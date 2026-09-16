К 100-летию СПбГУП - еще раз о Запесоцком: Как много хочется сказать…

Александр Запесоцкий - самый молодой ректор в СССР. Фото: сайт СПбГУП.

В последнее время много публикаций с упоминанием Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) или вокруг него. Давайте разберемся, отчего о нем так много пишут.

Начнем издалека. Итак, университет. Педагогические процессы в нем - это формы, методы, приемы и так далее. Все это складывается в систему и результат, если, конечно, он задан заранее. Сиречь в понимании, какого человека хотят сформировать и воспитать. В СССР конечный результат задавался КПСС, и таким образом формировались идеал воспитания и цель.

Сейчас-то уже понятно, что ничего плохого в коммунистических идеалах не было. Моральный кодекс строителя коммунизма схож с десятью заповедями Моисея, только Господь Всемогущий заменен на отцов марксизма-ленинизма.

Культура - ядро образовательной деятельности

В 1991 году коммунистические идеалы, предполагающие гармоничное воспитание личности, были прокляты и выброшены на свалку истории, а это значит, и в педагогической системе образовался вакуум, ведь непонятно, кого воспитывать и создавать. То есть настоящее образование приказало долго жить вместе с Союзом.

Минул 31 год, и появился Указ Президента РФ о традиционных ценностях от 09.11.2022, что выглядит закономерным. Образование, включающее воспитание молодежи, стало одной из ключевых сфер этого президентского указа. И сразу стон велик случился в вузах России. Это страдали администрации и преподаватели разнообразных альма-матер. Ведь жили себе прежде и в большинстве своем не тужили, и вдруг - президентское волеизъявление! А как встроить сей нормативный акт в устоявшуюся педагогическую практику, да так, чтобы не превратить процесс в формальность? Ох, мы не знаем.

После казуса олигарха Дерипаски в Пикалево Запесоцкий на встречу с Путиным приходит только с ручкой. Фото: сайт СПбГУП.

Однако не все так плохо: указ президента пришелся не на выжженную почву. Оказывается, еще в 1991 году в Санкт-Петербургском Гуманитарном университет профсоюзов (СПбГУП) вновь назначенный ректор Александр Сергеевич Запесоцкий начал разрабатывать культуроцентричную систему образования. Выше говорилось о педагогических процессах с заранее заданным результатом. В данном случае, в отличие от знаниецентричной системы образования, присущей СССР, ядром всей образовательной деятельности стала культура.

Кроме того, известно о существовании культурных кодов, а это феномен единства национальной природы, склада психики и мышления, сгустков культурного опыта, фрагментов памяти. Культурные коды работают так же, как и генетические в биологии, - они в основе развития культуроцентричного образования.

Аллея Славы СПбГУП. Открытие бюста маэстро Ю. Темирканова. Почетные доктора университета: Андрей Петров, Михаил Бобров, Даниил Гранин, Юрий Темирканов и Борис Эйфман. Фото: сайт СПбГУП.

Идеал воспитания и традиционные ценности

Запесоцкий вместе с Дмитрием Лихачевым и Даниилом Граниным провели исследования и сформулировали идеал воспитания. Им стал интеллигент нового типа - тот, кто способен в рыночное время отстаивать свои идеалы и не жертвовать нравственными принципами в угоду стяжательству, то есть специалист высочайшего уровня, незаменимый на своем месте. И только таких теперь стремятся готовить в СПбГУП. Такой, естественно, может позволить себе работать честно, не связываясь с коррупционерами, не подстраиваясь под глупости начальства. Его нравственный стержень и профессионализм привлекают работодателей, именно поэтому у выпускников СПбГУП стопроцентное трудоустройство.

Церемония чествования первого Почетного доктора СПбГУП - академика Дмитрия Лихачева, 1993 г. Фото: сайт СПбГУП.

Отсюда вывод: традиционными ценностями Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов начал заниматься за 30 лет до соответствующего указа президента России. СПбГУП - единственный в стране вуз, которому уже не надо в этой связи ничего придумывать. Он уже выполняет указ президента в ходе повседневной работы, и за всем этим стоит Александр Сергеевич Запесоцкий, в нужное время заманивший в СПбГУП чуть ли не всех реальных гениев России - от Алферова и Бехтеревой до Вознесенского и Рязанова. И как это ему удалось? Просто в 90-е в стране царил такой бардак, что ему никто не мешал внедрять свои принципы образования. К тому же Запесоцкий типичный пассионарий.

Кто-то скажет: мол, «типичный» - затертое слово и обтекаемое упрощение, но это от зависти. Назови критика так же, и он, все забыв, согласится на типичного.

Кстати, Запесоцкий прибыл в ректорское кресло весьма состоятельным человеком и частенько использовал собственные деньги для тех или иных университетских дел. В дальнейшем коллективом было заработано и вложено в университет свыше 50 млрд рублей.

Связь прошлого с настоящим

Чтобы доносить до недорослей, что такое традиционные ценности, Запесоцкий разработал технологию создания точек кристаллизации молодежной общности. Что это такое - несколько позже, а сейчас о том, как все работает. СПбГУП - единственный университет в мире, позволяющий себе проводить торжественную церемонию вручения студенческих билетов первокурсникам в Тронном зале Екатерининского дворца Царского Села, а это не только имперская мощь, но и Императорский лицей, который окончили славные мужи русской истории. И во все это великолепие практически с первых дней в СПбГУП погружаются вчерашние школьники.

Студенты великого режиссера, профессора Корогодского, во главе с Александром Пушкиным поздравляют первокурсников с вручением студенческих билетов. Царское Село. Фото: сайт СПбГУП.

Подобный праздник - это не прихоть ректора: здесь читают стихи Пушкина, посвященные тем или иным факультетам СПбГУП. К примеру, факультету конфликтологии звучит: «Друзья, прекрасен наш союз!..» А каким он еще может быть, ежели аналогов данному факультету в мире более не существует.

Либо в хит почетного профессора СПбГУП композитора Андрея Петрова из фильма «А я иду, шагаю по Москве» добавляются слова «…все будет в нашей жизни хорошо. Иди по ней смелей, но помни всех своих учителей, с кем самый первый шаг по ней ты за руку прошел. А я иду, шагаю по судьбе…»

Это действо с заданным и заранее понятным результатом. Можно сколь угодно говорить студентам о необходимости быть честными и любить Родину, а потом поставить галочку о проделанной работе, не обращая внимания на их равнодушные лица. В питерском же Университете профсоюзов для этих целей служат праздники, сочетающие символы с ценностями. Действо закрепляют яркие краски, музыка, коллективные эмоции участников и зрителей. За внешними эффектами складывается связь прошлого с настоящим, происходит обращение к архетипам.

Праздники Университета профсоюзов - это одна из точек социальной кристаллизации, вокруг которой формируются нормы, складываются идентичности, задается порядок и стабильность в семье СПбГУП. Этих точек кристаллизации изрядно у Александра Сергеевича Запесоцкого.

Заслуженные артисты России Олег Газманов и Александр Запесоцкий. Фото: сайт СПбГУП.

«Точки кристализации»

Вероятно, идея торжеств СПбГУП восходит к аспирантским годам Запесоцкого. В те времена в институте культуры он познакомился с ведущей школой массовых мероприятий. В ней творили Дмитрий Генкин, Борис Петров и Иосиф Туманов. Именно Дмитрий Михайлович Генкин ввел термин «театрализация». Все трое разработали и подготовили театрализованное представление закрытия московской Олимпиады 1980 года. Ну вы же помните, как талисман Олимпиады «ласковый Миша» покинул «Лужники» на воздушных шарах, а на зрителей стадиона и миллионы телезрителей напала такая грусть, что многие расплакались.

Полет Миши над Москвой стал вершиной грандиозного события. Этот рукотворный катарсис спаял миллионы так, что нынче, спустя 46 лет, он стал тем самым фрагментом и устойчивым символом в коллективной памяти россиян. Улетающий в сказочный лес Миша вошел в наш культурный код, лежащий в основе системы культуроцентричного образования, разрабатываемой и осуществляемой Запесоцким в Петербургском университете профсоюзов.

«Точки кристаллизации» - это звучит еще в кандидатской диссертации теперь доктора культурологии, члена-корреспондента РАН Запесоцкого. Исследовался социокультурный феномен дискотеки, недооцененный компартией. Партийные идеологи считали, что молодежь по определению вливается по рождению в назначенные социальные группы, а Запесоцкий доказал, что в позднем СССР такие культурные элементы, как рок-музыка, играют ключевую роль в возникновении субкультур и ценностей, которые не были прежде присущи Союзу. Но кажется, это случилось, когда судьба СССР уже была предрешена. В дальнейшем они стали усилителем процессов, угробивших страну. Вот бы Запесоцкий защитился не в 1986-м, а, к примеру, при Андропове! Глядишь, нам, может, повезло бы больше, и мы проскочили бы 1991 год без потерь.

Митрополит Иоанн на открытии университетской домовой церкви в День Кирилла и Мефодия (24 мая 1995 г.). Фото: сайт СПбГУП.

Особое отношение президента

Зато у президента России к Университету профсоюзов особое отношение. В 2001-м Запесоцкий вместе с писателем Даниилом Александровичем Граниным предложил для увековечивания памяти академика Дмитрия Лихачева придать придуманным Лихачевым в СПбГУП Дням науки государственный статус. И президент сказал: «Быть посему!» - и через три дня (!) поддержал их своим указом…

Нетривиальное отношение к СПбГУП главы государства проявилось и в 2008 году. Тогда Путин, будучи премьер-министром, развивал идею трехстороннего сотрудничества. Ее суть: после революции 1917 года в Европе была создана Международная организация труда, которая и запустила процессы этого самого трехстороннего сотрудничества. А это исключительные отношения между государством, не желавшим забастовок трудящихся и революций, предпринимателями, имеющими склонность платить рабочим меньше, а требовать больше, и профсоюзами, защищавшими работников.

Нобелевского лауреата Жореса Алферова с Александром Запесоцким связывали дружба и отношение к жизни. Фото: сайт СПбГУП.

Чиновничеству, связанному с олигархами, эта идея пришлась, конечно, не по вкусу. Но не Путину. И, после того как он поучаствовал в первомайской демонстрации вместе с главой ФНПР Шмаковым, силовики поприжали олигархов. Был принят самый передовой в мире Трудовой кодекс. Включился механизм трехстороннего социального партнерства, и забастовочная активность в России пошла на убыль.

Восхождение во благо России

Осенью в СПбГУП создали факультет конфликтологии, запустили весьма любопытный проект, а именно - Центр мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов. В его структуру вошла научно-исследовательская лаборатория трудовых проблем. Ее задача: совместно с факультетом конфликтологии мониторить ситуацию и, ежели выясняется, что на Н-ском заводе нарастает недовольство рабочих, информировать участников социального партнерства. Потом в каждом регионе России в связке с лабораторией заработали трехсторонние комиссии, дай бог им здоровья. Не всем они нравились, конечно, но об этом несколько позже. Требуется уточнение.

Созданный факультет конфликтологии нуждается в современном научном материале, без исследований он невозможен. Факультет, занимающийся конфликтами в трудовых отношениях, единственный в мире. Выпущенные СПбГУП шестьдесят книг на эту тему востребованы на пяти континентах. Трехсторонние комиссии в российских регионах ждут новых материалов по медиации (способ решить конфликт при помощи третьей стороны - медиатора), а это целый комплекс научных работ.

Если научные работы стопорятся, то деятельность трехсторонних комиссий в регионах тормозится. Конфликты накапливаются и могут вызвать социальный взрыв. Кто может быть в этом заинтересован сейчас, в ходе СВО?

И вот случилось: деятельность лабораторий трудовых проблем приостановлена извне и притом на неопределенный срок.

Кто-то спросит: «Какое же нейтральное предложение подобрано?» - «Деятельность приостановлена на неопределенный срок». - «Да что там нейтрального - оно бесполое и совсем не сексуальное, тьфу! А ну его в болото!» Но на самом деле за этим неярким и невыразительным предложением - драма педагогического и научного коллектива университета, более тридцати лет совершавшего восхождение ради блага России. Да, это так: «Как много хочется сказать, но невозможно поделиться. Блестит застывшая слеза, сползая медленно по лицам…» Лена Гершман, однако.

Андрей Николаев, журналист и писатель (Москва).