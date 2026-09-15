Свобода питомцу или беспечность хозяев? Россияне высказались о самовыгуле животных

59% опрошенных россиян против прогулок кошек и собак без поводка Фото: Андрей АБРАМОВ.

Штрафы за ушедших из дома животных превращают кошатников и собачников в правонарушителей. Колумнист KP.RU порассуждал, жестоко ли штрафовать россиян за то, что их животные гуляют на улице, и стоит ли запирать дома собак и кошек. При этом мнения самих россиян так же разделились. Итоги опроса сайта KP.RU показали, что многие считают правильным давать животным гулять самостоятельно, но тех, кто против самовыгула – больше.

Так, 59% опрошенных россиян сообщили, что отпускать на улицу собак и кошек одних неправильно. Кто-то опасается, что животное может пострадать, другие, напротив, боятся, что именно животные нападут на человека или заразят его что-то. Но итоги один – выпускать питомцев на улицу без надзора – плохая идея, уверены респонденты.

«Домашнее животное должно жить у хозяев, а не бегать, где вздумается. Иначе это бродячее животное, которое просто иногда подкармливают. Такие собаки и кошки только заразу разносят», - хмурится участница опроса.

«Если животное домашнее - оно должно жить дома под контролем хозяев. И не надо выпускать на самовыгул никого, и неважно, собака это, кошка или даже хомяк», - кивает другой.

«Отправляя животное на самовыгул, не забудьте с ним попрощаться», - хмурится третья.

Однако 36% опрошенных россиян с этими суждпниями не согласны. Респонденты уверены, что некоторые люди иногда забывают, что питомцы – не собственность, а живые существа, со своими потребностями, инстинктами и прочее. Да, им хочется гулять, исследовать новые территории, иногда даже охотиться, и это вполне естественно, а человеку уже пора научиться уживаться бок о бок с другими живыми существами, а не пытаться всех вокруг себя ограничивать.

«Это животные, им свойственно быть иногда вне контроля», - поживает плечами участница опроса.

«Я горжусь своей самостоятельной кошкой, тем, что она смелая и не боится выходить на улицу без меня!» - соглашается другая.

«Если животные не агрессивные, то почему нет. А если уж говорить, именно о котах, то им точно запрещать гулять самим по себе не стоит», - говорит третий.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 800 человек.