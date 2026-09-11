Еще одна тайна загадочного межзвездного объекта: 3I/ATLAS показал необъяснимую аномалию

Один из последних снимков 3I/ATLAS Фото: NASA.

Межзвездный объект, обнаруженный 1 июля прошлого года, - может быть комета, а может, как считают некоторые астрономы, искусственно созданный космический зонд, продолжает стремительно удаляться от Солнца. И только сейчас начинают поступать по-настоящему интересные данные: ученые понемногу обрабатывают наблюдения, сделанные, когда 3I/ATLAS был поближе.

Новую сенсацию принесли данные о химическом составе кометного хвоста. Трудно даже вообразить условия, в которых возможно естественное формирование такого объекта. Статья астрономов из университетов Эдинбурга и Нортумбрии опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (RAS).

НЕ ХВОСТ, А ВЫХЛОПЫ ДВИГАТЕЛЯ

Астрономы исходят из того, что в целом вся Вселенная построена из одинаковых химических элементов и примерно в одних и тех же условиях. Об этом красноречиво говорит химический состав звезд (его умеют определять дистанционно, с помощью спектрального анализа).

Однако 3I/ATLAS, чем бы он ни был, по составу совершенно не походит на наши, из Солнечной системы, кометы. Что может говорить о том, что астрономы или ошибаются в своем самом фундаментальном убеждении. Или... 3I/ATLAS не комета.

Первая аномалия бросилась в глаза, когда 3I/ATLAS был еще на виду: избыток никеля. Хотя в наших кометах никеля мало, а железа много, в 3I/ATLAS железа практически нет, зато никеля тонна с горкой. Именно это обстоятельство заставило гарвардского астронома Ави Леба воскликнуть: да раскройте вы глаза! Перед вами космический корабль, который только маскируется под комету. Никель - это частицы двигателя, которые он выбрасывает вместе с отработанным топливом. Хвост этой «кометы» - на самом деле продукты работы рукотворного механизма.

Но это было только начало. Как и в любой комете, в 3I/ATLAS изрядно воды. Но если в нашей системе у комет - в основном обычная вода, а «тяжелой воды», дейтерия, ничтожно мало, тут его было вдесятеро больше, чем по норме. Факт настолько странный, что даже Ави Леб не знал, как его трактовать. Если считать, что двигатель 3I/ATLAS выбрасывает также и воду, только «тяжелую» - наверное, объяснить можно. Но мы же понятия не имеем, что там за двигатель, как он работает, и есть ли он вообще.

Кратко перечислим еще и такие странности, как обилие угарного газа (ну, точно от двигателя) и метанола. И вот - новая аномалия.

3I/ATLAS показал необъяснимую аномалию Фото: REUTERS.

ГДЕ НАЙТИ ТАКОЙ ХОЛОД

В новой статье опубликованы наблюдения, выполненные в ноябре-декабре прошлого года. Согласно этим данным, в хвосте кометы аномально много азота. Ну и что, скажете вы.

Дело в том, что такая особенность требует экстремальных условий формирования «кометы». Ранее астрономы отмечали, что в «комете» много монооксида и диоксида углерода. Такое может быть, если 3I/ATLAS родился в невероятно холодных областях. Сложно вообразить, но можно: наши собственные кометы прилетают с окраин Солнечной системы, где, конечно же, очень холодно.

Но обнаружение азота требует таких температур, которых даже в космосе-то почти нет: минус 243 градуса Цельсия. Это всего на 30 градусов выше абсолютного нуля, температуры, при которой прекращается какое-либо движение материи даже на атомном уровне (и абсолютный нуль, строго говоря, недостижим).

Таким образом, если астрономы хотят верить, что 3I/ATLAS — комета естественная, им надо представить какой-то экзотический механизм ее формирования. Например, вне планетной системы, в холоднючем облаке пыли вдали от звезд. Зато сторонники того, что 3I/ATLAS прислан нами иными цивилизациями, получили в руки новый козырь.

ЖДЕМ НОВОГО ГОСТЯ?

Еще наш прославленный космонавт Алексей Леонов предполагал: иные цивилизации просто берут кометы, ставят на них свою аппаратуру и отправляют «разведчиков» во все стороны. В качестве аргумента он представлял то обстоятельство, что кометы должны быстро исчерпывать запасы своего вещества и сгорать. Но этого не происходит.

Гарвардский астроном Ави Леб взял на вооружение идею советского космонавта. По его мнению, 3I/ATLAS если и не целиком рукотворный, то по меньшей мере гибрид: элементы настоящей кометы, «утыканные» оборудованием.

И главным, что натолкнуло Ави Леба на эту мысль, был не химический состав (о нем тогда известно не было), а статистика.

Веками астрономы наблюдают кометы и умеют вычислять их орбиты. И ни разу нам не попадались тела из иных звездных систем. А тут косяком пошло: в 2017-м Оумуамуа, через два года комета Борисова, открытая нашим астрономом, и вот, наконец, Атлас. Напоминает флотилию!

Противники такой точки зрения говорили: просто раньше телескопы были слабые. Вот введут в строй телескоп имени Веры Рубин, он будет открывать такое пачками. Возражение так себе, ведь у Геннадия Борисова телескоп не самый мощный, да и Атлас в максимуме яркости фотографировался буквально «на палец». Но телескоп Веры Рубин работает уже около года, и пока ничего такого не открыл. Не странно ли?

Его тайна улетает так, как и прилетела Фото: REUTERS.

Странностей добавлял тот факт, что Атлас прилетел оттуда же, откуда люди в 1977 году получили единственный радиосигнал, напоминающий разумное послание. Первыми на это обстоятельство обратили внимание журналисты KP.RU, а потом и Ави Леб. Объект летел и о чем-то своим сигналил.

Но, похоже, его тайна улетает так, как и прилетела. Люди не смогли организовать перехват, да и исследования в телескопы велись ни шатко ни валко. Но - раз флотилия, не будет ли следующего?

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