрофы.

День, когда Шаварш Карапетян стал героем

16 сентября 1976 года. Шаваршу Карапетяну 23 года. Он не попал на чемпионат Европы. Комиссия думала сломить спортсмена, отправив другого. Но вместо этого только подзадорила: он решил работать еще лучше, ставить новые рекорды и тренироваться каждый день. Но судьба повернула не туда, сделав его героем в одночасье.

Шаварш Карапетян, 1974 год. Фото Д.Прантса /Фотохроника ТАСС

Утро 16 сентября началось, как обычно. Шаварш пробежал свои 20 километров вокруг Ереванского водохранилища, с огромным рюкзаком за плечами. Рядом бежал брат Камо — тоже из сборной СССР по подводному плаванию. Мимо по песчаной дамбе прогромыхал троллейбус №15. А потом вдруг — на полной скорости — сорвался вниз и начал погружаться в воду.

Девяносто два пассажира. Мгновенно. В железную могилу.

Но у Шаварша не было и минуты на раздумье. Он ринулся спасать всех, хотел вытащить как можно больше людей. Срывая с себя одежду, спортсмен прыгнул в воду. Он знал, что там, внутри троллейбуса люди обречены. Если не он, то их ждет мучительная смерть.

Троллейбус лежал на дне — около 10 метров глубины, нулевая видимость. Это была ранняя осень, но водоемы уже отдали свое тепло. Всего 13 градусов, ноги сводило, по телу пробежала дрожь. На поверхности торчали только концы железных «рогов». В хвосте салона образовалась воздушная подушка — и это, спасло жизнь нескольким людям. Шаварш разбил ногами стекло, боль обожгла все тело. Но он не думал о крови, которая хлынула из травмированных ног, он просто спасал, вытаскивая одного пассажира за другим.

В упавшем троллейбусе находились 92 человека. Фото Герберта Багдасаряна /Фотохроника ТАСС

Медики потом признают: столько раз нырять в холодную воду и раз за разом вытаскивать людей мог только спортсмен мирового класса.

Шаварш не плавал — нырял солдатиком. Хватал человека, отталкивался от крыши кузова — две-три секунды — и вверх. Нырять снова. На поверхности в лодке сидел брат — принимал людей. Пять вдохов-выдохов — и снова вниз. Снова в темноту. Снова в холод. Снова к троллейбусу, набитому чужим страхом и чужой надеждой.

Позже он узнал, что отец приехал к месту трагедии сразу. Он видел сына — всего окровавленного, выныривающего снова и снова — и, дыша в такт, мысленно погружался вместе с ним каждый раз.

Всё продолжалось около двадцати минут. Когда Шаварш вытаскивал последних, ему сказали: всё, они мёртвые. Дальше не надо. Через сорок пять минут троллейбус подняли краном. Но и в этот раз Шаварш нырнул сам, чтобы закрепить тросс и вытащить уже бездыханные тела пассажиров, до которых не смог добраться вовремя. Он винил себя. Спортсмену казалось, что он двигался слишком медленно, мог спасти больше людей. Он не считал себя героем. Хотя спасатели, которые приехали спустя 10 минут после трагедии, даже не пытались ему помочь. По роковому стечению обстоятельств в их баллонах не было воздуха, они просто принимали людей, которых поднимал Шаварш на поверхность.

Шаварш вытащил из воды сорок шесть человек. Двадцать откачали медики. Были и такие, кто просто ушёл с места ЧП — и не попал ни в какие сводки.

Под конец он потерял сознание — травмы и кислородное голодание сделали свое дело. Организм героя сдался, ему нужен был отдых.

Шаварш Карапетян на занятиях в бассейне, 1983 год. Фото Герберта Багдасаряна /Фотохроника ТАСС

Отдал все силы и здоровье за других

Его увезли в реанимацию. Спортсмен потерял много крови, всё тело изрезано стеклом, глубокий порез на ноге. Сепсис — заражение крови. Двустороннее воспаление лёгких. Сорок пять дней в больнице. Врачи боролись уже за его жизнь. За человека, который без оглядки ринулся на помощь другим, не получив в ответ даже “спасибо”. Из палаты он вышел другим человеком.

Воспаление оставило в лёгких спайки. Дышать стало тяжело, душили приступы кашля. Травмы поставили крест на блестящей спортивной карьере. По всем медицинским показателям — конец. Врачи запрещали возвращаться в спорт.

Но он тренировался. Потихоньку через боль, через кашель — набирал форму. И ещё четыре года после той катастрофы оставался в сборной СССР. В 1977 году стал чемпионом Европы и установил свой одиннадцатый мировой рекорд. Но чувствовал: силы уже не те. «Я был в спорте королём, — скажет он позже. — А стал офицером».

Шаварш Карапетян и его лечащий врач, кандидат медицинских наук доцент кафедры госпитальной терапии Ереванского медицинского института Эдуард Назарян (слева). Фото: Багдасарян Герберт/Фотохроника ТАСС

Три подвига Шаварша Карапетяна

И это не единственный раз, когда он отдавал себя за других. За два года до троллейбуса — в 1974-м — их спортивный автобус покатился вниз без водителя. Шаварш локтем разбил стекло в кабине, дотянулся до руля и направил машину в гору. Если бы не он вся команда спортсменов рухнула бы в ущелье.

А в 1985 году был пожар в Спортивно-концертном комплексе в Ереване. Людей внутри не было, но Шаварш взял брандспойт и прополз через огонь — пожарные обливали его водой, чтобы не сгорел. Он проскочил полосу огня и оказался в эпицентре, потушил очаг изнутри. Спас самое красивое здание города. Сам месяц лежал в больнице.

На вопрос: “почему он?”. Шаварш всегда отвечал, что был ближе других, и просто знал, что нужно действовать сейчас, а не ждать.

Шаварш Карапетян с женой Нелли. Фото Герберта Багдасаряна /Фотохроника ТАСС

Непризнанный герой своего времени

О том, кто вернул их с того света, пассажиры троллейбуса узнали только через шесть лет.

Шесть лет. Спасённые жили, работали, растили детей — и не знали имени человека, который вытащил их из ледяной воды. О подвиге Карапетяна не говорили и не писали. Считалось, что люди выжили благодаря «слаженной работе спасателей».

Сразу после аварии местные СМИ пытались напечатать статью о подвиге Шаварша — её не пропустили. “В СССР троллейбусы не должны были падать в воду”, — сухая бесчеловечная причина, и о герое никто не узнал. Так бы продолжалось и дальше, если бы не публицист «Комсомольской правды» Сергей Лесков. Он сделал так, что о спортсмене заговорили. И тогда спасённые нашли своего спасителя. Шаваршу было приятно видеть их живыми и здоровыми.

— Вам обидно, что не стали официальным героем? — спросил спортсмена Лесков.

— Нет. Лучшая награда для меня — спасённые жизни.

Многократный рекордсмен мира по подводному спорту Шаварш Карапетян в гостях в одной из школ Еревана. Фото Герберта Багдасаряна /Фотохроника ТАСС

Жизнь после спорта: из героя и спортсмена в сапожники

Из спорта он ушёл в 80-х. «Вовремя уйти тоже важно», — сказал он без сожаления, хотя в этих словах — целая невысказанная история о теле, которое уже не могло быть прежним, а дух остался неповерженным.

Недолгое время Шаварш тренировал других. Потом настали тяжёлые времена — начало 90-х, безденежье. Родились дети. Шаварш переехал в Москву. Первое время чинил обувь. Потом начал её делать — открыл сапожную мастерскую. Но с обувным бизнесом пришлось распрощаться: конкуренция вытеснила. Сейчас — своё небольшое дело, несколько торговых точек.

Он открыл благотворительный фонд помощи спортсменам-инвалидам — тем, кто потерял здоровье из-за травм в спорте.

— Меня часто приглашают на мероприятия, — говорит он — выступить в университете, стать почётным гостем чемпионата, кинофестиваля. Я откликаюсь.

Главная радость — дети и внуки. Сын Тигран тоже пловец, разрядник, участвует в соревнованиях. Одна дочь работает в банке, вторая — тележурналист.

Шаварш Карапетян не получил звания Героя, но он и не нуждался в нём, чтобы быть им Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

По сей день его узнают на улицах. Подходят, обнимают, фотографируются. Жмут руку. Поздравляют на праздники. Это и есть его награда — не из золота и не с трибуны. Из живых рук людей, которым он дал ещё один шанс прожить свою жизнь.

Шаварш Карапетян не получил звания Героя. Но он и не нуждался в нём, чтобы быть им.

Публикация в «КП» от 12 октября 1982 года

Подводный бой чемпиона

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