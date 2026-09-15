Новое место жительства Ларисы Долиной - ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Ангелина ШАРЫПОВА

В начале сентября 2026 года Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 миллионов рублей с мошенников, провернувших преступную схему с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Напомним, в 2024 году она лишилась своей пятикомнатной квартиры в Хамовниках, когда аферисты под видом сотрудников спецслужб убедили артистку продать ее и перевести эти деньги на «безопасный счет».

Поняв, что ее обманули, Долина пошла в суд с просьбой признать сделку недействительной и вернуть квартиру. Первые инстанции вставали на ее сторону, но в итоге Верховный суд признал право собственности за новой хозяйкой Полиной Лурье, которая честно купила квартиру, не зная о мошенниках. Так Лариса Долина осталась и без денег, и без жилья. Но ненадолго.

В начале 2026 года артистка переехала на съемное жилье, а уже летом сама рассказала журналистам, что влиятельные друзья подарили ей жилплощадь. Только и та оказалась с «преступным прошлым». Рассказываем, что не так с новой квартирой Ларисы Долиной.

В КВАРТИРЕ ДО ДОЛИНОЙ БЫЛ ПРОПИСАН БЕГЛЫЙ МУЗЫКАНТ

ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы – это жилье бизнес-класса. В фойе, не поверите, зачем-то стоит фортепиано.

ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

«Дом находится недалеко от центра, в тихом уютном месте, окружен зеленью, парками, набережной - здесь действительно можно наслаждаться тихой и спокойной жизнью вдали от шумных городских магистралей. ЖК «Премьер» построен с использованием передовых технологий, соответствует европейским стандартам качества. Территория дома огорожена и находится под круглосуточной охраной. Во дворе дома расположена детская площадка. В доме только семейный формат квартир. Высокие потолки. Подземный паркинг, а также гостевые автостоянки», - гласит одно из объявлений о продаже квартиры в доме.

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Рядом метро «Ленинский проспект» и «Воробьевы горы», но вряд ли это интересует местных жителей – цены на квартиры здесь начинаются от 200 миллионов рублей. В одну из них и заехала известная певица.

В прессе тут же появились заголовки: «Квартира Долиной оказалась с криминальным прошлым», «Певица заехала в квартиру беглого бизнесмена», «Артистка может лишиться жилья из-за сомнительного прошлого владельца».

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Все эти догадки строились вокруг персоны джазового музыканта и бизнесмена Игоря Райхельсона. Его называли экс-владельцем элитного жилья. Переживали, не останется ли Долина на улице, из-за его действительно существующего криминального прошлого. Да что там, настоящего!

С 2012 года Райхельсон работал консультантом в швейцарской компании «Интерлинк». Она занималась закупкой за рубежом и поставками титанового сырья для крупнейшего в мире производителя титана Корпорации «ВСМПО-Ависма». Посредниками в этой сделке выступали две компании – НПО «ВторПромРесурсы» и «Торгово-промышленный вектор». Они перерабатывали получаемый от «Интерлинка» лом в шихту и поставляли ее «Ависме».

Только вот по версии следствия, с 2016 по 2020 годы эти шихтовые заготовки продавались «Ависме» по завышенным ценам. Для сравнения, другой поставщик продавал тот же материал в два раза дешевле. В связи с этим следователи сочли, что разница в 1,5 миллиарда рублей была присвоена Райхельсоном и его подельниками.

В 2025 году следственный комитет заочно предъявил обвинение бизнесмену в предполагаемом хищении.

Игорь Райхельсон. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

- Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Игоря Райхельсона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере или совершенном организованной группой, - сообщала пресс-служба судов Свердловской области (юридический адрес компании был в Екатеринбурге – прим. Авт). – Райхельсон является гражданином США. Он объявлен в международный розыск. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России.

Музыкант и сейчас находится в розыске и, понятное дело, в Россию давно не возвращался. Однако, оставался прописанным в той самой квартире на улице Фотиевой, куда въехала Долина. Только собственником жилья он никогда не был.

Это подтверждает решение Гагаринского районного суда, который в ноябре 2025 года рассматривал вопрос о выселении Райхельсона из упомянутой квартиры.

«Райхельсон зарегистрирован по месту жительства в указанной квартире, однако членом семьи собственника не является, в квартире фактически не проживает, расходы по содержанию квартиры и оплате коммунальных услуг не несет, личных его вещей в квартире не имеется», - гласит иск к музыканту.

Представитель музыканта исковые требования поддержал, и суд выписал Райхельсона из квартиры. Больше никакого отношения к ней он не имел. Так что теории о том, что Долину могут оттуда выселить, если выяснится, что жилье приобреталось музыкантом на «криминальные деньги», ничего общего с реальностью не имеют. Лариса Александровна может спать спокойно. Но кто же тогда сделал ей столь щедрый подарок, если не знакомый музыкант?

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВАЯ КВАРТИРА ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ: ЗЕРКАЛЬНЫЙ КОРИДОР И ГИГАНТСКАЯ ГОСТИНАЯ

В решении суда о выселении Райхельсона из квартиры собственником и по совместительству истцом значится 46-летний Леонид Богорад – кандидат юридических наук, в прошлом гендиректор ООО «Нефтяной дом» и АО «Газпром теплоэнерго».

Сам мужчина живет в Петербурге, имеет троих детей, но в 2022 году развелся. Тем не менее, в его распоряжении осталась квартира на улице Фотиевой площадью 242 квадратных метра. Он владеет ей с 2013 года. Раньше это были две квартиры на одном этаже, которые позже объединили, как и рассказывала о своем новом жилье Долина.

Но помимо этого в собственности Богорада были еще восемь машино-мест в закрытом паркинге дома и несколько нежилых помещений там же. И два из принадлежавших ему парковочных мест были выставлены на продажу вместе с квартирой в мае 2025 года за 220 миллионов рублей. Объявление о продаже провисело до 22 января 2026 года (площадь квартиры в нем указана чуть больше, чем по кадастру, 266 кв.м.). Судя по всему, выписка Игоря Райхельсона была подготовкой к продаже жилья. Вероятно, вскоре в эту квартиру и заехала Лариса Долина.

Интерьер заметно отличается от того, что сотворила артистка в своей прошлой квартире. Никакой салатовой кухни и фиолетовой ванной. Но посмотреть, все же, есть на что.

Прихожая. Фото: ЦИАН

Начнем с зеркального коридора, отражающего панорамные окна гостиной. Сама гостиная занимает 56,5 квадратных метров. Чья-то полноценная трешка! На ее фоне кухня площадью 16,6 квадратных метров с деревянным гарнитуром и каменной барной стойкой кажется не такой уж большой. На минутку, один из трех туалетов занимает больше места – 24,2 квадрата. В Москве сейчас вполне можно найти целую квартиру-студию такой площади. В этом санузле располагается трехметровая сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы.

Кухня. Фото: ЦИАН

Всего в квартире три спальни. Вероятно, две из них как раз занимают дочь Ларисы Ангелина и внучка Александра. Певица сама признавалась, что оформила новую квартиру на наследницу, опасаясь повторения истории с мошенниками.

Скорее всего, Долиной придется вложиться в косметический ремонт новой недвижимости. Эти спальни и общий для них туалет явно оформлены для детей. Одна комната вся розовая, вторая оклеена обоями с воздушными шарами. Пространство, вероятно, оформлялось под двух сыновей и дочку Леонида Богорада.

Джакузи. Фото: ЦИАН

Остается только догадываться, является ли он щедрым дарителем недвижимости или же кто-то просто выкупил у него выставленную на продажу квартиру ради певицы. Но интересно, что когда-то эта же квартира значилась как адрес прописки еще одной звезды – американского актера Стивена Сигала, часто бывающего в России и получившего гражданство в 2016 году.

Детская. Фото: ЦИАН

Балкон. Фото: ЦИАН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Прошлая квартира Долиной была дешевле»

Владимир Шмелев, эксперт по недвижимости, заместитель председателя комитета по недвижимости союза пиарщиков России:

- Спрос на такую элитную недвижимость есть всегда, так как ее продажа не зависит от кредитных ставок. Такое жилье покупают чаще за наличные, а если и в ипотеку, то скорее формально, чтобы обелить покупку. Но, несмотря на это, срок продажи подобной квартиры все же выше, чем у обычной, потому что здесь важно, чтобы покупателю она пришлась по душе. Если сравнивать это жилье певицы с предыдущим, то квартира в Хамовниках была дешевле из-за возраста самого дома, несмотря на то, что тот район лучше. Что касается сделки, то самый простой вариантом оформления такого крупного подарка – это дарить не саму квартиру, а деньги на нее. Если сам собственник дарит квартиру человеку, не являющемуся его родственником, то получатель обязан заплатить налог 15% от кадастровой стоимости (в случае Долиной это почти 13 миллионов рублей, - прим. Авт). Если же сделка оформляется через договор купли-продажи, но покупатель не платит деньги, то она считается мнимой, ничтожной и может быть очень легко расторгнута. Поэтому самый легкий способ – это оплатить покупку у третьего лица или перевести деньги на счет покупателя, чтобы тот сам оплатил.

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