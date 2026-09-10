Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
10 сентября 2026 11:36

Направляющий дроны ВСУ боевой ИИ знает привычки каждого россиянина? Кто вооружил Palantir информацией

Коц: Направляющий дроны ВСУ боевой ИИ мог узнать привычки каждого россиянина
Александр КОЦ
Направляющий оружие против нашей страны боевой ИИ мог узнать привычки каждого россиянина. Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/Fotodom

Направляющий оружие против нашей страны боевой ИИ мог узнать привычки каждого россиянина. Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/Fotodom

Американская Palantir объявила, что берет себе главного поставщика вычислительных мощностей — компанию Nebius. Проще говоря, все свои расчеты по военному ИИ американцы уводят с арендованных чужих облаков на серверные фермы одного конкретного человека. И это новость не про видеокарты.

БОЕВОЙ ИИ ПАЛАНТИР ДЛЯ ВСУ

Nebius — амстердамская контора Аркадия Воложа, основателя «Яндекса», который рулил компанией два десятка лет. В 2022 году он попал под санкции Евросоюза и ушел с поста. В 2024-м санкции с него вдруг сняли, российская часть бизнеса ушла нашему консорциуму, а сам Волож с зарубежной половиной бизнеса перебрался в Нидерланды строить серверные фермы под искусственный интеллект. Строит с размахом - под каждую площадку нужно электричества, как небольшому областному центру. Почти 6 млрд долларов кредита на это Волож взял в конце августа.

Интересны, впрочем, не его деньги, а к кому он подключился этими фермами. Palantir — это боевой ИИ, который пятый год воюет против России. Его глава Алекс Карп говорит открытым текстом, что целеуказания ВСУ получают от него. В мае то же самое подтвердил Михаил Фёдоров, тогда ещё министр обороны Украины - ИИ-решения Palantir встроены в планирование ударов по российскому глубокому тылу.

Эта система сводит в одну картинку спутниковые снимки, радиоперехваты, телеметрию сбитых бортов, болтовню в открытых источниках, доносы через мобильные приложения. Может развернуть коммерческие спутники под конкретный вопрос командира: что изменилось вдоль этой железки с полуночи. Но главный её фокус в другом — она запоминает, где и в какую минуту наша ПВО сбила предыдущую волну. И после каждого налёта перерисовывает карту дыр в нашем небе, выдавая следующей волне маршрут через щели.

Теперь понятно, зачем в этой компании Волож. У боевого ИИ три опоры: свежие данные, мощности для счёта и умение быстро гнать удачную поделку в серию.

Данные американцам поставляет фронт. С января на Украине работает Dataroom — закрытое хранилище, куда ВСУ, ГУР и СБУ сливают миллионы часов записей объективного контроля и развединформации. За серию отвечает Фёдоров: 1 сентября он объявил, что открывает собственную оборонную фирму, а первым крупным вкладчиком туда заходит лично Карп. По бумагам - инвестиция, по сути - наем с сохранением приличий. И фирма, судя по всему, под этого вкладчика и создавалась.

Не хватало третьей опоры — своего электричества и серверов, чтобы считать без оглядки на хозяина чужого дата-центра. 8 сентября эту опору подвезли.

Глава Palantir Алекс Карп говорит открытым текстом, что целеуказания ВСУ получают от него.

Глава Palantir Алекс Карп говорит открытым текстом, что целеуказания ВСУ получают от него.

Фото: REUTERS.

ЧЕЛОВЕК С КАРТОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Но Волож интересен Карпу не только этим. И не столько.

Он и уехавшая с ним из России часть команды когда-то имели доступ и к картам с точностью до подъезда и шлагбаума, и пробкам, то есть живой картине того, как страна ездит и куда, и к такси с историями маршрутов, и к доставке еды и товаров: адреса, объемы, время. Поиск с миллиардами запросов, по которым видно, чем страна живет каждый день.

Это не папка с уязвимостями. Это работающая модель того, как Россия дышит. А знание того, как устроена страна изнутри, долго не устаревает. Дороги за пару лет заново не переложили, дома не перенесли, привычки людей не поменялись. Такое знание и есть сырье для Palantir. Их машина сильна не только картинкой со спутника, а еще и способностью сшить сотню скучных гражданских слоев в один военный. Кто ездит, куда возят, что заказывают у ворот закрытого предприятия и в какие часы туда идут такси.

Заметьте, для этого не нужен ни бэкдор, ни живой доступ к базам. Достаточно людей, которые помнят, как выглядит эта кухня изнутри и что там где лежит.

Nebius — амстердамская контора Аркадия Воложа, основателя «Яндекса». Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Nebius — амстердамская контора Аркадия Воложа, основателя «Яндекса». Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Что делать — вопрос не риторический.

Исходить из того, что вынесенное (пусть даже теоретически) уже вынесено, проводить ревизию IT-сектора совместно с его участниками. Они такое же заинтересованное лицо, как и любой гражданин на улице, на которого внезапно может свалиться дрон. Надо признать, что карты, такси, доставка и маркетплейсы — не просто удобный сервис. Данные о том, как страна перемещается, весят сегодня столько же, сколько сведения о железнодорожных узлах в 1941-м. Значит, и хранить их надо соответственно: понятный контур доступа, запрет на вынос за границу, личная ответственность тех, кто внутри этого контура сидит.

А кадры, как известно, решают все. Айтишник, у которого карта страны в голове, — стратегический актив. Такие активы держат не только подписками о неразглашении, а зарплатами, задачами и уважением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ближайшие месяцы станут решающими: на Западе предрекли скорое поражение Украины и конец СВО

Украина готовила теракт в посольстве Великобритании, чтобы обвинить в нем Россию: «СБУ знала каждый шаг посла»

Удары по Украине: Армия России обрубает все цепи поставок ВСУ и выжигает дроны еще на складах

Американская IT-компания Palantir помогает Украине наносить удары по РФ: система анализирует данные и предлагает цели

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Германия критикует Зеленского и готова к диалогу с Россией