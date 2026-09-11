В Киеве поражён дата-центр «Би-Мобайл» Фото: REUTERS.

Ночью 11 сентября 2026 года российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БпЛА по предприятиям промышленности, логистическим и дата-центрам, морским портам Украины и судам, работающим в интересах ВСУ. Военкор KP.RU Александр Коц разбирает все цели новой масштабной атаки нашей армии.

Удар по Киеву 11 сентября 2026 года: поражен дата-центр «Би-Мобайл»

В Киеве поражён дата-центр «Би-Мобайл» — он обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а ещё работу сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Там же, в Гостомеле, накрыт логистический центр, где хранили и распределяли комплектующие для беспилотников большой и средней дальности. И это не первое попадание по этой площадке: серия ударов по гостомельским складам идёт с начала сентября. Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко поспешил заявить, что горит «объект гражданского назначения». Но кадры с места очень напоминают вторичную детонацию.

Ночью 11 сентября 2026 года российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием Фото: REUTERS.

Массированные удары по Украине 11 сентября 2026 года: список целей

В Хмельницком под удар попал инновационный терминал «Новой почты» — склад хранения и распределения БПЛА самолётного типа и комплектующих к ним. Тот же терминал уже фигурировал в сводках: 19 июня там был уничтожен центр хранения дронов ВСУ. 5 сентября украинские источники сообщали о повреждении крыши терминала. Терминал, получается, частично восстановили и снова использовали под ту же задачу. И снова получили удар.

В Днепропетровской области поражён логистический центр «Днепр» — хранение беспилотников самолётного типа и комплектующих.

В Одессе и области — сразу три цели. Завод автомобильных агрегатов, где ремонтировали и обслуживали технику ВСУ (по этому же заводу били ещё в начале августа). Склад комплектующих для БПЛА иностранного производства в Визирке. Порт «Черноморск», где уничтожены два сухогруза с военными грузами для ВСУ, катер, резервуары с ГСМ и хранилище имущества.

Ещё один сухогруз поражён на переходе морем в порт «Одесса».

Черноморск с начала сентября бьют регулярно — 4–5 сентября там уже накрывали три сухогруза и контейнеровоз одним ударом.

ВС РФ поразили объекты промышленности и дата-центры на Украине Фото: REUTERS.

Если вывести общий знаменатель этой серии — под удар повторно, а где-то уже в 3-й раз, идут одни и те же узлы: гостомельский склад БПЛА-комплектующих, хмельницкий терминал «Новой почты», порт Черноморск. Это звенья одной цепи хранения и распределения дронов и грузов для ВСУ, которую методично прогоняют раз за разом — не дожидаясь, пока её восстановят до конца.

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